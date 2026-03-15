Résultat de l'élection municipale 2026 à Lunéville : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Lunéville [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Lunéville sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lunéville.
L'actu des élections municipales 2026 à Lunéville
13:09 - Élections municipales 2020 : la victoire de Catherine Paillard à Lunéville
Il peut être édifiant de se pencher sur les scores de la dernière élection municipale à Lunéville. Lors du premier rendez-vous électoral, Catherine Paillard (Les Républicains) a devancé tous ses rivaux en totalisant 2 096 bulletins (54,51%). Derrière, Thibault Valois (Divers gauche) a engrangé 1 451 votes (37,73%). Enfin, on retrouvait Christelle Vivot (Extrême droite), s'adjugeant 7,75% des voix. Ce succès d'emblée de Catherine Paillard a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Lunéville, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Pour le camp adverse, faire basculer une majorité aussi écrasante représentera ce dimanche le principal défi, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Lunéville
En 2026, les citoyens de Lunéville sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce rendez-vous électoral s’annonce déterminant pour l’avenir politique de la commune. Ces six années de gestion plaident-elles pour une reconduction ou une alternance ? La liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche se trouve plus bas dans cette page. N'oubliez pas que les 15 bureaux de vote de la commune de Lunéville fermeront leurs portes à 18 h. Vous pourrez consulter les résultats du premier tour à Lunéville ici même dès 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lunéville
|Tête de listeListe
|
Véronique Nobili
Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR LUNEVILLE
|
|
Thibault Valois
Liste divers gauche
L'ALTERNATIVE POUR LUNÉVILLE 2026
|
|
Bruno Minutiello
Liste divers droite
LUNEVILLE UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
|
|
Pascal L'Huillier
Liste divers gauche
PRENONS LES RÊNES DE LUNEVILLE
|
|
Benoit Tallot
Liste divers droite
LUNEVILLE AU COEUR
|
|
Catherine Paillard
Liste divers droite
AVEC VOUS POUR LUNEVILLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Catherine Paillard (26 élus) Avec vous pour lunéville !
|2 096
|54,51%
|
|Thibault Valois (6 élus) Une alternative pour luneville
|1 451
|37,73%
|
|Christelle Vivot (1 élu) Lunéville est à vous
|298
|7,75%
|
|Participation au scrutin
|Lunéville
|Taux de participation
|31,35%
|Taux d'abstention
|68,65%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 982
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Lamblin (27 élus) Luneville dynamique
|3 928
|57,94%
|
|Gregory Grandjean (3 élus) Une ambition pour les lunevillois avec gregory grandjean
|1 370
|20,20%
|
|Pascal Bauche (3 élus) Rassemblement bleu marine pour luneville
|1 112
|16,40%
|
|Bernard Maurice Lunéville citoyenne et solidaire
|369
|5,44%
|Participation au scrutin
|Lunéville
|Taux de participation
|53,04%
|Taux d'abstention
|46,96%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,02%
|Nombre de votants
|6 990
Villes voisines de Lunéville
- Lunéville (54300)
- Ecole primaire à Lunéville
- Maternités à Lunéville
- Crèches et garderies à Lunéville
- Classement des collèges à Lunéville
- Salaires à Lunéville
- Impôts à Lunéville
- Dette et budget de Lunéville
- Climat et historique météo de Lunéville
- Accidents à Lunéville
- Délinquance à Lunéville
- Inondations à Lunéville
- Nombre de médecins à Lunéville
- Pollution à Lunéville
- Entreprises à Lunéville
- Prix immobilier à Lunéville