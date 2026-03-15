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19:20 - Démographie et politique à Lusignan, un lien étroit Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Lusignan, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec une population de 2 556 habitants répartis dans 1 401 logements, cette ville présente une densité de 68 hab/km². Avec 161 entreprises, Lusignan est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (75,02%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 34,50% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 55,43% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 494,45 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Lusignan s'inscrit dans l'histoire française.

17:57 - À quel niveau se place le RN à Lusignan ? Le parti à la flamme n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière municipale à Lusignan en 2020, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 23,34% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 38,56% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 17,12% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second round, le mouvement lepéniste réunissait 39,76% des voix de la municipalité. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 29,55% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier round, un résultat de 32,97% pour le mouvement lepéniste. Il terminera avec 36,85% lors du vote définitif.

16:58 - Lusignan : 57,77 % de votants aux dernières municipales L'affluence dans les isoloirs de Lusignan constituera, à la fin du scrutin, une clé pour ces élections municipales 2026. Il y a six ans, le tour de chauffe de l'élection municipale avait vu 57,77 % des électeurs aller jusqu'aux bureaux de votes dans la commune, au-dessus de la moyenne nationale alors que la pandémie du coronavirus semait le doute sur la compétition. Rappelons que les élections municipales demeurent en effet traditionnellement, avec l'élection présidentielle, celles où les Français se mobilisent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a d'ailleurs été mesuré à 80,42 %. La mobilisation atteignait de son côté 56,94 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 72,73 %, contre seulement 56,94 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville soucieuse de voter.

15:59 - Que retenir pour 2024 à Lusignan ? Les législatives à Lusignan du printemps 2024, plaçaient Gisèle Jean (Union de la gauche) en pole position avec 33,98% au premier tour, devant Eric Soulat (Rassemblement National) avec 32,97%. Au second tour, c'est en revanche Pascal Lecamp (Ensemble !) qui a doublé son adversaire avec 63,15% des suffrages exprimés. Les élections européennes précédemment à Lusignan avaient cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (29,55%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 15,32% des voix. De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Lusignan présentait un paysage particulier lors des dernières élections Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Lusignan portaient leur choix sur Jason Valente (Nupes) avec 27,27% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Pascal Lecamp (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 60,24% des voix. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines auparavant, les citoyens de Lusignan accordaient auparavant leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 28,28%, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 23,82%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 61,44% pour Emmanuel Macron, contre 38,56% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Lusignan se positionne comme une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Lusignan Si l'on regarde de près la fiscalité de Lusignan, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 17,21 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville près de 33 500 euros la même année. Une somme bien en-dessous des quelque 505 800 euros récoltés en 2020. Cette taxe, supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Lusignan s'est établi à 45,62 % en 2024 (contre 21,10 % en 2020). La moyenne en France, avoisinant les 40 % et en hausse de 1,2 point depuis 2020, permet de situer ce résultat. Cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à Lusignan a atteint environ 824 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 686 € quatre ans auparavant.

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Lusignan À l'occasion des municipales il y a six ans à Lusignan, les résultats ont livré un tableau détaillé des forces politiques en présence. Au soir du premier passage aux urnes, Jean-Louis Ledeux a pris les commandes avec 578 bulletins (55,89%). Derrière, Christian Chaintré a recueilli 44,10% des suffrages. Cette victoire au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ces municipales 2026 à Lusignan, cet équilibre a forcément orienté les stratégies des différents camps. Ce triomphe écrasant place les forces d'opposition face à un défi titanesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.