Résultat municipale 2026 à Lusigny-sur-Barse (10270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lusigny-sur-Barse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lusigny-sur-Barse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lusigny-sur-Barse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Hélène TRESSOU
Marie-Hélène TRESSOU (15 élus) LUSIGNY, NOTRE VILLAGE, NOTRE AVENIR 		555 55,39%
  • Marie-Hélène TRESSOU
  • Rémi JOHNSON
  • Joëlle GROSSET
  • Christophe PEREIRA
  • Adeline COLLIN
  • Eric CAMPS
  • Anne ROGER
  • Jean-Pierre BORDELOT
  • Gaëlle BEUDOT
  • Pascal CARILLON
  • Sandrine PEIFFER
  • Raphaël FOURNET
  • Anne-Valérie PRUNIER
  • Jonathan MADUR
  • Audrey BALCAEN
Jean-Christophe LEFEVRE
Jean-Christophe LEFEVRE (4 élus) Tous unis pour Lusigny 		447 44,61%
  • Jean-Christophe LEFEVRE
  • Aurore MARNOT
  • Erwin SCHRIEVER
  • Laetitia BENOIST
Participation au scrutin Lusigny-sur-Barse
Taux de participation 67,13%
Taux d'abstention 32,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,78%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,58%
Nombre de votants 1 070

Source : ministère de l’Intérieur

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