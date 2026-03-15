Résultat municipale 2026 à Luray (28500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Luray a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Luray, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Luray [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc AVENARD
Marc AVENARD (17 élus) continuons ensemble 		466 77,54%
  • Marc AVENARD
  • Sylviane MAHARAUX
  • Christophe VICTOR
  • Sandrine BAUCHER
  • Johann MEERSCHAUT
  • Pascale LEMARIE
  • Jérémy BONHOMME
  • Mélanie COLLINET
  • Didier FAIPEUR
  • Soizic BROSCRITOO
  • Claude SPEHNER
  • Pauline BOUSSOUF
  • Patrick FONTAINE
  • Sylvanie LEBON
  • Gharib BOUMEZIANE
  • Laura Florence JEANNE
  • Marc JAQUINOD
Hüseyin KARAOGLAN
Hüseyin KARAOGLAN (2 élus) LURAY ENSEMBLE 		135 22,46%
  • Hüseyin KARAOGLAN
  • Mathilde BOYELDIEU
Participation au scrutin Luray
Taux de participation 61,59%
Taux d'abstention 38,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,26%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Nombre de votants 619

Source : ministère de l’Intérieur

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