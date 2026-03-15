Résultat municipale 2026 à Lusigny (03230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lusigny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lusigny, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lusigny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Hubert DEGRANGE
Hubert DEGRANGE (16 élus) LUSIGNY, UN ENGAGEMENT POUR TOUS 		570 67,86%
  • Hubert DEGRANGE
  • Jocelyne BERNARDIN
  • Pascal BERGER
  • Angélique VANDEWALLE
  • Arnaud RAULET
  • Cindy CARAPETO FIALHO
  • Didier VOISIN
  • Murielle CHASSIN
  • Corentin BORDE
  • Eléonore BIGNON
  • Yann IVART
  • Christelle SALLARD
  • Jean BOUDONNAT
  • Noémie COUPERIER
  • Daniel ANDRE
  • Florence MARTINET
Sébastien JOLY
Sébastien JOLY (3 élus) LUSIGNY, UN NOUVEAU SOUFFLE 		270 32,14%
  • Sébastien JOLY
  • Anne MALLOT
  • Jean-Marie CARMONA
Participation au scrutin Lusigny
Taux de participation 68,78%
Taux d'abstention 31,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Nombre de votants 868

Source : ministère de l’Intérieur

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