Résultat de l'élection municipale 2026 à Lunéville : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lunéville

Tête de listeListe
Véronique Nobili
Véronique Nobili Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR LUNEVILLE
  • Véronique Nobili
  • Ashangault N'Gou
  • Marine Tardy
  • Mohamed Belarbi
  • Virginie Guillaume
  • Abderrahim Rozale
  • Marie-Sol Ortola
  • Bastien Delhomme
  • Marie-Noelle Falgas
  • Sofiane Saim
  • Jessica Ceintre
  • Dimitri Gégout
  • Laïla Ahamadi
  • Patrick Hussler
  • Charlotte Moncotel
  • Jonathan Massonot
  • Gwendoline Kleinhentz
  • Christophe Moncotel
  • Laïla L'Krim
  • Cuma Gundesli
  • Lilia Bouabida
  • Amine Maarouf
  • Andrée Kartner
  • Daniel Pernot
  • Nelly Martin
  • Jean Goudot
  • Ludivine Ohmer
  • Barded Belarbi
  • Lorène Goudot
  • Nassim Belarbi
  • Mireille Maurer
  • Kevan Kieffer
  • Murielle Petit
  • Sébastien Georges
Thibault Valois
Thibault Valois Liste divers gauche
L'ALTERNATIVE POUR LUNÉVILLE 2026
  • Thibault Valois
  • Barbara Bertozzi-Biévelot
  • Marc Esser
  • Laetitia Saussay
  • Valentin Buzelin
  • Solène Gatheron
  • Emmanuel Mangin
  • Audrey Pelte
  • Théo Buren
  • Céline Chartier
  • Adrien Laroque
  • Artémis de Conti
  • Gilbert Ruiz
  • Anne-Marie Di Marino
  • Jean-Michel Beauvois
  • Anne Michel
  • Stéphane Ludwig
  • Audrey Durain
  • Gilbert Bigorne
  • Geneviève Bouvart
  • Philippe Simon
  • Catherine Ambrosi
  • Anthony Didier
  • Sarah Boucher
  • Denis L'Heureux
  • Élodie Lorson
  • Imad Fatmi
  • Carolina Valenzuela Rodriguez
  • Célian Blondeau
  • Déborah Bonnet
  • Lionel Rouvayrolle
  • Brigitte Huguin
  • Patrick Miller
  • Marie-France de Raucourt
  • Jean-Christophe Picot
Bruno Minutiello
Bruno Minutiello Liste divers droite
LUNEVILLE UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
  • Bruno Minutiello
  • Laurie Perisse
  • Mathieu Elafri
  • Caroline Thomas
  • Lucas Mellé
  • Ipek-Lisa Sahin
  • Yves Ravailler
  • Ludivine Walter
  • Bruno Deffains
  • Armelle Messager-Culmet
  • Jean-Luc Demange
  • Pauline Gaulard
  • Faruk Guler
  • Patricia Prestini
  • Ertugrul Cevik
  • Ericka Candat
  • Jean-Philippe Fenech
  • Aline Sarot
  • Namisse Nouar
  • Fleur Thiriet
  • Rafik Faiq
  • Delphine Elsaesser
  • Eric Claudel
  • Samira El Hitari Doubi
  • Claude Lallement
  • Louison Henry
  • Rémi Venet
  • Isabelle Magnier
  • Alain Sugg
  • Laurence Guerin
  • Stéphane Patoux
  • Camille Trunck
  • Stéphane Bazille
  • Aurélie Dampfhoeffer
Pascal L'Huillier
Pascal L'Huillier Liste divers gauche
PRENONS LES RÊNES DE LUNEVILLE
  • Pascal L'Huillier
  • Laurence Jacquot
  • William Grandjean
  • Christelle Van Cammeren
  • Thierry Biet
  • Dominique Briel
  • Eric Colnot
  • Anne Veronese
  • Michel Teche
  • Louisia Vranich
  • Alexandre Vauge
  • Maryvonne Bord
  • Enzo Valentin
  • Céline Cordier
  • Amar Bensouilah
  • Anne-Sophie Schneider
  • Philippe Rouy
  • Johana Clement
  • Gérard Laguerre
  • Audrey L'Huillier
  • Philippe Bord
  • Cécile Cerisier
  • Christian Bar
  • Coline Bertolotti
  • Samuel Hourdeaux
  • Séverine Bougard
  • Hervé Grandjean
  • Patricia Humbert
  • Kyllian Germain
  • Morgane Roux
  • Christian Leonhard
  • Maryline Briel
  • Guy Gregoire
  • Gisèle Rousselet
  • Michel Landrin
Benoit Tallot
Benoit Tallot Liste divers droite
LUNEVILLE AU COEUR
  • Benoit Tallot
  • Nancy Charroy
  • Pierre-Jean Courbey
  • Sofia Mesbah
  • Frederic Ambroise
  • Lydia Wahl
  • Michel Boesch
  • Marie-Ange Strazielle
  • Eric Renard
  • Myriam Weinsberg
  • Cedric Claire
  • Christine Malbaut
  • Jerome Cabillot
  • Laeticia Thirion
  • Francis Jacob
  • Nicole Coiffier
  • Maxime Noel
  • Christine Gonel
  • Denis Delarue
  • Oceane Legal
  • Bouba Camara
  • Michele Mutschler Cromer
  • Franck Ithier
  • Judith Tekieli
  • Leo Renard
  • Laurence Manache
  • Franck Rzepka
  • Evelyne Panigot
  • Pierre Christophe
  • Sylvie Dalmar
  • Onur Fidan
  • Marie Christine Cerf
  • Furkan Fidan
  • Aurelie Klein
  • Jean Claude Fleury
Catherine Paillard
Catherine Paillard Liste divers droite
AVEC VOUS POUR LUNEVILLE
  • Catherine Paillard
  • Jacques Lamblin
  • Virginie Genot
  • Jonathan Hauviller
  • Catherine Laurain
  • Geoffrey Meresse-Volleaux
  • Valérie Didier
  • Paul-Olivier Bourger
  • Laure Steinmetz
  • Frédéric Bregeard
  • Geneviève Moreaux
  • François Frasnier
  • Sandra Renaud
  • Ludovic Chaumet
  • Alexandra Hugo
  • Nolan Barthel
  • Catherine Duchene
  • Serge Attali
  • Emilie Dardaine
  • Philippe Laurent
  • Joelle Di Sangro
  • Benjamin Moal
  • Virginie Chassard
  • Ludovic Martin
  • Marie-Odile Gerardin
  • Vincent Beitscher
  • Colette Mansuy
  • Valentin Dieudonne
  • Renata Anna Clerc
  • M'Hamed Ghiatt
  • Emmanuelle Raber
  • Aziz Sahin
  • Evelyne Levieuge
  • Christian Flavenot
  • Marie Viroux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Catherine Paillard
Catherine Paillard (26 élus) Avec vous pour lunéville ! 		2 096 54,51%
  • Catherine Paillard
  • Jacques Lamblin
  • Edith Bagard
  • Frédéric Bregeard
  • Catherine Laurain
  • Jonathan Hauviller
  • Virginie Genot
  • Benoit Tallot
  • Claude Bailly
  • Gérald Bardot
  • Colette Mansuy
  • François Frasnier
  • Laurie Jochaud Du Plessix
  • Ludovic Chaumet
  • Alexandra Hugo-Cambou
  • Nolan Barthel
  • Caroline Thomas
  • Stéphane Decugis
  • Marie Viroux
  • Pierre-Jean Courbey
  • Joelle Di Sangro
  • Christian Flavenot
  • Catherine Duchene
  • Michel Boesch
  • Valérie Didier
  • Geoffrey Meresse-Volleaux
Thibault Valois
Thibault Valois (6 élus) Une alternative pour luneville 		1 451 37,73%
  • Thibault Valois
  • Anne-Marie Di Marino
  • Etienne Maire
  • Barbara Bertozzi-Biévelot
  • Pascal L'huillier
  • Laetitia Saussay
Christelle Vivot
Christelle Vivot (1 élu) Lunéville est à vous 		298 7,75%
  • Christelle Vivot
Participation au scrutin Lunéville
Taux de participation 31,35%
Taux d'abstention 68,65%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 982

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Lamblin
Jacques Lamblin (27 élus) Luneville dynamique 		3 928 57,94%
  • Jacques Lamblin
  • Catherine Paillard
  • Laurent De Gouvion Saint Cyr
  • Brigitte Fleurantin
  • Gérald Bardot
  • Edith Bagard
  • Benoît Tallot
  • Colette Mansuy
  • Bernard Recouvreur
  • Anne Lassus
  • Frédéric Bregeard
  • Catherine Laurain
  • François Frasnier
  • Joëlle Di Sangro
  • Ludovic Chaumet
  • Marie Viroux
  • Jonathan Hauviller
  • Laurie Du Plessix
  • Jean-Christophe Aubert
  • Michèle Walter
  • Pierre Jean Courbey
  • Daphné Veltin-Dessauvages
  • Jean-Luc Lefeuvre
  • Annie Guillemot
  • Michel Boesch
  • Martine Relot
  • Christian Flavenot
Gregory Grandjean
Gregory Grandjean (3 élus) Une ambition pour les lunevillois avec gregory grandjean 		1 370 20,20%
  • Gregory Grandjean
  • Anne-Marie Di Marino
  • Thibault Valois
Pascal Bauche
Pascal Bauche (3 élus) Rassemblement bleu marine pour luneville 		1 112 16,40%
  • Pascal Bauche
  • Francoise Pelgrin
  • Julien Delbarre
Bernard Maurice
Bernard Maurice Lunéville citoyenne et solidaire 		369 5,44%
Participation au scrutin Lunéville
Taux de participation 53,04%
Taux d'abstention 46,96%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,02%
Nombre de votants 6 990

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