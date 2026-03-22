Résultat de l'élection municipale 2026 à Lure : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lure [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Lure sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lure.
L'actu des élections municipales 2026 à Lure
11:45 - Rappel des résultats d'il y a une semaine à Lure pour l'élection
Dans le cadre du premier tour des municipales à Lure, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 40,65 %, malgré une abstention historiquement haute en France. Au terme de ce vote, c'est Stéphane Frechard (Divers gauche) qui a terminé premier avec 38,75 % des voix. Derrière, Nathalie Fritsch (Rassemblement National) a obtenu la seconde place avec 35,05 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Du côté des autres candidats, avec 26,20 %, Raoul Juif est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lure
Le deuxième tour des élections municipales à Lure a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Raoul Juif
Liste Divers
INCLURE
|
|
Nathalie Fritsch
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR LURE
|
|
Stéphane Frechard
Liste divers gauche
S'unir pour Lure
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lure
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane FRECHARD (Ballotage) S'unir pour Lure
|1 081
|38,75%
|Nathalie FRITSCH (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR LURE
|978
|35,05%
|Raoul JUIF (Ballotage) INCLURE
|731
|26,20%
|Participation au scrutin
|Lure
|Taux de participation
|59,35%
|Taux d'abstention
|40,65%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,84%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,61%
|Nombre de votants
|2 860
Source : ministère de l’Intérieur
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