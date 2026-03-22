Résultat de l'élection municipale 2026 à Lutzelhouse : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lutzelhouse

Le deuxième tour des élections municipales à Lutzelhouse a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean Louis Batt
Jean Louis Batt Divers
L'expérience au service de l'avenir
  • Jean Louis Batt
  • Carmenlina Lionnet
  • Patrice Soudre
  • Laurence Jost
  • Pierre Buhl
  • Martine Kwiatkowski
  • Jean-Stéphane Arnold
  • Pauline Deckert
  • Patrick Appiani
  • Camille Wigishoff
  • Théo Freppel
  • Cathia Redelsperger
  • Luc Cragnolini
  • Régine Ferry
  • Lucien Heinrich
  • Adeline Haas
  • Patrick Lutter
  • Thérèse Oxombre
  • Marc Rocher
  • Sonia Matt
  • Yann Farvacque
Christophe Brunissen
Christophe Brunissen Divers
Unis pour Lutzelhouse
  • Christophe Brunissen
  • Natacha Wigishoff
  • Vivien Redelsperger
  • Elisabeth Deckert
  • Philippe Voltolini
  • Stéphanie Hornsperger
  • Adrien Jessel
  • Christine Teixeira
  • Eric Bohli
  • Anaïs Roche
  • Cédric Perisse
  • Colette Rose
  • Eric Chauve
  • Tiphaine Guth
  • François Stutzinger
  • Marie Grislin
  • Mickaël Masson
  • Laetitia Paquet
  • Cédric Clemente

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lutzelhouse

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Louis BATT
Jean Louis BATT (Ballotage) L'expérience au service de l'avenir 		452 42,88%
Christophe BRUNISSEN
Christophe BRUNISSEN (Ballotage) Unis pour Lutzelhouse 		420 39,85%
Laurent BEUTEL
Laurent BEUTEL (Ballotage) UN SOUFFLE NOUVEAU POUR LUTZELHOUSE 		182 17,27%
Participation au scrutin Lutzelhouse
Taux de participation 69,40%
Taux d'abstention 30,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,19%
Nombre de votants 1 066

Source : ministère de l’Intérieur

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