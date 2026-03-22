Résultat de l'élection municipale 2026 à Luz-Saint-Sauveur : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Luz-Saint-Sauveur [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Luz-Saint-Sauveur sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Luz-Saint-Sauveur.
L'actu des élections municipales 2026 à Luz-Saint-Sauveur
11:44 - Les premiers résultats de la municipale 2026 à Luz-Saint-Sauveur
Dans le cadre du premier tour des municipales à Luz-Saint-Sauveur, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le scrutin a mobilisé 84,67 % des électeurs dans la ville. Au terme de ce vote, c'est Hervé Marchand qui est arrivé en tête avec 38,11 % des bulletins valides. Derrière, Bernard Dhoudain a obtenu la seconde place avec 31,03 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Du côté des autres candidats, avec 30,86 %, Alain Lescoules est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Luz-Saint-Sauveur
Le deuxième tour des élections municipales à Luz-Saint-Sauveur a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Alain Lescoules
Divers
LPT2026
|
|
Hervé Marchand
Divers
Luz notre signature
|
|
Bernard Dhoudain
Divers
Unis pour Luz
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Luz-Saint-Sauveur
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé MARCHAND (Ballotage) Luz notre signature
|226
|38,11%
|Bernard DHOUDAIN (Ballotage) Unis pour Luz
|184
|31,03%
|Alain LESCOULES (Ballotage) LPT2026
|183
|30,86%
|Participation au scrutin
|Luz-Saint-Sauveur
|Taux de participation
|84,67%
|Taux d'abstention
|15,33%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,72%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,24%
|Nombre de votants
|624
Source : ministère de l’Intérieur
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