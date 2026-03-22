Résultat de l'élection municipale 2026 à Lunéville : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lunéville [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Lunéville sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lunéville.
L'actu des élections municipales 2026 à Lunéville
11:49 - Catherine Paillard largement en tête de l'élection la semaine dernière
Lors du premier volet des municipales à Lunéville, c'est Catherine Paillard (Divers droite) qui a pris une longueur d'avance en rassemblant 38,69 % des votes. Derrière, Thibault Valois (Divers gauche) a pris la position de dauphin avec 18,14 %. Un écart important s'est installé entre les deux candidats. Comme il y a six ans, Catherine Paillard est restée au sommet du classement, mais elle a chuté lourdement, abandonnant 15 points depuis 2020. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Bruno Minutiello (Divers droite) pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Benoit Tallot, avec la nuance Divers droite, a terminé avec 15,92 % des bulletins, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. À noter que pour ce premier tour à Lunéville, le vote a enregistré une participation de 49,86 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lunéville
Le deuxième tour des élections municipales à Lunéville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Thibault Valois
Liste divers gauche
L'ALTERNATIVE POUR LUNÉVILLE 2026
|
|
Bruno Minutiello
Liste divers droite
LUNEVILLE UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
|
|
Benoît Tallot
Liste divers droite
LUNEVILLE AU COEUR
|
|
Catherine Paillard
Liste divers droite
AVEC VOUS POUR LUNEVILLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lunéville
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Catherine PAILLARD (Ballotage) AVEC VOUS POUR LUNEVILLE
|2 182
|38,69%
|Thibault VALOIS (Ballotage) L'ALTERNATIVE POUR LUNÉVILLE 2026
|1 023
|18,14%
|Bruno MINUTIELLO (Ballotage) LUNEVILLE UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
|922
|16,35%
|Benoit TALLOT (Ballotage) LUNEVILLE AU COEUR
|898
|15,92%
|Véronique NOBILI FAIRE MIEUX POUR LUNEVILLE
|363
|6,44%
|Pascal L'HUILLIER PRENONS LES RÊNES DE LUNEVILLE
|252
|4,47%
|Participation au scrutin
|Lunéville
|Taux de participation
|49,86%
|Taux d'abstention
|50,14%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,61%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,05%
|Nombre de votants
|5 794
Source : ministère de l’Intérieur
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