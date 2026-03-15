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19:17 - Élections municipales à Ludon-Médoc : un éclairage démographique Les données démographiques et socio-économiques de Ludon-Médoc montrent des tendances claires qui pourraient impacter le résultat des élections municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 6,22% et une densité de population de 292 habitants par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2 589 euros par mois montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 3025 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,83%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (5,06%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (37,36%), témoignent d'une population instruite à Ludon-Médoc, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - La commune de Ludon-Médoc penche vers le RN Le mouvement lepéniste restait loin du groupe de tête lors des élections municipales à Ludon-Médoc en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen amassait 28,36% des suffrages lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 45,98% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 28,34% au parti lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le parti à la flamme arrachait 48,88% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 37,86% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 40,18% pour le parti à la flamme. Il achèvera sa course avec 48,26% lors du vote final.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Ludon-Médoc au crible Aux municipales de 2020 à Ludon-Médoc, l'abstention avait grimpé à 60,66 % à la fin du premier tour, un niveau conforme aux 55,3 % du pays, bon nombre d'électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause de l'épidémie de Covid. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention s'élever à 16,88 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 47,13 % en 2022 à seulement 26,31 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 43,73 % (contre 48,51 % en France). En prenant du recul, les chiffres établissent le profil d'une commune globalement épargnée par l'abstention par rapport au reste de la France. Dans le cadre des élections municipales 2026 à Ludon-Médoc, ce facteur jouera quoi qu'il en soit un rôle déterminant sur les résultats locaux.

15:59 - Ludon-Médoc classée à droite avant les municipales 2026 Lors des européennes, le podium à Ludon-Médoc s'était cristallisé autour de l'équipe de Jordan Bardella (37,86%), devançant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (16,28%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,17%). Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Grégoire de Fournas (Rassemblement National) en tête avec 40,18% au premier tour, devant Pascale Got (Union de la gauche) avec 32,32%. Au second tour, c'est en revanche Pascale Got (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 51,74% des suffrages exprimés. La situation politique de Ludon-Médoc a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Ludon-Médoc demeure inclassable ou presque Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Ludon-Médoc portaient leur choix sur Olivier Maneiro (Nupes) avec 28,39% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Olivier Maneiro virant de nouveau en tête avec 51,12% des voix. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 qui avait précédé, les citoyens de Ludon-Médoc accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 28,36%, devant Emmanuel Macron qui récoltait 27,56%. Lors de la finale de l'élection à Ludon-Médoc, les électeurs accordaient 54,02% pour Emmanuel Macron, contre 45,98% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Ludon-Médoc une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Ludon-Médoc Pour ce qui est des contributions locales à Ludon-Médoc, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à environ 715 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles), alors que ce montant se situait à 605 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 33,48 % en 2024 (contre 15,37 % en 2020). Une augmentation le plus souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 35 590 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 829 690 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 13,93 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Ludon-Médoc Les résultats des élections municipales précédentes à Ludon-Médoc ont livré un état des lieux précis des forces politiques en présence. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Philippe Ducamp (Divers gauche) a fait la course en tête avec 72,55% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Thibaut Vonthron (Divers) a rassemblé 27,44% des votes. Ce triomphe au premier tour du candidat Divers gauche a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Ludon-Médoc, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Le camp minoritaire devra réaliser un grand bond dans les suffrages ce dimanche pour ébranler cette hégémonie, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.