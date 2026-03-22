Résultat de l'élection municipale 2026 à Lure : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lure

Le deuxième tour des élections municipales à Lure a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Raoul Juif
Raoul Juif Liste Divers
INCLURE
  • Raoul Juif
  • Marie Luz Mezquita
  • Guy Venne
  • Claude Offroy
  • Jean-Christophe Higelin
  • Jennifer Puth
  • Stephane Grandferry
  • Sylvette Bernard
  • Patrice Belli
  • Amal El-Bouasly
  • Alain Jenestier
  • Nadine Chavonand
  • Louis Guillerey
  • Cecile Kabongo
  • Mikayil Akalin
  • Josiane Chagnot
  • Jean-Jacques Negri
  • Isabelle Simonin
  • René Invernizzi
  • Melek Akalin
  • Lionel Guillerey
  • Bruna Vuillemard
  • Noel Jacquot
  • Maria Teresa Candanedo Tome
  • Ronel Berthelot
  • Murielle Chometon
  • Bernard Perrot
  • Josette Dubois
  • Jérôme Vuillemard
  • Beatrice Miege-Juif
  • Eric Jeandenant
Nathalie Fritsch
Nathalie Fritsch Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR LURE
  • Nathalie Fritsch
  • Olivier Durque
  • Nadège Gaspard
  • Frédéric Casabella
  • Sonia Riethmuller
  • Emeric Salmon
  • Evelyne Paulin
  • Lucas Vincent
  • Lou Gonin
  • Rosario Floridia
  • Jennifer Tyrode
  • Alexandre Mathieu
  • Bénédicte Naulet
  • Christophe Meyer
  • Delphine Guillier
  • Martial Dirand
  • Karine Mechinaud
  • Pierre Boffy
  • Carole Donzé
  • Valentin Vuillemey
  • Catherine Tollini
  • Damien Noirot
  • Sandrine Lefai
  • Enzo Villiette
  • Sandrine Alemant
  • Alain Gauron
  • Anne-Marie Menigoz
  • Michel Decerle
  • Joëlle Laurent
  • Patrick Girardin
  • Patricia Boffy
Stéphane Frechard
Stéphane Frechard Liste divers gauche
S'unir pour Lure
  • Stéphane Frechard
  • Agnès Galmiche
  • Nicolas Valquevis
  • Anaïs Ferry
  • Hamid Zouggari
  • Sophie Romary-Grosjean
  • Thibaud Grenard
  • Laurence Hertz-Ninnoli
  • Laurent Monnain
  • Pierrette Demesy
  • Joël Hacquard
  • Christelle Humbert
  • Philippe Colnot
  • Nathalie Watbled
  • Christophe Charbon
  • Marie-Claude Lewandowski
  • Adrien Antoine
  • Virginie Duban
  • Jordan Barrey
  • Marie-Claire Thomas
  • Brice Hug
  • Kalida Latreche
  • Eric Gerard
  • Camille Quenot
  • Charles Valdenaire
  • Véronique Pastor
  • Güney Sevimli
  • Hélène Tang
  • Mohamed Ben Hajjou
  • Maka Gagua
  • Marc Schneider

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lure

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane FRECHARD
Stéphane FRECHARD (Ballotage) S'unir pour Lure 		1 081 38,75%
Nathalie FRITSCH
Nathalie FRITSCH (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR LURE 		978 35,05%
Raoul JUIF
Raoul JUIF (Ballotage) INCLURE 		731 26,20%
Participation au scrutin Lure
Taux de participation 59,35%
Taux d'abstention 40,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Nombre de votants 2 860

Source : ministère de l’Intérieur

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