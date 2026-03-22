Résultat municipale 2026 à Lunel-Viel (34400) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lunel-Viel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lunel-Viel, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lunel-Viel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabrice FENOY
Fabrice FENOY (21 élus) LUNEL-VIEL AUJOURD'HUI 		1 154 51,98%
  • Fabrice FENOY
  • Marie PELLET LAPORTE
  • Patrick PELLET
  • Johanna MOUSSU
  • Patrice GRANDGONNET
  • Véronique BAFFALIE
  • Arnaud MUSEMAQUE
  • Carine DOZ
  • Éric BILLET
  • Élisabeth MARIN CHARPENTIER
  • Jean-Luc CHADOURNE
  • Déborah AMSELEM
  • Nicolas MARTIN
  • Mireille VERJUX
  • Julien DOMERGUE
  • Julie CURIE
  • Alain HUMBERT LABEAUMAZ
  • Nora MOHAD
  • Claude LACROIX
  • Sandra SALGUES
  • Guillaume NAUDOT
Sofiane GOUASMI
Sofiane GOUASMI (6 élus) LUNEL-VIEL DEMAIN 		1 066 48,02%
  • Sofiane GOUASMI
  • Angélique ZARAGOZA
  • Norbert TINEL
  • Thérèse MERY
  • Anthony KAMINSKI
  • Caroline FOREST
Participation au scrutin Lunel-Viel
Taux de participation 68,20%
Taux d'abstention 31,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Nombre de votants 2 276

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Lunel-Viel - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabrice FENOY
Fabrice FENOY (Ballotage) LUNEL-VIEL AUJOURD'HUI 		996 46,30%
Sofiane GOUASMI
Sofiane GOUASMI (Ballotage) LUNEL-VIEL DEMAIN 		703 32,68%
Dominique REVERTE
Dominique REVERTE (Ballotage) ENSEMBLE POUR LUNEL-VIEL 		452 21,01%
Participation au scrutin Lunel-Viel
Taux de participation 65,80%
Taux d'abstention 34,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Nombre de votants 2 195

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