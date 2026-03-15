Résultat municipale 2026 à Luynes (37230) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Luynes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Luynes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Luynes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Antoine MAQUIN
Antoine MAQUIN LUYNES LA NOUVELLE DYNAMIQUE 		1 181 43,89%
Temanuata GIRARD
Temanuata GIRARD Luynes avec vous 		880 32,70%
Bertrand RITOURET
Bertrand RITOURET LUYNES AVENIR 		630 23,41%
Participation au scrutin Luynes
Taux de participation 66,82%
Taux d'abstention 33,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Nombre de votants 2 763

Source : ministère de l’Intérieur

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