Résultat municipale 2026 à Lunel-Viel (34400) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lunel-Viel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lunel-Viel, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lunel-Viel [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabrice FENOY (21 élus) LUNEL-VIEL AUJOURD'HUI
|1 154
|51,98%
|
|Sofiane GOUASMI (6 élus) LUNEL-VIEL DEMAIN
|1 066
|48,02%
|
|Participation au scrutin
|Lunel-Viel
|Taux de participation
|68,20%
|Taux d'abstention
|31,80%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,36%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,10%
|Nombre de votants
|2 276
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Lunel-Viel - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabrice FENOY (Ballotage) LUNEL-VIEL AUJOURD'HUI
|996
|46,30%
|Sofiane GOUASMI (Ballotage) LUNEL-VIEL DEMAIN
|703
|32,68%
|Dominique REVERTE (Ballotage) ENSEMBLE POUR LUNEL-VIEL
|452
|21,01%
|Participation au scrutin
|Lunel-Viel
|Taux de participation
|65,80%
|Taux d'abstention
|34,20%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,00%
|Nombre de votants
|2 195
Election municipale 2026 à Lunel-Viel [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Lunel-Viel sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lunel-Viel.
L'actu des élections municipales 2026 à Lunel-Viel
18:38 - Il y a deux ans, Lunel-Viel a choisi le centre
Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux de la présidentielle et des législatives deux ans plus tôt. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement portés sur Jordan Bardella (47,15%). Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Charles Alloncle (Union de l'extrême droite) aux avants-postes avec 46,58% au premier tour, devant Nadia Belaouni (Union de la gauche) avec 23,81%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Charles Alloncle culminant à 61,07% des votes dans la localité.
15:57 - Quel était le résultat de la dernière élection à Lunel-Viel ?
Dans la cité de Lunel-Viel, les jeux de pouvoir politiques locaux sont toujours marqués par le résultat des dernières municipales. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Fabrice Fenoy (Divers) a raflé la première place en totalisant 792 suffrages (47,17%). En deuxième position, Norbert Tinel (Divers) a obtenu 39,60% des suffrages. L'importante avance gagnée d'emblée donnait une piste sérieuse pour le second round. A défaut de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Fabrice Fenoy l'a finalement emporté avec 912 suffrages (51,03%), face à Norbert Tinel s'adjugeant 875 électeurs (48,96%). À la surprise générale, le challenger a réussi à refaire son retard avec de solides réserves de voix, ce qui a rendu l'issue très serrée. En dépit du fait que Norbert Tinel a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 210 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Fabrice Fenoy a probablement pu bénéficier du report de voix des électeurs Divers.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche à Lunel-Viel pour le 2e tour ?
Selon les candidatures officielles au second tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les votants ont donc à disposition ce dimanche, dans le bureau de vote, les bulletins de Fabrice Fenoy et Sofiane Gouasmi. Même si le score était suffisant pour se qualifier, Dominique Reverte n'est plus présent à ce second tour. Pour faire leur devoir civique, les habitants de la commune peuvent se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 2 bureaux de vote de Lunel-Viel.
11:59 - Les élections ont déjà livré un verdict instructif
Dimanche dernier à Lunel-Viel, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le scrutin a vu 65,80 % des inscrits se déplacer sur place. C'est Fabrice Fenoy (Divers gauche) qui a terminé premier en s'adjugeant 46,30 % des voix. À sa suite, Sofiane Gouasmi a obtenu la seconde place avec 32,68 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué une nette domination. Fabrice Fenoy a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Dominique Reverte (Divers droite) a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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