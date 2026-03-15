Résultat municipale 2026 à Luray (28500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Luray a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Luray, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Luray [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc AVENARD (17 élus) continuons ensemble
|466
|77,54%
|
|Hüseyin KARAOGLAN (2 élus) LURAY ENSEMBLE
|135
|22,46%
|
|Participation au scrutin
|Luray
|Taux de participation
|61,59%
|Taux d'abstention
|38,41%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,26%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,65%
|Nombre de votants
|619
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Luray [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Luray en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Luray
19:17 - Les enjeux locaux de Luray : tour d'horizon démographique
Dans la commune de Luray, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections municipales. Avec une densité de population de 352 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 12,87%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (11,34%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 706 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 15,03% et d'une population étrangère de 8,03% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Luray mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 24,69% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.
17:57 - La commune de Luray s'ancre en faveur du RN
Le mouvement lepéniste n'avait pas concouru pour la dernière bataille municipale à Luray il y a six ans, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 22,50% des voix lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 39,20% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 19,26% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le Rassemblement national sécurisait 32,88% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 31,18% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 30,52% pour le Rassemblement national. Il finira avec 34,32% lors du vote définitif.
16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 57,22 % d'abstention
La mobilisation s'élevait à 42,78 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Luray, proche des 44,7 % observés au niveau national alors que nombre d'électeurs avaient préféré ne pas se déplacer du fait de l'épidémie de Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 avait toutefois attiré les électeurs, avec 78,40 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 21,60 %). Le taux de votants aux élections législatives a évolué de son côté de 49,16 % au premier tour en 2022 à 72,78 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes se situait à 56,26 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée assez participative. En ce jour d'élections municipales 2026 à Luray, cette réalité sera en tout cas très observée.
15:59 - Comment a voté Luray l'année de la dissolution ?
L'analyse des scrutins de 2024 révèle que Luray s'affirmait alors toujours comme un territoire difficile à étiqueter, affermissant encore un peu plus son positionnement historique. Lors des européennes, le résultat à Luray s'était en effet figé autour de l'équipe de Jordan Bardella (31,18%), devant Manon Aubry (22,62%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (12,74%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Luray avaient ensuite placé en tête Nadia Faveris (Union de la gauche) avec 32,95% au premier tour, devant Olivier Dubois (Rassemblement National) avec 30,52%. Au second tour, c'est en revanche Olivier Marleix (Les Républicains) qui a raflé la mise avec 65,68% des suffrages exprimés.
14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Luray : les résultats qu'il faut retenir
Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Luray portaient leur choix sur Olivier Marleix (LR) avec 23,77% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 67,12%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Luray accordaient par ailleurs leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 30,13%, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 27,63%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 60,80% pour Emmanuel Macron, contre 39,20% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une commune au paysage politique fragmenté.
12:58 - Quel bilan sur les impôts pour le maire de Luray à l'approche des municipales 2026 ?
Pour ce qui concerne les contributions locales à Luray, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté environ 827 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 624 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à un peu plus de 52,28 % en 2024 (contre environ 27,00 % en 2020). Une augmentation souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 13 150 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 213 500 euros enregistrés en 2020 pour un taux stable de près de 14,94 %. La taxe ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes. En outre, la taxe sur le foncier non bâti a atteint 56,20 % en 2024 (face à environ 50,77 % 4 ans plus tôt, avec une moyenne à l'échelle du pays comprise entre 40 et 50 %). Pour la taxe d'enlèvement des déchets ménagers, l'impôt s'est établi à 16,34 % en 2024 (contre pas loin de 16,31 % en 2020, avec une moyenne française avoisinant 9,5 %).
11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Luray ?
À Luray, lors des municipales précédentes, les résultats ont offert un panorama précis des dynamiques politiques locales. Seule en lice, la liste menée par Michel Maignan a naturellement recueilli 366 voix (100,00%) dès le premier tour. Faute de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Luray, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. L'attention lors des résultats des municipales ce dimanche se focalisera sur la capacité d'une alternative à s'imposer. La publication des candidats donne déjà un début de réponse très clair.
09:57 - Quels sont les horaires du bureau de vote de Luray ?
Pour les municipales, les nouveaux élus locaux vont être élus lors d'un scrutin identique pour toutes les communes. Plus précisément, ce 15 mars, les votants de Luray doivent se prononcer sur les différents candidats de leur commune et cette année, le recours au panachage a été abandonné dans les communes de moins de 1 000 habitants. Vous pouvez parcourir ci-dessous la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Luray. Le bureau de vote de la ville de Luray sera accessible de 8 heures à 18 heures pour permettre aux citoyens de décider. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats du premier tour des élections municipales à Luray dès leur publication.
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