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19:18 - Élections municipales à Luynes : impact de la démographie et de l'économie locale La composition démographique et socio-économique de Luynes détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur le résultat des municipales. Avec une densité de population de 149 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,48%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 36 051 € par an montre le poids des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 2987 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,94%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,68%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Luynes mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 18,79% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

17:57 - Les électeurs de Luynes conquis par le RN ? Le parti nationaliste restait loin du podium lors des municipales à Luynes il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen obtenait 19,90% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 34,75% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 18,72% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le parti à la flamme obtenait 37,46% des voix locales. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 27,64% aux élections européennes. Les législatives de 2024 offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 31,28% pour le parti à la flamme. Il clôturera le scrutin avec 35,39% le dimanche suivant.

16:58 - Luynes : 49,84 % d'abstention à la dernière élection municipale Lors des municipales de 2020, la participation à Luynes était évaluée à 50,16 % à la fin du premier round, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale. C'étaient 2 021 votants qui étaient allés voter, bon nombre d'électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a d'ailleurs été mesuré à 77,91 %. En 2022, les législatives livraient quant à elles une participation de 51,77 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 72,85 % après la convocation de nouvelles élections consécutives à la dissolution. Dans l'intervalle, les élections européennes de 2024 avaient concentré 55,23 % des électeurs (soit environ 2 259 votants). Cette photographie de la participation depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone relativement attachée au vote par rapport aux moyennes françaises. La mobilisation de l'électorat de Luynes sera en conséquence une clé pour cette élection municipale 2026.

15:59 - Comment a voté Luynes l'année de la dissolution ? Le panorama politique de Luynes a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait un secteur acquis au macronisme, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme un secteur marqué par l'extrême droite. Le choc des Européennes de 2024 à Luynes avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,64%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait recueilli 18,23% des suffrages. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite François Ducamp (Rassemblement National) en pole position avec 31,28% au premier tour, devant Sabine Thillaye (Majorité présidentielle) avec 30,01%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Sabine Thillaye (Ensemble !), avec 64,61%.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Luynes s'était fortement ancrée à le centre La synthèse des votes de 2022 dépeint Luynes comme un fief de la majorité présidentielle. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Luynes voyait en effet Emmanuel Macron finir en tête localement avec 33,01% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 19,90%. Lors de la finale de l'élection à Luynes, les électeurs accordaient 65,25% pour Emmanuel Macron, contre 34,75% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Luynes soutenaient en priorité Sabine Thillaye (Ensemble !) avec 31,74% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Sabine Thillaye virant de nouveau en tête avec 62,54% des voix.

12:58 - Tendance majeure en amont des municipales 2026 : des impôts stables à Luynes Témoignage d'une pression fiscale en régression depuis 2020 à Luynes, la taxe d'habitation a affiché un taux à 18,69 % en 2024 (dernières données en date), pour un produit communal totalisant 88 200 euros environ la même année. Une recette bien loin des 1 193 250 € enregistrés en 2020. Supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette taxe est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Luynes est passé à 43,80 % en 2024 (contre 27,32 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Luynes s'est établi à 846 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 869 € quatre ans auparavant.

11:59 - L'élection de 2020 à Luynes : un résultat scellé dès le premier tour Les résultats des dernières municipales à Luynes ont offert un bilan révélateur sur l'équilibre des forces locales. Lors de la première manche de ce scrutin, Bertrand Ritouret (Les Républicains) a pris la première place avec 60,99% des soutiens. À sa poursuite, Yoann Lafaux (Divers) a rassemblé 766 suffrages en sa faveur (39,00%). Cette victoire sans appel a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Luynes, ce décor pèsera irrémédiablement. Pour ébranler cette mainmise ce dimanche, le camp minoritaire devra déplacer des montagnes, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.