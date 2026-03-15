Résultat de l'élection municipale 2026 à Lunel : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lunel

Tête de listeListe
Bruno Gagne
Bruno Gagne Liste de La France insoumise
POUR L'UNION POPULAIRE LUNEL FIERE ET SOLIDAIRE
  • Bruno Gagne
  • Sanaa Hadji-Morsli
  • Patrick André Morange
  • Sandra Cortijo
  • Bernard Bagaggia
  • Amaya Wegner
  • Jean-François Saboy
  • Sofia Amhen
  • Denis Pebre
  • Isabelle Alcalde
  • Mohamed Saïd Harnafi
  • Emma Chaix
  • François Got
  • Marie-Dominique Delphin
  • Paul Sauvaire
  • Isabelle Montanari Mabelly
  • Xavier Leroux
  • Lisa Damerdji
  • Marc Pastel
  • Christine Espinola Vega
  • Samir Dali
  • Agnès Jeanjean
  • Stephan Gely
  • Jadd Azzouz
  • Jean Pierron
  • Catherine Lavergne
  • Loïc Lartigau
  • Bérengère Marques
  • Ilyes Driss Zouhairi
  • Doris Lardenois
  • Francis Lopez
  • Annie Marecaux
  • Dominique Alcalde
  • Anne-Marie Ruggieri
  • Jean-Michel Dupuy
  • Lucie Sanchez
  • Jean-Claude Ruggieri
Stéphane Dalle
Stéphane Dalle Liste Divers
LUNEL AU COEUR
  • Stéphane Dalle
  • Mélanie Giron
  • Olivier Larcher
  • Isabelle Autier
  • Thomas Bree
  • Christine Martimort
  • Noureddine Beniattou
  • Carine El Azzouzi
  • Stéphane Alibert
  • Stéphanie Godet
  • Christian Poujol
  • Vanina Lacombe
  • Philippe Ducassé
  • Cécile Bru
  • Redouane Amirrouche
  • Ainara Eguia
  • Benjamin Domenech
  • Marjorie Lejeune
  • Julien Robert
  • Hélène Calado
  • Eric Calvo
  • Cyrille Recordier
  • Patrice Becerra
  • Sandrine Panos
  • François Corblin
  • Sara Billot
  • Giovanni Assorin
  • Joséphine Chanal
  • Samuel Gautier
  • Sabine Calvo
  • Gérald Soliveres
  • Emilie Seys
  • Bernard Direxel
  • Loli-Rose Soubeiran
  • Dany Severac
  • Anne Breysse
  • Michel Galka
Paulette Gougeon
Paulette Gougeon Liste Divers
MON PARTI C'EST LUNEL
  • Paulette Gougeon
  • Gilles Flutet
  • Viviane Bonfils
  • Laurent Grasset
  • Corinne Grau
  • Patrick Cirou
  • Sylvie Thomas
  • René Hermabessière
  • Sonia Mokaddem
  • Nicolas Severac
  • Lyliane Lacroix
  • Pascal Chabert
  • Océane Sion
  • Yvan Goroneskoul
  • Marie Papaix
  • Marc Valentin
  • Souad Gimenez
  • Julien Monnerot
  • Emmeline d'Antona
  • Florent Gerber
  • Myriam Ruiz
  • André Lefebvre
  • Agnès Routhe
  • Jean-Louis Maniez
  • Sophie Gautier
  • Laurent Aygalenc
  • Anne Mansuy
  • Jean-Louis Gouttebaron
  • Karine Adoul
  • Eric Chambettaz
  • Edwige Pointe
  • Antoine Ramade
  • Shahinaz Boutaib
  • David Guido
  • Marie Gourc
  • Julien Fernandez
  • Anne Rafaillac
Stéphane Muscat
Stéphane Muscat Liste divers droite
ENVIE DE LUNEL
  • Stéphane Muscat
  • Véronique Michel
  • Christophe Musset
  • Marie-Laurence Fevrier
  • Nicolas Triol
  • Maryse Flusin
  • Michel Créchet
  • Brigitte Croze
  • Kader Ferhaoui
  • Dominique Bodet
  • Jacki Bouniol
  • Aurélie Molina
  • David Maillard
  • Marine Génibrel
  • Philippe Hugues-Hébrard
  • Yvette Marcelle Françoise Regnier
  • Gérard Grouvel
  • Brigitte Peladan
  • Claude Remesy
  • Jade Tiquet
  • Laurent Guigon
  • Valérie Delmas
  • Etienne Mirgaine
  • Maryse Jaussoin
  • Stéphane Pomies
  • Géraldine Orboin
  • Jean-Pierre Georges Berthet
  • Allya Kiddi
  • Dominique Cardi
  • Mathilde Granja Martins
  • Pascal Carrot
  • Fabiola Nourry
  • Pierre Sayn
  • Isabelle Hermier
  • Eric Weber
  • Juliette Cosandey
  • Robert Baccou
Thierry Razigade
Thierry Razigade Liste divers droite
VIVONS LUNEL
  • Thierry Razigade
  • Marie-Eve Ruiz
  • Bernard Bolle
  • Nancy Lemaire
  • Antoine Impellizzeri
  • Pascale Bailly Vallat
  • Philippe Moissonnier
  • Michèle Boyer
  • Cyril Barbato
  • Catherine Forcetti
  • Clément Serna
  • Fabienne Terdieu
  • Laurent Wargniez
  • Danielle Razigade
  • Roger Dailloux
  • Sylvie Ypreeuw
  • Bruno Marmot
  • Alicia Lavernaux
  • Pierre Gintrand
  • Danièle Devesa
  • Ahmed Benmoumene
  • Viriginie Vigne
  • Sébastien Bonnet
  • Zobida Benali
  • Jacques Ledreux
  • Énéa Bonfiglio-Graille
  • Yves Christy
  • Brigitte Martinez
  • Charles-André Palade-Gignoux
  • Corinne Jovani
  • Benjamin Pages
  • Jessica Pinquier
  • Yhoan Brunet
  • Daisy Flavigny
  • Roland Barthe
  • Anne-Marie Patino
  • Pascal Joli
Anthony Belin
Anthony Belin Liste d'union des droites pour la République
LUNEL C'EST VOUS !
  • Anthony Belin
  • Julia Plane
  • Alain Soccoro
  • Dorothée Garcia
  • Jean Charpentier
  • Élodie Donnadieu
  • Grégory Hardy
  • Evelyne Nonthaveth
  • Samuel Gafsou
  • Inès Migayrou Rebuffat
  • Guillaume Vouzellaud
  • Camille Tarberne
  • Claude Chabert
  • Bérangère Bernier
  • Emmanuel Pellegrin
  • Meryem Quinquis
  • Bernard Licen
  • Shirley Nus
  • Jean-Luc Manival
  • Touriya Lakhloufi
  • Nicolas Thiel
  • Muriele Desbrueres
  • Jérémie Delprat
  • Catherine Bouniol
  • Frédéric Arbantes
  • Isabelle Buffet
  • Jonathan Champion
  • Christiane Perriguey
  • Kevin Bou
  • Christine Munoz
  • Jérôme Durand
  • Patricia Thevenard
  • Laurent Senegou
  • Mary-José Tanti
  • Christophe Ducos
  • Stéphanie Le Prunennec
  • Bruno Nonis
Lise Florès
Lise Florès Liste divers gauche
Lunel Collectif, gauche et écologie citoyennes
  • Lise Florès
  • Bruno Canato
  • Emma Wenckowski
  • Pierre Aulagne
  • Isabelle Lamrous
  • Raphaël Valette
  • Touda Khouya
  • Ephrem Sauzedde
  • Estelle Gacond
  • Jonathan Leclercq
  • Magda Ait-Said
  • Corentin Roussel
  • Marion Mas
  • Nicolas Adele
  • Anna Blanchon
  • Sébastien Ledron
  • Annie Jego
  • Guilhem Landier
  • Karima Malla
  • Colas Mermet
  • Karima Abarkan
  • Christian Roussel
  • Ludivine Petitjean
  • Renaud Suquet
  • Laure Salaün
  • Alain Bobet
  • Evelyne Tarento
  • Serge Ricaut
  • Adeline Masse
  • John Walsh
  • Carine Ayeau
  • Alain Lacoste
  • Marie-Rose Torregrosa
  • Maé Benoit
  • Aurore Dellacherie

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Soujol
Pierre Soujol (26 élus) Mon parti c'est lunel 		3 284 46,15%
  • Pierre Soujol
  • Véronique Michel
  • Stéphane Dalle
  • Paulette Gougeon
  • Pascal Chabert
  • Catherine Morel-Savornin
  • Jean-Pierre Berthet
  • Viviane Bonfils
  • Michel Galka
  • Sylvie Thomas
  • Stéphane Alibert
  • Marie Papaïx
  • Laurent Grasset
  • Francine Blanc
  • Michel Crechet
  • Nouria Derdour
  • Noureddine Beniattou
  • Annabelle Dalle
  • Claude Remesy
  • Corinne Poleri
  • René Hermabessiere
  • Carine El Azzouzi
  • Jamal Sbaaï
  • Yvette Régnier
  • Benjamin Domenech
  • Sonia Mokaddem
Claude Arnaud
Claude Arnaud (6 élus) Bien vivre à lunel 		2 606 36,62%
  • Claude Arnaud
  • Isabelle Autier
  • Jean-Paul Roustan
  • Françoise Pouderoux
  • Cyril Barbato
  • Danielle Razigade
Julia Plane
Julia Plane (3 élus) Lunel se rassemble 		1 225 17,21%
  • Julia Plane
  • Claude Chabert
  • Isabelle Buffet
Participation au scrutin Lunel
Taux de participation 40,96%
Taux d'abstention 59,04%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 299

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude Arnaud
Claude Arnaud Bien vivre à lunel 		2 016 28,55%
Pierre Soujol
Pierre Soujol Mon parti c'est lunel 		1 963 27,80%
Julia Plane
Julia Plane Lunel se rassemble 		1 535 21,73%
Jean-Pierre Berthet
Jean-Pierre Berthet « osons lunel » 		1 002 14,19%
Claude Barral
Claude Barral Nouvel horizon 		545 7,71%
Participation au scrutin Lunel
Taux de participation 41,09%
Taux d'abstention 58,91%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 305

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude Arnaud
Claude Arnaud (26 élus) Bien vivre a lunel 		4 676 43,65%
  • Claude Arnaud
  • Annabelle Dalle
  • Jean-Paul Roustan
  • Paulette Gougeon
  • Pierre Soujol
  • Frédérique Domergue
  • Richard Pitaval
  • Marie Février
  • Joël Moysan
  • Nancy Lemaire
  • Stéphane Alibert
  • Francine Blanc
  • Laurent Grasset
  • Ghislaine Arnoux
  • Philippe Mathan
  • Danielle Razigade
  • René Hermabessiere
  • Françoise Pouderoux
  • Jean-François Larribet
  • Catherine Merviel
  • Samuel Gautier
  • Viviane Bonfils
  • Patrick Laout
  • Christine Meyer
  • Christophe Triol
  • Corinne Jovani
Julia Plane
Julia Plane (5 élus) Lunel fait front 		2 925 27,30%
  • Julia Plane
  • Claude Chabert
  • Isabelle Buffet
  • Guillaume Vouzellaud
  • Lucienne Ritzo
Philippe Moissonnier
Philippe Moissonnier (3 élus) Agissons ensemble pour lunel 		2 081 19,42%
  • Philippe Moissonnier
  • Sylvie Thomas
  • Noureddine Beniattou
Olivier Poirot
Olivier Poirot (1 élu) Oui! pour lunel 		1 030 9,61%
  • Olivier Poirot
Participation au scrutin Lunel
Taux de participation 64,10%
Taux d'abstention 35,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,14%
Nombre de votants 11 059

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude Arnaud
Claude Arnaud Bien vivre a lunel 		3 831 36,35%
Julia Plane
Julia Plane Lunel fait front 		2 585 24,53%
Philippe Moissonnier
Philippe Moissonnier Agissons ensemble pour lunel 		1 541 14,62%
Olivier Poirot
Olivier Poirot Oui! pour lunel 		1 152 10,93%
Serge Poitou
Serge Poitou En avant lunel 		867 8,22%
François Got
François Got Lunel a gauche toute 		561 5,32%
Participation au scrutin Lunel
Taux de participation 62,54%
Taux d'abstention 37,46%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,38%
Nombre de votants 10 794

Villes voisines de Lunel

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