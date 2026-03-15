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19:19 - Les données démographiques de Lumbres révèlent les tendances électorales Dans les rues de Lumbres, le scrutin touche à sa fin. Avec une population de 3 577 habitants répartis dans 1 800 logements, cette commune présente une densité de 361 hab par km². L'existence de 190 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (76,17%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 23,10% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 41,63% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 371,92 €, accable une ville qui vise un avenir prospère. Lumbres incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en mutation.

17:57 - Aux dernières élections, quel fut le score du RN à Lumbres ? Le Rassemblement national récoltait un résultat relativement faible lors des élections municipales à Lumbres en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 40,35% des votes lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 57,05% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 30,56% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le Rassemblement national sécurisait 53,77% des voix sur le territoire. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 46,09% lors du choc des européennes 2024. Les législatives anticipées donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 46,69% pour le Rassemblement national. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Christine Engrand.

16:58 - La commune de Lumbres plutôt mobilisée lors des élections Les archives de 2020 montrent que 1 596 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales à Lumbres, ce qui donnait un taux de participation de 59,84 % (un score notable) alors que l'épidémie de coronavirus semait le doute sur l'événement. Les municipales demeurent en effet, avec l'élection présidentielle, un scrutin où les Français se mobilisent le plus souvent pour élire leur maire et leur président. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 2 013 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 74,58 % de participation. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 48,40 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 66,37 % au premier tour, contre 51,77 % en 2022. Si on tente de dégager une tendance, le territoire apparaît donc sensiblement comme une zone fortement mobilisée aux urnes. Dans le cadre de l'élection municipale 2026 à Lumbres, cette particularité aura quoi qu'il en soit un rôle pivot sur les résultats.

15:59 - Le vote de Lumbres nettement ancré au centre il y a deux ans Lors du scrutin législatif de juin 2024, les votants de Lumbres soutenaient en priorité Christine Engrand (Rassemblement National) avec 46,69% au premier tour. Les électeurs tranchaient d'ailleurs l'affaire sans hésitation dans la circonscription, qui sera privée de second tour Le rendez-vous des Européennes précédemment à Lumbres avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (46,09%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait récolté 14,96% des votes. L'orientation des électeurs de Lumbres a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait un territoire difficile à étiqueter, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine.

14:57 - Lumbres affichait un équilibre complexe lors des dernières élections Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Lumbres accordaient leurs suffrages à Brigitte Bourguignon (Ensemble !) avec 35,24% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Christine Engrand (Rassemblement National) en première position avec 53,77% des suffrages. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Lumbres quelques semaines plus tôt voyait Marine Le Pen prendre la tête localement avec 40,35% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 23,64%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 57,05% pour Marine Le Pen, contre 42,95% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Lumbres comme une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Lumbres À Lumbres, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 21,11 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant 16 930 €, en net recul par rapport aux 615 180 € enregistrés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Lumbres a évolué pour se fixer à 43,44 % en 2024 (contre 21,18 % en 2020). Un pourcentage à comparer avec la moyenne du pays, avoisinant les 40 %. Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Lumbres s'est établi à environ 964 euros en 2024 contre 845 euros en début de mandat.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Lumbres Quels enseignements tirer des résultats des élections municipales précédentes à Lumbres ? Au terme du premier tour à l'époque, Joëlle Delrue (Divers gauche) a raflé la première place en obtenant 52,04% des voix. Dans la position du principal opposant, Vincent Monbailly (Divers) a engrangé 47,95% des votes. Ce triomphe au premier tour de Joëlle Delrue a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Lumbres, cette géographie électorale a forcément orienté les stratégies des différents camps. Pour l'opposition, renverser une telle majorité constituera ce dimanche une tâche colossale, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.