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19:17 - Les enjeux locaux de Luray : tour d'horizon démographique Dans la commune de Luray, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections municipales. Avec une densité de population de 352 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 12,87%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (11,34%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 706 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 15,03% et d'une population étrangère de 8,03% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Luray mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 24,69% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - La commune de Luray s'ancre en faveur du RN Le mouvement lepéniste n'avait pas concouru pour la dernière bataille municipale à Luray il y a six ans, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 22,50% des voix lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 39,20% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 19,26% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le Rassemblement national sécurisait 32,88% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 31,18% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 30,52% pour le Rassemblement national. Il finira avec 34,32% lors du vote définitif.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 57,22 % d'abstention La mobilisation s'élevait à 42,78 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Luray, proche des 44,7 % observés au niveau national alors que nombre d'électeurs avaient préféré ne pas se déplacer du fait de l'épidémie de Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 avait toutefois attiré les électeurs, avec 78,40 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 21,60 %). Le taux de votants aux élections législatives a évolué de son côté de 49,16 % au premier tour en 2022 à 72,78 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes se situait à 56,26 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée assez participative. En ce jour d'élections municipales 2026 à Luray, cette réalité sera en tout cas très observée.

15:59 - Comment a voté Luray l'année de la dissolution ? L'analyse des scrutins de 2024 révèle que Luray s'affirmait alors toujours comme un territoire difficile à étiqueter, affermissant encore un peu plus son positionnement historique. Lors des européennes, le résultat à Luray s'était en effet figé autour de l'équipe de Jordan Bardella (31,18%), devant Manon Aubry (22,62%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (12,74%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Luray avaient ensuite placé en tête Nadia Faveris (Union de la gauche) avec 32,95% au premier tour, devant Olivier Dubois (Rassemblement National) avec 30,52%. Au second tour, c'est en revanche Olivier Marleix (Les Républicains) qui a raflé la mise avec 65,68% des suffrages exprimés.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Luray : les résultats qu'il faut retenir Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Luray portaient leur choix sur Olivier Marleix (LR) avec 23,77% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 67,12%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Luray accordaient par ailleurs leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 30,13%, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 27,63%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 60,80% pour Emmanuel Macron, contre 39,20% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Quel bilan sur les impôts pour le maire de Luray à l'approche des municipales 2026 ? Pour ce qui concerne les contributions locales à Luray, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté environ 827 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 624 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à un peu plus de 52,28 % en 2024 (contre environ 27,00 % en 2020). Une augmentation souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 13 150 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 213 500 euros enregistrés en 2020 pour un taux stable de près de 14,94 %. La taxe ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes. En outre, la taxe sur le foncier non bâti a atteint 56,20 % en 2024 (face à environ 50,77 % 4 ans plus tôt, avec une moyenne à l'échelle du pays comprise entre 40 et 50 %). Pour la taxe d'enlèvement des déchets ménagers, l'impôt s'est établi à 16,34 % en 2024 (contre pas loin de 16,31 % en 2020, avec une moyenne française avoisinant 9,5 %).

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Luray ? À Luray, lors des municipales précédentes, les résultats ont offert un panorama précis des dynamiques politiques locales. Seule en lice, la liste menée par Michel Maignan a naturellement recueilli 366 voix (100,00%) dès le premier tour. Faute de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Luray, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. L'attention lors des résultats des municipales ce dimanche se focalisera sur la capacité d'une alternative à s'imposer. La publication des candidats donne déjà un début de réponse très clair.