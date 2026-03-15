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19:16 - Lusigny : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans les rues de Lusigny, les élections s'achèvent. Avec une population de 1 633 habitants répartis dans 796 logements, cette localité présente une densité de 37 hab/km². L'existence de 80 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la localité, 32% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 9,31% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 31,19% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 47,39% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 347,14 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Pour conclure, Lusigny incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Un Rassemblement national durablement installé à Lusigny Le mouvement nationaliste n'avait pas concouru lors de la dernière municipale à Lusigny en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la localité. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen obtenait 29,42% des voix lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 43,30% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 20,40% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score insuffisant, à Lusigny comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 39,66% aux européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 40,47% pour le parti nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 53,04% lors du vote définitif, synonyme de victoire pour Yannick Monnet.

16:58 - Dernières municipales : 40,63 % de participation à Lusigny La participation s'élevait à 40,63 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Lusigny, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux alors que le rendez-vous avait été maintenu en pleine pandémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 987 habitants qui ont voté au premier tour, soit 81,03 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 54,51 % des électeurs (soit environ 676 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 70,83 %, bien au-delà des 50,37 % enregistrés en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée assez participative. En ce jour de municipale 2026 à Lusigny, cette contingence sera en tout cas suivie à la loupe.

15:59 - Il y a deux ans, Lusigny a choisi l'extrême droite Lors des dernières européennes, le podium à Lusigny s'était dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,66%), en tête de peloton devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (12,81%) et la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (11,73%). Anne-Marie Thès (Rassemblement National) avait par la suite gagné au premier tour des législatives à Lusigny après la dissolution de l'Assemblée avec 40,47%. Yannick Monnet (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 25,65%. Le second round n'a pas changé grand chose, Anne-Marie Thès culminant à 53,04% des suffrages exprimés dans la commune. L'orientation des électeurs de Lusigny a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme une zone de flou électoral, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Lusigny affichait un profil politique atypique il y a 4 ans La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une localité aux orientations politiques changeantes. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Lusigny privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (32,25%), devant Marine Le Pen qui recueillait 29,42%. Le duel final se soldait finalement par un score de 56,70% pour Emmanuel Macron, contre 43,30% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Lusigny portaient leur choix sur Yannick Monnet (Nupes) avec 26,42% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Michel Barbarin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 52,31%.

12:58 - Lusigny frappéebousculée par la réforme fiscale avant ces élections À Lusigny, en matière d'impôts locaux, la facture moyenne payée par foyer fiscal a représenté 654 euros en 2024 (dernières données en date), alors que ce montant se situait à 461 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est resté figé à 30,80 % en 2024, un taux inchangé depuis 2020. Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 7 700 euros en 2024. Un total bien loin des 245 530 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 11,68 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le résultat de la dernière municipale à Lusigny Les résultats des dernières élections municipales à Lusigny ont livré un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. Unique liste en présence, 'Union et gestion pour l'avenir de lusigny' menée par André Jardin a sans surprise obtenu 398 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Faute d'opposition, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 à Lusigny, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Lors de ces nouvelles élections ce dimanche soir, le défi sera de voir si une réelle opposition parvient à se fédérer. Un indice est vraisemblablement à trouver dans la liste des candidats rendue publique par le ministère de l'Intérieur.