Résultat municipale 2026 à Luçon (85400) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Luçon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Luçon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Luçon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique BONNIN
Dominique BONNIN LUÇON ENSEMBLE DEMAIN 		1 491 34,13%
Jean-René THOMAS
Jean-René THOMAS LUCON EN ACTION 		1 103 25,25%
Arnaud BOUGET
Arnaud BOUGET AIMER VIVRE À LUÇON 		917 20,99%
Denis LESAGE
Denis LESAGE Réussir Ensemble Luçon 		857 19,62%
Participation au scrutin Luçon
Taux de participation 56,63%
Taux d'abstention 43,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Nombre de votants 4 531

Source : ministère de l’Intérieur

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