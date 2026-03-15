Résultat de l'élection municipale 2026 à Lunel : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Lunel [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Lunel sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lunel.
L'actu des élections municipales 2026 à Lunel
13:09 - Quel était le résultat de la dernière élection à Lunel ?
Les résultats du scrutin municipal précédent à Lunel ont été très éclairants concernant la configuration politique locale. Dès le premier tour, Claude Arnaud (Divers droite) a distancé ses rivaux en totalisant 2 016 soutiens (28,55%). À sa poursuite, Pierre Soujol (Divers) a obtenu 1 963 voix (27,80%). Le léger écart entre les candidats en tête ouvrait la porte à un 2ème tour très flou. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Pierre Soujol l'a finalement emporté avec 46,15% des votes, face à Claude Arnaud qui a obtenu 36,62% des électeurs inscrits et Julia Plane avec 17,21% des voix. La dynamique s'est progressivement inversée, matérialisant le renversement que ce résultat serré laissait entrevoir. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Divers a sans doute profité du transfert des voix des listes éliminées, ajoutant 1 268 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Tout savoir sur les municipales à Lunel
À l’occasion des municipales 2026, les votants de Lunel devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce vote local représente un temps fort de la vie démocratique de la ville. Ces six années de gestion sont cette année au coeur du débat électoral. La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Lunel a été publiée ci-dessous. Les 16 bureaux de vote de la ville de Lunel sont accessibles jusqu'à 18 heures pour recevoir les habitants. La parution des résultats du premier tour à Lunel s'effectuera ici à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lunel
|Tête de listeListe
|
Bruno Gagne
Liste de La France insoumise
POUR L'UNION POPULAIRE LUNEL FIERE ET SOLIDAIRE
|
|
Stéphane Dalle
Liste Divers
LUNEL AU COEUR
|
|
Paulette Gougeon
Liste Divers
MON PARTI C'EST LUNEL
|
|
Stéphane Muscat
Liste divers droite
ENVIE DE LUNEL
|
|
Thierry Razigade
Liste divers droite
VIVONS LUNEL
|
|
Anthony Belin
Liste d'union des droites pour la République
LUNEL C'EST VOUS !
|
|
Lise Florès
Liste divers gauche
Lunel Collectif, gauche et écologie citoyennes
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Soujol (26 élus) Mon parti c'est lunel
|3 284
|46,15%
|
|Claude Arnaud (6 élus) Bien vivre à lunel
|2 606
|36,62%
|
|Julia Plane (3 élus) Lunel se rassemble
|1 225
|17,21%
|
|Participation au scrutin
|Lunel
|Taux de participation
|40,96%
|Taux d'abstention
|59,04%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 299
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude Arnaud Bien vivre à lunel
|2 016
|28,55%
|Pierre Soujol Mon parti c'est lunel
|1 963
|27,80%
|Julia Plane Lunel se rassemble
|1 535
|21,73%
|Jean-Pierre Berthet « osons lunel »
|1 002
|14,19%
|Claude Barral Nouvel horizon
|545
|7,71%
|Participation au scrutin
|Lunel
|Taux de participation
|41,09%
|Taux d'abstention
|58,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 305
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude Arnaud (26 élus) Bien vivre a lunel
|4 676
|43,65%
|
|Julia Plane (5 élus) Lunel fait front
|2 925
|27,30%
|
|Philippe Moissonnier (3 élus) Agissons ensemble pour lunel
|2 081
|19,42%
|
|Olivier Poirot (1 élu) Oui! pour lunel
|1 030
|9,61%
|
|Participation au scrutin
|Lunel
|Taux de participation
|64,10%
|Taux d'abstention
|35,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,14%
|Nombre de votants
|11 059
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude Arnaud Bien vivre a lunel
|3 831
|36,35%
|Julia Plane Lunel fait front
|2 585
|24,53%
|Philippe Moissonnier Agissons ensemble pour lunel
|1 541
|14,62%
|Olivier Poirot Oui! pour lunel
|1 152
|10,93%
|Serge Poitou En avant lunel
|867
|8,22%
|François Got Lunel a gauche toute
|561
|5,32%
|Participation au scrutin
|Lunel
|Taux de participation
|62,54%
|Taux d'abstention
|37,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,38%
|Nombre de votants
|10 794
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