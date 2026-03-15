Résultat municipale 2026 à Ludon-Médoc (33290) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ludon-Médoc a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ludon-Médoc, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ludon-Médoc [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe DUCAMP
Philippe DUCAMP (27 élus) POUR VOUS ! 		1 964 77,66%
  • Philippe DUCAMP
  • Martine VALLIER
  • Didier GARCIA
  • Laëtitia GARNET
  • Anthony MONTFORT
  • Arlette SOLTANI
  • Michel DE ZEN
  • Marjorie BIGOT-ROUSSEL
  • Denis CABEZAS
  • Emmanuelle CHAIGNON
  • Frédéric GONZALEZ
  • Sandra BARBERA
  • Yohann ARDEVEN
  • Marie-Christine PEREIRA LIMA
  • Olivier BORDES
  • Nathalie POLI
  • Christophe SAULLE
  • Élise POUPARD
  • Thibaut VONTHRON
  • Christelle COSTES
  • Nicolas JIMENEZ
  • Érine WILD
  • Jean-Christophe LAHAILLE
  • Claudy MACIAS
  • Nicolas AROUÉTÉ
  • Céline LAMEUL
  • Grégory CLERC
Valérie DUPRAT
Valérie DUPRAT (1 élu) AGIR POUR LUDON 		289 11,43%
  • Valérie DUPRAT
Olivier MADERES
Olivier MADERES (1 élu) Nous Aimons Ludon 		276 10,91%
  • Olivier MADERES
Participation au scrutin Ludon-Médoc
Taux de participation 62,88%
Taux d'abstention 37,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Nombre de votants 2 609

Source : ministère de l’Intérieur

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