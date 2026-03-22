Résultat municipale 2026 à Lurcy-Lévis (03320) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lurcy-Lévis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lurcy-Lévis, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lurcy-Lévis [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacky SIGNORET (14 élus) UNIS POUR LURCY LEVIS !
|356
|40,32%
|
|Cédric GEORGET (3 élus) Lurcy-Lévis, l'Lurcy-Lévis, l'Élan d'un village, la Force d'un Avenir
|342
|38,73%
|
|Hervé MAULAZ (2 élus) POURSUIVONS TOUS ENSEMBLE
|185
|20,95%
|
|Participation au scrutin
|Lurcy-Lévis
|Taux de participation
|65,57%
|Taux d'abstention
|34,43%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,50%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,52%
|Nombre de votants
|920
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Lurcy-Lévis - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cédric GEORGET (Ballotage) Lurcy-Lévis, l'Lurcy-Lévis, l'Élan d'un village, la Force d'un Avenir
|307
|37,71%
|Jacky SIGNORET (Ballotage) UNIS POUR LURCY LEVIS !
|300
|36,86%
|Hervé MAULAZ (Ballotage) POURSUIVONS TOUS ENSEMBLE
|207
|25,43%
|Participation au scrutin
|Lurcy-Lévis
|Taux de participation
|61,94%
|Taux d'abstention
|38,06%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,22%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,11%
|Nombre de votants
|869
Election municipale 2026 à Lurcy-Lévis [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Lurcy-Lévis sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lurcy-Lévis.
L'actu des élections municipales 2026 à Lurcy-Lévis
18:35 - Des résultats tranchés à droite pour Lurcy-Lévis il y a deux ans
La préférence des électeurs de Lurcy-Lévis a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune semblait apparaître comme une zone sans vote prédéterminé, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme un territoire bleu marine. Les Européennes de 2024 à Lurcy-Lévis avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,21%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 15,75% des votes. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Anne-Marie Thès (Rassemblement National) en pole position avec 44,30% au premier tour, devant Yannick Monnet (Union de la gauche) avec 21,97%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Anne-Marie Thès culminant à 57,87% des suffrages exprimés dans la commune.
15:57 - Un résultat sans suspense pour les élections municipales 2020 à Lurcy-Lévis
À Lurcy-Lévis, à l'occasion des élections municipales précédentes, les résultats ont livré un panorama précis des forces politiques en présence. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Patrick Combemorel a pris l'ascendant sur ses adversaires en obtenant 444 soutiens (53,62%). Deuxième, Chantal Berthet a obtenu 24,03% des voix. Ce triomphe au premier tour de Patrick Combemorel a clôturé le match d'emblée. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Lurcy-Lévis, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire écrasante met les forces d'opposition face à un défi considérable ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - 3 candidats en lice pour le 2e tour des municipales à Lurcy-Lévis
Se retrouvent donc à ce second tour ce dimanche : Cédric Georget, Jacky Signoret et Hervé Maulaz, d'après les candidatures au second tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Les 2 bureaux de vote de la commune de Lurcy-Lévis ferment à 18 heures en prévision du dépouillement.
11:59 - Second tour serré entre Cédric Georget et Jacky Signoret
Cédric Georget a remporté le premier round des élections municipales 2026 à Lurcy-Lévis dimanche dernier, avec 37,71 % des suffrages exprimés. Jacky Signoret a obtenu la seconde place avec 36,86 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Hervé Maulaz pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Enfin, concernant la participation à Lurcy-Lévis, l'élection a vu 61,94 % des inscrits se déplacer, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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