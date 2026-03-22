Résultat de l'élection municipale 2026 à Lure : les résultats du 2e tour

Programme de Stéphane Frechard à Lure (S'unir pour Lure)

Équipe Municipale Unie

La liste des colistiers de S'UNIR POUR LURE est composée de personnes aux compétences variées, allant d'infirmiers à chefs d'entreprise. Chaque membre apporte une expérience unique qui renforce le collectif. Cette diversité est essentielle pour répondre aux enjeux de la ville et construire un avenir commun.

Engagements pour Lure

S'UNIR POUR LURE s'engage à améliorer la qualité de vie des habitants à travers des actions concrètes. Les priorités incluent la sûreté, le cadre de vie, et le soutien aux services publics. L'équipe souhaite également promouvoir la culture, le sport et la vie associative pour dynamiser la ville.

Proximité avec les Habitants

L'équipe se fixe pour objectif d'être proche des habitants, en écoutant leurs besoins et en rendant des comptes sur les décisions prises. Une démocratie locale active est au cœur de leur projet, visant à impliquer tous les citoyens dans le processus décisionnel. Cela inclut également un engagement fort envers les jeunes, les seniors et les personnes en situation de handicap.

Vision pour l'Avenir

La vision de S'UNIR POUR LURE est de construire un avenir positif pour la ville en favorisant l'innovation et la performance. L'équipe aspire à défendre un territoire commun qui soutient le développement économique et l'emploi. En unissant les forces de la ville et des villages environnants, ils souhaitent créer un avenir prospère pour tous.