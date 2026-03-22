Résultat de l'élection municipale 2026 à Lunel : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lunel

Le deuxième tour des élections municipales à Lunel a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Stéphane Dalle
Stéphane Dalle Liste Divers
LUNEL AU COEUR
  • Stéphane Dalle
  • Mélanie Giron
  • Olivier Larcher
  • Isabelle Autier
  • Thomas Bree
  • Christine Martimort
  • Noureddine Beniattou
  • Carine El Azzouzi
  • Stéphane Alibert
  • Stéphanie Godet
  • Christian Poujol
  • Nancy Lemaire
  • Philippe Ducassé
  • Cécile Bru
  • Redouane Amirrouche
  • Ainara Eguia
  • Benjamin Domenech
  • Marjorie Lejeune
  • Julien Robert
  • Hélène Calado
  • Eric Calvo
  • Vanina Lacombe
  • Patrice Becerra
  • Sandrine Panos
  • Laurent Wargniez
  • Cyrille Recordier
  • François Corblin
  • Sara Billot
  • Giovanni Assorin
  • Joséphine Chanal
  • Samuel Gautier
  • Sabine Calvo
  • Gérald Soliveres
  • Emilie Seys
  • Bernard Direxel
  • Loli-Rose Soubeiran
  • Dany Severac
Paulette Gougeon
Paulette Gougeon Liste Divers
MON PARTI C'EST LUNEL
  • Paulette Gougeon
  • Gilles Flutet
  • Viviane Bonfils
  • Laurent Grasset
  • Corinne Grau
  • Patrick Cirou
  • Sylvie Thomas
  • René Hermabessière
  • Sonia Mokaddem
  • Nicolas Severac
  • Lyliane Lacroix
  • Pascal Chabert
  • Océane Sion
  • Yvan Goroneskoul
  • Marie Papaix
  • Marc Valentin
  • Souad Gimenez
  • Julien Monnerot
  • Emmeline d'Antona
  • Florent Gerber
  • Myriam Ruiz
  • André Lefebvre
  • Agnès Routhe
  • Jean-Louis Maniez
  • Sophie Gautier
  • Laurent Aygalenc
  • Anne Mansuy
  • Jean-Louis Gouttebaron
  • Karine Adoul
  • Eric Chambettaz
  • Edwige Pointe
  • Antoine Ramade
  • Shahinaz Boutaib
  • David Guido
  • Marie Gourc
  • Julien Fernandez
  • Anne Rafaillac
Anthony Belin
Anthony Belin Liste d'union des droites pour la République
LUNEL C'EST VOUS !
  • Anthony Belin
  • Julia Plane
  • Alain Soccoro
  • Dorothée Garcia
  • Jean Charpentier
  • Élodie Donnadieu
  • Grégory Hardy
  • Evelyne Nonthaveth
  • Samuel Gafsou
  • Inès Migayrou Rebuffat
  • Guillaume Vouzellaud
  • Camille Tarberne
  • Claude Chabert
  • Bérangère Bernier
  • Emmanuel Pellegrin
  • Meryem Quinquis
  • Bernard Licen
  • Shirley Nus
  • Jean-Luc Manival
  • Touriya Lakhloufi
  • Nicolas Thiel
  • Muriele Desbrueres
  • Jérémie Delprat
  • Catherine Bouniol
  • Frédéric Arbantes
  • Isabelle Buffet
  • Jonathan Champion
  • Christiane Perriguey
  • Kevin Bou
  • Christine Munoz
  • Jérôme Durand
  • Patricia Thevenard
  • Laurent Senegou
  • Mary-José Tanti
  • Christophe Ducos
  • Stéphanie Le Prunennec
  • Bruno Nonis

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lunel

Tête de listeListe Voix % des voix
Paulette GOUGEON
Paulette GOUGEON (Ballotage) MON PARTI C'EST LUNEL 		2 813 28,07%
Anthony BELIN
Anthony BELIN (Ballotage) LUNEL C'EST VOUS ! 		2 141 21,37%
Stéphane DALLE
Stéphane DALLE (Ballotage) LUNEL AU COEUR 		1 906 19,02%
Stéphane MUSCAT
Stéphane MUSCAT ENVIE DE LUNEL 		968 9,66%
Thierry RAZIGADE
Thierry RAZIGADE VIVONS LUNEL 		900 8,98%
Bruno GAGNE
Bruno GAGNE POUR L'UNION POPULAIRE LUNEL FIERE ET SOLIDAIRE 		778 7,76%
Lise FLORÈS
Lise FLORÈS Lunel Collectif, gauche et écologie citoyennes 		515 5,14%
Participation au scrutin Lunel
Taux de participation 53,44%
Taux d'abstention 46,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 10 205

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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