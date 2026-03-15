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19:20 - Luçon : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Luçon se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 9 450 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 705 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 10,17% des résidents sont des enfants, et 16,04% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives en matière d'éducation et de soins de santé. La présence de 194 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 3,03%, contribue à son ouverture au monde. Au sein de cette diversité sociale, 25,44% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1437,82 euros, accable une commune qui désire plus de prospérité. À Luçon, les spécificités locales, tels que le chômage, l'instruction et l'intégration, se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Le Rassemblement national aux dernières élections à Luçon Le Rassemblement national était resté en retrait lors de l'élection municipale à Luçon en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen obtenait 25,92% des voix lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 42,89% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 18,85% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le parti d'extrême droite réunissait 37,73% des voix locales. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 35,50% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier round, un résultat de 38,48% pour le parti d'extrême droite. Il terminera avec 42,46% lors du vote final.

16:58 - La commune de Luçon plutôt abstentionniste lors des élections En parallèle des élections municipales, le degré de la participation agira fortement sur les résultats de Luçon. Les archives d'il y a six ans révèlent que 3 459 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 44,47 %, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale alors que l'événement se déroulait dans un contexte de pandémie de Covid. L'élection suprême en 2022 avait en revanche fortement mobilisé, avec 70,81 % de participation dans la ville (contre une abstention à 29,19 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 51,27 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 63,75 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 47,88 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone où la participation peine à décoller.

15:59 - Quels enseignements pour les dernières élections à Luçon ? Lors des législatives du printemps 2024, les votants de Luçon accordaient leurs suffrages à Stéphane Buffetaut (Rassemblement National) avec 38,48% au premier tour. Le verdict a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Pierre Henriet (Majorité présidentielle), avec 57,54%. Le rendez-vous électoral des Européennes en amont à Luçon avait cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (35,50%), devant Valérie Hayer qui avait récolté 19,15% des votes. Le contexte politique de Luçon a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir une terre centriste-macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite radicale.

14:57 - Luçon : retour sur les résultats de la présidentielle et des législatives 2022 La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Luçon plaçait en effet Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 31,36% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 25,92%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,11% pour Emmanuel Macron, contre 42,89% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Luçon plébiscitaient Pierre Henriet (Ensemble !) avec 32,48% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 62,27% des suffrages.

12:58 - Luçon : les impôts s'invitent dans la campagne À Luçon, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 17,23 % en 2024 (année des dernières données), pour un produit communal totalisant 235 800 euros environ la même année, en net recul par rapport aux 2,24403 millions d'euros (2 244 030 € très exactement) récoltés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Luçon atteint désormais 43,39 % en 2024 (contre 26,87 % en 2020). Attention cependant : cette augmentation est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à Luçon a atteint 1 025 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 931 € relevés en 2020.

11:59 - Les résultats de la liste "Luçon Une Ambition Commune" à l'élection de 2020 à Luçon Quels enseignements tirer des résultats des élections municipales précédentes à Luçon ? Au terme du premier tour, Dominique Bonnin (Divers droite) a devancé tous ses adversaires en rassemblant 61,79% des voix. Dans la position du principal opposant, Arnaud Bouget (Divers gauche) a rassemblé 38,20% des suffrages. Cette victoire au premier tour de Dominique Bonnin a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Luçon, cet équilibre a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Afin de contester cette mainmise ce dimanche, les opposants devront démultiplier le score obtenu, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.