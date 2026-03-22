Résultat de l'élection municipale 2026 à Luz-Saint-Sauveur : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Luz-Saint-Sauveur

Le deuxième tour des élections municipales à Luz-Saint-Sauveur a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Alain Lescoules
Alain Lescoules Divers
LPT2026
  • Alain Lescoules
  • Laure Kuntz
  • Didier Buisan
  • Henriette Fourtine
  • Baptiste Salis Gaby
  • Muriel Lescoules
  • Christian Capdevielle
  • Bernadette Hourie
  • Michel Da Silva
  • Magalie Salis Gaby
  • David Butin
  • Alberte Vergez
  • Paul Fontan
Hervé Marchand
Hervé Marchand Divers
Luz notre signature
  • Hervé Marchand
  • Florence Marque Barthecoy
  • Jérôme Lurie
  • Christine Dufourcq Riviere
  • Pierre Lagrange
  • Tiphaine Monka
  • Sylvain Pourtet
  • Annie Sagnes Lagrange
  • Romain Bariac
  • Angéline Solé
  • Laurent Cazaux
  • Agnès Demoury
  • Grégoire Vincent
  • Marie-Rose Haurine
  • Richard Mathis
Bernard Dhoudain
Bernard Dhoudain Divers
Unis pour Luz
  • Bernard Dhoudain
  • Christine Prissé
  • Romain Estrade
  • Fabienne Raynaldy
  • Nam Son Nguyen
  • Sandy Gabin-Seguinot
  • Philippe Sockeel
  • Nathalie Tristan
  • René Bareilles
  • Sandra Lamy
  • Bruno Carrere
  • Marie-Cécile Ponties
  • Jean-François Vignes
  • Camille Garcia
  • Jacques Dussutour

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Luz-Saint-Sauveur

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé MARCHAND
Hervé MARCHAND (Ballotage) Luz notre signature 		226 38,11%
Bernard DHOUDAIN
Bernard DHOUDAIN (Ballotage) Unis pour Luz 		184 31,03%
Alain LESCOULES
Alain LESCOULES (Ballotage) LPT2026 		183 30,86%
Participation au scrutin Luz-Saint-Sauveur
Taux de participation 84,67%
Taux d'abstention 15,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,72%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,24%
Nombre de votants 624

Source : ministère de l’Intérieur

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