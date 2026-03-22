Résultat municipale 2026 à Luynes (37230) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Luynes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Luynes, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Luynes [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Antoine MAQUIN (22 élus) LUYNES LA NOUVELLE DYNAMIQUE
|1 388
|51,05%
|
|Temanuata GIRARD (5 élus) Luynes avec vous
|953
|35,05%
|
|Bertrand RITOURET (2 élus) LUYNES AVENIR
|378
|13,90%
|
|Participation au scrutin
|Luynes
|Taux de participation
|66,65%
|Taux d'abstention
|33,35%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,83%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,51%
|Nombre de votants
|2 756
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Luynes - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Antoine MAQUIN (Ballotage) LUYNES LA NOUVELLE DYNAMIQUE
|1 181
|43,89%
|Temanuata GIRARD (Ballotage) Luynes avec vous
|880
|32,70%
|Bertrand RITOURET (Ballotage) LUYNES AVENIR
|630
|23,41%
|Participation au scrutin
|Luynes
|Taux de participation
|66,82%
|Taux d'abstention
|33,18%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,59%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,01%
|Nombre de votants
|2 763
Election municipale 2026 à Luynes [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Luynes sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Luynes.
L'actu des élections municipales 2026 à Luynes
18:38 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Luynes
Le contexte politique de Luynes a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune reflétait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est positionnée lors des échéances suivantes comme une localité à dominante nationaliste. Les Européennes du printemps 2024 à Luynes avaient en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (27,64%), suivie par Valérie Hayer qui avait récolté 18,23% des votes. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite François Ducamp (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 31,28% au premier tour, devant Sabine Thillaye (Ensemble !) avec 30,01%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, portant Sabine Thillaye (Ensemble !) jusqu'au sommet avec 64,61%.
15:57 - Le bilan de la dernière élection municipale à Luynes
À Luynes, à l'occasion des municipales précédentes, les résultats ont livré un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Bertrand Ritouret (Les Républicains) a pris l'ascendant sur ses adversaires en recueillant 60,99% des bulletins. En deuxième position, Yoann Lafaux (Divers) a capté 766 voix (39,00%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Bertrand Ritouret a clôturé le match d'emblée. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Luynes, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Pour renverser cette domination ce dimanche, les opposants devront démultiplier le score obtenu, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Pour le 2e tour de la municipale de Luynes, c'est une triangulaire qui se présente
D'après les candidatures officielles pour le second tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les électeurs ont donc à départager la liste "Luynes Avenir" emmenée par Bertrand Ritouret (LDVD), Temanuata Girard (LDVG) et sa liste "Luynes Avec Vous" et Antoine Maquin, à la tête de "Luynes La Nouvelle Dynamique" (LDVD) ce 22 mars. Accessibles jusqu'à 18 heures, les 5 bureaux de vote de la commune de Luynes permettent aux votants de voter.
11:59 - Les premiers résultats des élections municipales 2026 à Luynes
Dimanche dernier à Luynes, le vote s'est soldé par une participation de 66,82 % localement, malgré une abstention historiquement haute en France. Pour ce premier tour, c'est Antoine Maquin (Divers droite) qui a pris la tête avec 43,89 % des bulletins valides. Dans son sillage, Temanuata Girard (Divers gauche) a pris la position de dauphine avec 32,70 %. Le match a abouti à un ascendant très fort du leader. Par ailleurs, avec 23,41 %, Bertrand Ritouret, étiqueté Divers droite, est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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