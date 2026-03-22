Résultat de l'élection municipale 2026 à Lumbres : les résultats du 2e tour

Programme de Vincent Monbailly à Lumbres (LUMBRES AUTREMENT)

Équipe Municipale

La liste « Lumbres Autrement » est composée d'hommes et de femmes engagés, âgés de 18 à 65 ans. Chaque membre a un parcours varié et une motivation commune pour transformer la ville. L'objectif est de créer une équipe municipale proche des habitants et à l'écoute de leurs besoins.

Gestion Participative

Le projet repose sur une gestion municipale transparente, responsable et participative. L'idée est d'associer davantage les habitants aux décisions qui les concernent. Cela inclut la valorisation des initiatives locales et le respect des intérêts de chacun.

Priorités pour Lumbres

Les priorités incluent l'amélioration du cadre de vie par l'entretien des espaces publics et la valorisation du patrimoine. La sécurité et la propreté sont également des enjeux majeurs pour offrir une meilleure ville à tous. L'objectif est de soutenir la vie locale, y compris les commerces, artisans et associations.

Engagement pour la Jeunesse

Le projet met un accent particulier sur la jeunesse, souvent oubliée dans les décisions municipales. Les jeunes Lumbrois doivent avoir une voix et un rôle actif dans la transformation de leur commune. L'engagement est de construire un avenir dynamique et attractif pour les générations futures.