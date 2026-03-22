Résultat de l'élection municipale 2026 à Lunel : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lunel [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Lunel sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lunel.
L'actu des élections municipales 2026 à Lunel
11:49 - Paulette Gougeon, Anthony Belin et Stéphane Dalle forment le trio de tête à Lunel
Les élections municipales 2026 à Lunel ont vu Paulette Gougeon s'imposer dimanche dernier avec 28,07 % des votes. À sa suite, Anthony Belin a pris la position de dauphin avec 21,37 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Stéphane Dalle a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Stéphane Muscat, portant la nuance Divers droite, a obtenu 9,66 % des bulletins, trop peu pour aller au second tour. Enfin, concernant la participation à Lunel, le vote a vu 53,44 % des inscrits se déplacer, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lunel
Le deuxième tour des élections municipales à Lunel a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Stéphane Dalle
Liste Divers
LUNEL AU COEUR
|
|
Paulette Gougeon
Liste Divers
MON PARTI C'EST LUNEL
|
|
Anthony Belin
Liste d'union des droites pour la République
LUNEL C'EST VOUS !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lunel
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Paulette GOUGEON (Ballotage) MON PARTI C'EST LUNEL
|2 813
|28,07%
|Anthony BELIN (Ballotage) LUNEL C'EST VOUS !
|2 141
|21,37%
|Stéphane DALLE (Ballotage) LUNEL AU COEUR
|1 906
|19,02%
|Stéphane MUSCAT ENVIE DE LUNEL
|968
|9,66%
|Thierry RAZIGADE VIVONS LUNEL
|900
|8,98%
|Bruno GAGNE POUR L'UNION POPULAIRE LUNEL FIERE ET SOLIDAIRE
|778
|7,76%
|Lise FLORÈS Lunel Collectif, gauche et écologie citoyennes
|515
|5,14%
|Participation au scrutin
|Lunel
|Taux de participation
|53,44%
|Taux d'abstention
|46,56%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,96%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,84%
|Nombre de votants
|10 205
Source : ministère de l’Intérieur
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