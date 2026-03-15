Résultat municipale 2026 à Lusignan (86600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lusignan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lusignan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lusignan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Rémi BAYOU
Rémi BAYOU (20 élus) Bien vivre à Lusignan 		859 66,95%
  • Rémi BAYOU
  • Karine VADIER-CHAUVINEAU
  • Sébastien AUTHIER
  • Carine TRICARD
  • Sylvain BRACONNIER
  • Charlène BAROTIN
  • Éric CHAPELLE
  • Stéphanie LACROIX
  • Christian CHAINTRÉ
  • Jennie ROUCAYROL
  • Fabien DALBY
  • Vanessa AUMOND
  • Jean-Louis DURAND
  • Bernadette BIRAULT
  • Christophe CAILLEAU
  • Sonia GUYTON
  • François GASTAL
  • Maeva DAYCARD
  • Matthieu BRIENT
  • Céline COQUIN
Jean-Louis LEDEUX
Jean-Louis LEDEUX (3 élus) Des Mélusins pour les Mélusins 		424 33,05%
  • Jean-Louis LEDEUX
  • Claudine VAILLANT
  • Didier MOREL
Participation au scrutin Lusignan
Taux de participation 71,71%
Taux d'abstention 28,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Nombre de votants 1 331

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Vienne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans la Vienne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Lusignan