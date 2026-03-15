En direct

19:17 - Élections municipales à Lunel-Viel : un éclairage démographique À Lunel-Viel, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influer sur les municipales. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la commune, 20,24% des résidents sont des enfants, et 28,50% de 60 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 27 474 euros par an souligne le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 2201 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,68%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (8,53%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Lunel-Viel mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,26% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Un vote RN fermement enraciné à Lunel-Viel Le Rassemblement national restait loin du match lors des élections locales à Lunel-Viel en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 34,90% des suffrages lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 55,66% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 34,48% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop faible, à Lunel-Viel comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 47,15% pour les européennes. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 46,58% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). Ce dernier clôturera d'ailleurs le scrutin en tête avec 61,07% lors du vote final, synonyme de victoire pour Charles Alloncle.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 43,37 % d'abstention L'affluence dans les isoloirs de Lunel-Viel constituera, à la fin du scrutin, une clé pour ces élections municipales 2026. La participation s'élevait à 56,63 % pour le premier tour des municipales de 2020, une mobilisation plutôt forte alors que l'épidémie de Covid se propageait dans le pays. Lorsqu'il s'agit d'élire leur maire, les élections municipales demeurent en effet historiquement, avec la présidentielle, des scrutins où les Français se mobilisent en masse. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 2 485 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 78,27 % de participation. Alors que les législatives de 2022 avaient réuni 42,43 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation se réhausser très nettement à 68,04 %. Précédemment, le scrutin européen avait attiré 52,31 % des électeurs locaux. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, le secteur s'affiche à l'arrivée comme une contrée relativement attachée au vote.

15:59 - Les européennes et législatives d'il y a deux ans : quels résultats à Lunel-Viel ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Lunel-Viel. Les élections européennes 2024 à Lunel-Viel avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (47,15%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 11,56% des votes. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Lunel-Viel portaient leur choix sur Charles Alloncle (Union de l'extrême droite) avec 46,58% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Charles Alloncle culminant à 61,07% des votes dans la localité.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les citoyens de Lunel-Viel ? Globalement, le paysage électoral fait de Lunel-Viel une commune fortement ancrée à l'extrême droite. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Lunel-Viel votaient en priorité pour Marine Le Pen (34,90%), devant Emmanuel Macron qui terminait à 20,60%. Le second tour confirmait ensuite ce premier round en livrant 55,66% pour Marine Le Pen, contre 44,34% pour d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Lunel-Viel accordaient leurs suffrages à Frédéric Bort (RN) avec 34,48% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Patrick Vignal (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 54,85% des voix.

12:58 - Ce qu'il faut retenir de la fiscalité locale à Lunel-Viel Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Lunel-Viel, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 14,13 % en 2024 (dernières données en date), ce qui représente un montant de 53 430 €, contre 835 180 € perçus en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Lunel-Viel s'est établi à 39,99 % en 2024 (contre 18,54 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Lunel-Viel a représenté 951 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 764 € quatre ans auparavant.

11:59 - Résultat des élections municipales 2020 : comment Fabrice Fenoy s'est imposé à Lunel-Viel Que peut-on retenir de l'issue des municipales précédentes à Lunel-Viel ? À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Fabrice Fenoy (Divers) a terminé en tête en rassemblant 47,17% des bulletins. En deuxième position, Norbert Tinel (Divers) a capté 39,60% des votes. La troisième place est revenue à Jean Charpentier (Divers), avec 222 suffrages (13,22%). Un delta important. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Fabrice Fenoy l'a finalement emporté avec 912 bulletins (51,03%), face à Norbert Tinel rassemblant 875 votants (48,96%). La consultation s'est en définitive avérée bien plus disputée par la suite, le challenger parvenant à combler son retard grâce à une bonne réserve de voix. Si Norbert Tinel a réalisé la meilleure progression en ajoutant 210 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Fabrice Fenoy a probablement pu profiter du report de voix des électeurs de Jean Charpentier.