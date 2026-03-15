En direct

19:21 - Analyse démographique des municipales à Lunéville Les données démographiques et socio-économiques de Lunéville montrent des tendances nettes qui pourraient influencer le résultat des municipales. Avec un taux de chômage de 16,43% et une densité de population de 1097 habitants/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (64,00%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 6993 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (5,75%) révèle la nécessité d'un suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (12,00%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Lunéville mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,11% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse à Lunéville Le Rassemblement national restait loin du match lors de l'élection municipale à Lunéville il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 30,61% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 51,42% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 23,36% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti nationaliste arrachait 35,25% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 41,29% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 40,56% pour le parti nationaliste. Il achèvera sa course avec 44,95% lors du vote définitif.

16:58 - Lunéville : 31,35 % de votants aux dernières municipales Les archives d'il y a six ans indiquent que 3 982 électeurs avaient glissé leur bulletin dans l'urne au premier tour des municipales à Lunéville, ce qui donnait un taux de participation de 31,35 %, un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national, l'épidémie de coronavirus ayant pesé sur le vote. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 63,81 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 47,57 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 60,77 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 38,88 % des inscrits. Cette photographie de la participation depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une contrée moins participative que la moyenne. En ce jour d'élections municipales à Lunéville, cette contingence sera en tout cas scrutée.

15:59 - Lunéville : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors du scrutin législatif de juin 2024, les votants de Lunéville accordaient leurs suffrages à Dominique Bilde (Rassemblement National) avec 40,56% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Thibault Bazin (Les Républicains) qui a raflé la mise avec 55,05% des suffrages exprimés. Pour le tour unique des européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (41,29%). Le panorama politique de Lunéville a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait une zone sans vote prédéterminé, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Dernière présidentielle à Lunéville : ce qu'il faut comprendre Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Lunéville choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 30,61% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 23,69%. Le second tour validait ensuite cette entrée en matière en livrant 51,42% pour Marine Le Pen, contre 48,58% pour d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Lunéville plébiscitaient Thibault Bazin (LR) avec 33,69% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 64,75%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Lunéville comme une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Les impôts locaux à Lunéville : une tendance stable ces dernières années Concernant la pression fiscale de Lunéville, le montant moyen réglé par foyer fiscal a représenté environ 896 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 814 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 41,95 % en 2024 (contre 25,99 % en 2020). Une augmentation souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 642 900 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 4 050 810 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 19,59 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes.

11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Catherine Paillard à Lunéville Il peut être édifiant de se pencher sur les scores de la dernière élection municipale à Lunéville. Lors du premier rendez-vous électoral, Catherine Paillard (Les Républicains) a devancé tous ses rivaux en totalisant 2 096 bulletins (54,51%). Derrière, Thibault Valois (Divers gauche) a engrangé 1 451 votes (37,73%). Enfin, on retrouvait Christelle Vivot (Extrême droite), s'adjugeant 7,75% des voix. Ce succès d'emblée de Catherine Paillard a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Lunéville, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Pour le camp adverse, faire basculer une majorité aussi écrasante représentera ce dimanche le principal défi, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.