Résultat de l'élection municipale 2026 à Lumbres : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lumbres [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Lumbres sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lumbres.
L'actu des élections municipales 2026 à Lumbres
11:44 - Les élections ont déjà livré un verdict instructif
Dimanche dernier, c'est Joëlle Delrue (Divers gauche) qui a terminé première en rassemblant 41,89 % des suffrages exprimés. À sa suite, Jean-Philippe Quagebeur (Divers gauche) est arrivé en deuxième position avec 31,88 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Joëlle Delrue a conservé le premier rang qu'elle occupait déjà en 2020, mais elle a vu son électorat s'éroder de 10 points. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Vincent Monbailly est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Lumbres, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 24,68 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lumbres
Le deuxième tour des élections municipales à Lumbres a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Vincent Monbailly
Liste Divers
LUMBRES AUTREMENT
|
|
Joëlle Delrue
Liste divers gauche
Continuons d'agir pour Lumbres
|
|
Jean-Philippe Quagebeur
Liste divers gauche
Ensemble pour Lumbres
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lumbres
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joëlle DELRUE (Ballotage) Continuons d'agir pour Lumbres
|749
|41,89%
|Jean-Philippe QUAGEBEUR (Ballotage) Ensemble pour Lumbres
|570
|31,88%
|Vincent MONBAILLY (Ballotage) LUMBRES AUTREMENT
|469
|26,23%
|Participation au scrutin
|Lumbres
|Taux de participation
|75,32%
|Taux d'abstention
|24,68%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,46%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,84%
|Nombre de votants
|1 849
Source : ministère de l’Intérieur
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