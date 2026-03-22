Résultat de l'élection municipale 2026 à Lumbres : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lumbres

Le deuxième tour des élections municipales à Lumbres a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Vincent Monbailly
Vincent Monbailly Liste Divers
LUMBRES AUTREMENT
  • Vincent Monbailly
  • Véronique Desesquelle
  • Jérôme Eloire
  • Hélène Flament
  • Christophe Chevalier
  • Nathalie Hanon
  • Wilfried Bulthe
  • Marie Louchet - Richard
  • Olivier Fichaux
  • Christèle Paeme
  • Raynald Caruso
  • Stéphanie Boyaval
  • Joffrey Choquet
  • Caroline Lebriez
  • Jimmy Rigaux
  • Anne Gele
  • Pierre Chevalier
  • Audrey Lefebvre
  • François Lecomte
  • Pauline Caron
  • Vincent Frete
  • Alexandra Duriaux
  • Thierry Paeme
  • Stéphanie Duvivier
  • Gauthier Louchet
  • Emma Hennebo
  • Sylvain Duhautoy
Joëlle Delrue
Joëlle Delrue Liste divers gauche
Continuons d'agir pour Lumbres
  • Joëlle Delrue
  • Gérard Pringault
  • Marie-Laurence Berquez
  • Jacques Colliez
  • Sandrine Veron
  • Francis Guche
  • Virginie Dubois
  • Serge Lelievre
  • Celine Delattre
  • Frédéric Specque
  • Claudine Lepine
  • Daniel Louis
  • Danielle Lagersie
  • Joel Couvelard
  • Nadege Pierru
  • Johann Schrifve
  • Maïte Lannoy
  • Serge Bonnaire
  • Cindy Gaudin
  • Regis Delfly
  • Katarina Duhamel
  • Gregory Framery
  • Vanessa Vermel
  • Gérard Colin
  • Elodie Courcot
  • Daniel Fournier
  • Michèle Christiaens
  • Hervé Lefebvre
  • Daniele Botez
Jean-Philippe Quagebeur
Jean-Philippe Quagebeur Liste divers gauche
Ensemble pour Lumbres
  • Jean-Philippe Quagebeur
  • Ingrid Schleich
  • Thierry Hansse
  • Eulalie Vincent
  • Sylvain Quenon
  • Anne-Sophie Combaux
  • Philippe Rodrigues
  • Carole Libessart
  • Dominique Evrard
  • Juliette Magnier
  • Michel Tauvry
  • Laëtitia Evrard
  • Laurent Desfachelles
  • Elodie Marchandise
  • Jean-Yves Baillet
  • Sabine Baudart
  • Michel Moignard
  • Aurélie Baroux
  • Nicolas Quagebeur
  • Aurélia Flandrin
  • Eric Thomas
  • Lucie Bence
  • Philippe Rebergue
  • Joëlle Joly
  • Bernard Coquet
  • Marie-Thérèse Ricouart
  • Jean-Marie Mametz
  • Sandra Lanoy
  • Thomas Coulombel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lumbres

Tête de listeListe Voix % des voix
Joëlle DELRUE
Joëlle DELRUE (Ballotage) Continuons d'agir pour Lumbres 		749 41,89%
Jean-Philippe QUAGEBEUR
Jean-Philippe QUAGEBEUR (Ballotage) Ensemble pour Lumbres 		570 31,88%
Vincent MONBAILLY
Vincent MONBAILLY (Ballotage) LUMBRES AUTREMENT 		469 26,23%
Participation au scrutin Lumbres
Taux de participation 75,32%
Taux d'abstention 24,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,84%
Nombre de votants 1 849

Source : ministère de l’Intérieur

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