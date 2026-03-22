Résultat de l'élection municipale 2026 à Lutzelhouse : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lutzelhouse [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Lutzelhouse sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lutzelhouse.
L'actu des élections municipales 2026 à Lutzelhouse
11:45 - Un premier constat à Lutzelhouse avec les résultats du 1er tour
Lors du premier volet des municipales à Lutzelhouse, le vote a mobilisé 69,40 % des électeurs dans la ville, alors que le pays a connu une démobilisation importante. À l'issue du dépouillement, c'est Jean Louis Batt qui a terminé premier en rassemblant 42,88 % des votes. Derrière, Christophe Brunissen a pris la position de dauphin avec 39,85 %. Le duel s'est avéré serré. Pour compléter ce tableau, avec 17,27 %, Laurent Beutel s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lutzelhouse
Le deuxième tour des élections municipales à Lutzelhouse a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean Louis Batt
Divers
L'expérience au service de l'avenir
|
|
Christophe Brunissen
Divers
Unis pour Lutzelhouse
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lutzelhouse
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Louis BATT (Ballotage) L'expérience au service de l'avenir
|452
|42,88%
|Christophe BRUNISSEN (Ballotage) Unis pour Lutzelhouse
|420
|39,85%
|Laurent BEUTEL (Ballotage) UN SOUFFLE NOUVEAU POUR LUTZELHOUSE
|182
|17,27%
|Participation au scrutin
|Lutzelhouse
|Taux de participation
|69,40%
|Taux d'abstention
|30,60%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,94%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,19%
|Nombre de votants
|1 066
Source : ministère de l’Intérieur
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