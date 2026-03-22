Résultat municipale 2026 à Lurcy-Lévis (03320) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lurcy-Lévis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lurcy-Lévis, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lurcy-Lévis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacky SIGNORET
Jacky SIGNORET (14 élus) UNIS POUR LURCY LEVIS ! 		356 40,32%
  • Jacky SIGNORET
  • Chantal PLO
  • Daniel PARIS
  • Marie Laurence MINARD
  • Daniel PLAISANT
  • Vanessa SEVRET
  • Jean-Marc CHAMIGNON
  • Virginie RIMBAULT
  • Christophe YSERBIT
  • Marie JOULIE
  • Yannick FARSCHON
  • Nathalie DECARNIN
  • Louis RENAUD
  • Aline AUGY
Cédric GEORGET
Cédric GEORGET (3 élus) Lurcy-Lévis, l'Lurcy-Lévis, l'Élan d'un village, la Force d'un Avenir 		342 38,73%
  • Cédric GEORGET
  • Chantal BERTHET
  • Frédéric GIRARD
Hervé MAULAZ
Hervé MAULAZ (2 élus) POURSUIVONS TOUS ENSEMBLE 		185 20,95%
  • Hervé MAULAZ
  • Virginie THEVENET
Participation au scrutin Lurcy-Lévis
Taux de participation 65,57%
Taux d'abstention 34,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,52%
Nombre de votants 920

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Lurcy-Lévis - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Cédric GEORGET
Cédric GEORGET (Ballotage) Lurcy-Lévis, l'Lurcy-Lévis, l'Élan d'un village, la Force d'un Avenir 		307 37,71%
Jacky SIGNORET
Jacky SIGNORET (Ballotage) UNIS POUR LURCY LEVIS ! 		300 36,86%
Hervé MAULAZ
Hervé MAULAZ (Ballotage) POURSUIVONS TOUS ENSEMBLE 		207 25,43%
Participation au scrutin Lurcy-Lévis
Taux de participation 61,94%
Taux d'abstention 38,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,11%
Nombre de votants 869

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