Résultat municipale 2026 à Lunéville (54300) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lunéville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lunéville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lunéville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique NOBILI
Véronique NOBILI FAIRE MIEUX POUR LUNEVILLE 		2 124 37,66%
Thibault VALOIS
Thibault VALOIS L'ALTERNATIVE POUR LUNÉVILLE 2026 		1 023 18,14%
Catherine PAILLARD
Catherine PAILLARD AVEC VOUS POUR LUNEVILLE 		968 17,16%
Benoit TALLOT
Benoit TALLOT LUNEVILLE AU COEUR 		866 15,35%
Pascal L'HUILLIER
Pascal L'HUILLIER PRENONS LES RÊNES DE LUNEVILLE 		356 6,31%
Bruno MINUTIELLO
Bruno MINUTIELLO LUNEVILLE UNE NOUVELLE DYNAMIQUE 		303 5,37%
Participation au scrutin Lunéville
Taux de participation 49,86%
Taux d'abstention 50,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Nombre de votants 5 794

Source : ministère de l’Intérieur

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