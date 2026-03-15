Résultat municipale 2026 à Lumbres (62380) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lumbres a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lumbres, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lumbres [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Joëlle DELRUE
Joëlle DELRUE Continuons d'agir pour Lumbres 		749 41,89%
Jean-Philippe QUAGEBEUR
Jean-Philippe QUAGEBEUR Ensemble pour Lumbres 		570 31,88%
Vincent MONBAILLY
Vincent MONBAILLY LUMBRES AUTREMENT 		469 26,23%
Participation au scrutin Lumbres
Taux de participation 75,32%
Taux d'abstention 24,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,84%
Nombre de votants 1 849

Source : ministère de l’Intérieur

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