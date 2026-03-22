Résultat municipale 2026 à Luynes (37230) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Luynes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Luynes, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Luynes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Antoine MAQUIN
Antoine MAQUIN (22 élus) LUYNES LA NOUVELLE DYNAMIQUE 		1 388 51,05%
  • Antoine MAQUIN
  • Aurélie LEROY
  • Pascal ARRAGAIN
  • Sabrina VRIGNAUD
  • Erick MORCHOISNE
  • Lucie JORGE
  • Gérard MORICEAU
  • Christelle ADAM
  • Xavier CUVIER
  • Anita GATELIER
  • Olivier DOUSSET
  • Chloé METAHRI
  • Manuel FABAS-VINSONNAUD
  • Cécilia CHENET
  • Vincent GUILLET
  • Séverine RENOU
  • Laurent BOUGEAULT
  • Angela MIGNON
  • Sébastien VEILLON
  • Magali GAUDIN
  • Gilles HOGUET
  • Léa JEAN-LOUIS
Temanuata GIRARD
Temanuata GIRARD (5 élus) Luynes avec vous 		953 35,05%
  • Temanuata GIRARD
  • Francois-Brice JOBARD
  • Florence TOST
  • Mickael LALLEMAN
  • Amelie BOLANTIN
Bertrand RITOURET
Bertrand RITOURET (2 élus) LUYNES AVENIR 		378 13,90%
  • Bertrand RITOURET
  • Hélène ODENT
Participation au scrutin Luynes
Taux de participation 66,65%
Taux d'abstention 33,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51%
Nombre de votants 2 756

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Luynes - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Antoine MAQUIN
Antoine MAQUIN (Ballotage) LUYNES LA NOUVELLE DYNAMIQUE 		1 181 43,89%
Temanuata GIRARD
Temanuata GIRARD (Ballotage) Luynes avec vous 		880 32,70%
Bertrand RITOURET
Bertrand RITOURET (Ballotage) LUYNES AVENIR 		630 23,41%
Participation au scrutin Luynes
Taux de participation 66,82%
Taux d'abstention 33,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Nombre de votants 2 763

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