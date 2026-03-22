Résultat de l'élection municipale 2026 à Lunéville : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lunéville

Le deuxième tour des élections municipales à Lunéville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Thibault Valois
Thibault Valois Liste divers gauche
L'ALTERNATIVE POUR LUNÉVILLE 2026
  • Thibault Valois
  • Barbara Bertozzi
  • Marc Esser
  • Laetitia Saussay
  • Valentin-Marie Buzelin
  • Solène Gatheron
  • Emmanuel Mangin
  • Audrey Pelte
  • Théo Buren
  • Céline Chartier
  • Adrien Laroque
  • Artémis de Conti
  • Gilbert Ruiz
  • Anne-Marie Di Marino
  • Jean-Michel Beauvois
  • Anne Michel
  • Stéphane Ludwig
  • Audrey Durain
  • Gilbert Bigorne
  • Geneviève Bouvart
  • Philippe Simon
  • Catherine Ambrosi
  • Anthony Didier
  • Sarah Boucher
  • Denis L'Heureux
  • Élodie Lorson
  • Imad Fatmi
  • Carolina Valenzuela
  • Célian Blondeau
  • Déborah Bonnet
  • Lionel Rouvayrolle
  • Brigitte Huguin
  • Patrick Miller
  • Marie-France de Raucourt
  • Jean-Christophe Picot
Bruno Minutiello
Bruno Minutiello Liste divers droite
LUNEVILLE UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
  • Bruno Minutiello
  • Laurie Perisse
  • Mathieu Elafri
  • Caroline Thomas
  • Lucas Mellé
  • Ipek-Lisa Sahin
  • Yves Ravailler
  • Ludivine Walter
  • Bruno Deffains
  • Armelle Messager-Culmet
  • Jean-Luc Demange
  • Pauline Gaulard
  • Faruk Guler
  • Patricia Prestini
  • Ertugrul Cevik
  • Ericka Candat
  • Jean-Philippe Fenech
  • Aline Sarot
  • Namisse Nouar
  • Fleur Thiriet
  • Rafik Faiq
  • Delphine Elsaesser
  • Eric Claudel
  • Samira El Hitari Doubi
  • Claude Lallement
  • Louison Henry
  • Rémi Venet
  • Isabelle Magnier
  • Alain Sugg
  • Laurence Guerin
  • Stéphane Patoux
  • Camille Trunck
  • Stéphane Bazille
  • Aurélie Dampfhoeffer
Benoît Tallot
Benoît Tallot Liste divers droite
LUNEVILLE AU COEUR
  • Benoît Tallot
  • Nancy Charroy
  • Pierre-Jean Courbey
  • Sofia Mesbah
  • Frederic Ambroise
  • Lydia Wahl
  • Michel Boesch
  • Marie-Ange Strazielle
  • Eric Renard
  • Myriam Weinsberg
  • Cedric Claire
  • Christine Malbaut
  • Jerome Cabillot
  • Laetitia Thirion
  • Francis Jacob
  • Nicole Coiffier
  • Maxime Noel
  • Christine Gonel-Stephan
  • Denis Delarue
  • Oceane Legal
  • Bouba Camara
  • Michele Mutschler
  • Franck Ithier
  • Judith Tekieli
  • Leo Renard
  • Laurence Manache
  • Franck Rzepka
  • Evelyne Panigot
  • Pierre Christophe
  • Sylvie Dalmar
  • Onur Fidan
  • Marie Christine Cerf
  • Furkan Fidan
  • Aurelie Klein
  • Jean Claude Fleury
Catherine Paillard
Catherine Paillard Liste divers droite
AVEC VOUS POUR LUNEVILLE
  • Catherine Paillard
  • Jacques Lamblin
  • Virginie Genot
  • Jonathan Hauviller
  • Catherine Laurain
  • Geoffrey Meresse-Volleaux
  • Valérie Didier
  • Paul-Olivier Bourger
  • Laure Steinmetz
  • Frédéric Bregeard
  • Geneviève Moreaux
  • François Frasnier
  • Sandra Renaud
  • Ludovic Chaumet
  • Alexandra Hugo
  • Nolan Barthel
  • Catherine Duchene
  • Serge Attali
  • Emilie Dardaine
  • Philippe Laurent
  • Joelle Di Sangro
  • Benjamin Moal
  • Virginie Chassard
  • Ludovic Martin
  • Marie-Odile Gerardin
  • Vincent Beitscher
  • Colette Mansuy
  • Valentin Dieudonne
  • Anna Clerc
  • M'Hamed Ghiatt
  • Emmanuelle Raber
  • Aziz Sahin
  • Evelyne Levieuge
  • Christian Flavenot
  • Marie Viroux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lunéville

Tête de listeListe Voix % des voix
Catherine PAILLARD
Catherine PAILLARD (Ballotage) AVEC VOUS POUR LUNEVILLE 		2 182 38,69%
Thibault VALOIS
Thibault VALOIS (Ballotage) L'ALTERNATIVE POUR LUNÉVILLE 2026 		1 023 18,14%
Bruno MINUTIELLO
Bruno MINUTIELLO (Ballotage) LUNEVILLE UNE NOUVELLE DYNAMIQUE 		922 16,35%
Benoit TALLOT
Benoit TALLOT (Ballotage) LUNEVILLE AU COEUR 		898 15,92%
Véronique NOBILI
Véronique NOBILI FAIRE MIEUX POUR LUNEVILLE 		363 6,44%
Pascal L'HUILLIER
Pascal L'HUILLIER PRENONS LES RÊNES DE LUNEVILLE 		252 4,47%
Participation au scrutin Lunéville
Taux de participation 49,86%
Taux d'abstention 50,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Nombre de votants 5 794

Source : ministère de l’Intérieur

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