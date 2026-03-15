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19:16 - Lusigny-sur-Barse : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel impact auront les habitants de Lusigny-sur-Barse sur le résultat des municipales ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 32% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 7,55%. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (86,05%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 1134 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,10%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,90%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Lusigny-sur-Barse mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 27,05% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Lusigny-sur-Barse : des élections marquées par la poussée RN Le mouvement lepéniste était absent pour la dernière municipale à Lusigny-sur-Barse il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la localité. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen séduisait 34,18% des voix lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 54,55% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 29,78% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti nationaliste réunissait 42,86% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 43,81% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 47,33% pour le parti nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 52,17% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Valérie Bazin-Malgras.

16:58 - Quelle abstention attendre à Lusigny-sur-Barse aux municipales ? L'adhésion au scrutin des électeurs de Lusigny-sur-Barse sera, à la fin de la journée, un gros enjeu pour ces élections municipales. Aux municipales de 2020, la participation s'était stabilisée à 53,72 % lors du premier round, un score notable alors que la pandémie du Covid-19 affectait la population. Le scrutin municipal reste en effet, avec la présidentielle, celui où les électeurs participent le plus, les figures du maire et du président occupant une place centrale. Le choix du locataire de l'Elysée avait d'ailleurs attiré les électeurs, avec 77,86 % de participation dans la ville (22,14 % d'abstention). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 59,47 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 73,73 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 52,78 % des inscrits. Regarder ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée de ranger Lusigny-sur-Barse comme une localité assez participative au regard des moyennes nationales.

15:59 - À Lusigny-sur-Barse, les élections de 2024 en faveur de la droite Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Lusigny-sur-Barse. Pour le tour unique des européennes 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (43,81%). Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Lusigny-sur-Barse plébiscitaient ensuite Albéric Ferrand (Rassemblement National) avec 47,33% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Albéric Ferrand culminant à 52,17% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la localité de Lusigny-sur-Barse s'était massivement orientée à l'extrême droite Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Lusigny-sur-Barse plébiscitaient Evelyne Henry (RN) avec 29,78% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains) en première position avec 57,14% des suffrages. Au premier tour de l'élection du président de la République qui avait précédé, les citoyens de Lusigny-sur-Barse accordaient précédemment leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 34,18%, devant Emmanuel Macron qui obtenait 26,82%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,55% pour Marine Le Pen, contre 45,45% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Marie-Hélène TRESSOU a-t-elle augmenté les impôts à Lusigny-sur-Barse ? Alors que les impôts locaux ont augmenté à Lusigny-sur-Barse entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 13,26 % en 2024 (derniers chiffres en date), ce qui représente un montant de 15 810 €. Un montant loin des 316 800 euros perçus en 2020. Cette taxe, abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Lusigny-sur-Barse atteint désormais un peu plus de 38,72 % en 2024 (contre 19,30 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Lusigny-sur-Barse a atteint 654 € en 2024 contre 558 euros en début de mandat.

11:59 - Le résultat de la dernière élection à Lusigny-sur-Barse Les résultats des précédentes élections municipales à Lusigny-sur-Barse ont offert un constat instructif sur l'échiquier politique local. À l'issue du premier passage aux urnes, Christian Branle a fait la course en tête en récoltant 543 bulletins (69,97%). Dans la position du principal opposant, Denis Lapôtre a capté 233 bulletins valides (30,02%). Cette victoire au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ces municipales 2026 à Lusigny-sur-Barse, cette répartition historique des voix a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Pour remettre en cause cette mainmise ce dimanche, la minorité devra déplacer des montagnes, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.