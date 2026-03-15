Résultat de l'élection municipale 2026 à Luzarches : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Luzarches

Tête de listeListe
Michel Mansoux
Michel Mansoux Liste divers droite
UNIS POUR LUZARCHES
  • Michel Mansoux
  • Nathalie Delisle-Tessier
  • Michel Zeppenfeld
  • Nathalie Corbier
  • Simon Schembri
  • Martine Gilles-Duret
  • Gilles Bondoux
  • Marion Camurat
  • Modibo Sissoko
  • Carole Novara
  • Mario Rota
  • Vanessa de Almeida
  • Thierry Ouvrard
  • Karima Boudouaouir
  • Guillaume Jouin
  • Sophie Frelat
  • Thierry Bethmont
  • Magali Pruvost
  • Henri Buffetaut
  • Florine Rocher
  • Maurice Bellechasse
  • Annick Bonasso
  • Michaël Barkats
  • Jocelyne Godard
  • Philippe Rouche
  • Ingrid Delaitre
  • Paul Ide
  • Céline Lecat
  • Thierry Caboche
  • Viviane Henault
  • Dominique Collignon

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Mansoux
Michel Mansoux (21 élus) Luzarches pour vous 		949 50,72%
  • Michel Mansoux
  • Nathalie Delisle-Tessier
  • Michel Zeppenfeld
  • Sylvie Lombardi
  • Nicolas Abitante
  • Nathalie Corbier
  • Jean-Philippe Claire
  • Brigitte Parrinello
  • Eric Niro
  • Laurence Davase
  • Gilles Bondoux
  • Nadège Robbe
  • Thierry Caboche
  • Audrey Villain
  • Jean-Christophe Grenet
  • Candice Artiaga
  • Alexandre Da Costa
  • Brigitte Dupont
  • Hugues Kayis
  • Carole Novara
  • Jean-François Wendling
Damien Delrue
Damien Delrue (5 élus) Luzarches 20.26 		771 41,20%
  • Damien Delrue
  • Véronique Talazac
  • Eric Richard
  • Teresa Cortini
  • Pascal Verry
Simon Schembri
Simon Schembri (1 élu) Luzarches gagnants 		151 8,07%
  • Simon Schembri
Participation au scrutin Luzarches
Taux de participation 54,44%
Taux d'abstention 45,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 906

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Damien Delrue
Damien Delrue (19 élus) Luzarches en tete 		777 37,37%
  • Damien Delrue
  • Helene Gravet
  • Eric Richard
  • Peggy Armelle Hoguet
  • Franck Leygues
  • Jocelyne Lesne
  • Dominique Hebrard
  • Veronique Talazac
  • Marc Valleteau De Moulliac
  • Natacha Le Coz
  • Mourad Bara
  • Caroline Thievin-Dudal
  • Gaston-Pierre Bonin
  • Amandine Diudat
  • Aurelien Geerinck
  • Beatrice Ollivier
  • Pierre Georges Stamm
  • Patricia Sialelli
  • Jean Conseil
Stéphane Decombes
Stéphane Decombes (4 élus) Luzarches en mouvement 		664 31,93%
  • Stéphane Decombes
  • Valérie Hofheinz
  • Flavio Ceconi
  • Rabha Hachem
Patrick Decolin
Patrick Decolin (4 élus) Luzarches entre ville et village 		638 30,68%
  • Patrick Decolin
  • Emanuelle Lagrange
  • Rémi Julien Saint Amand
  • Joudia Caroff
Participation au scrutin Luzarches
Taux de participation 68,04%
Taux d'abstention 31,96%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,66%
Nombre de votants 2 114

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Damien Delrue
Damien Delrue Luzarches en tete 		614 31,12%
Patrick Decolin
Patrick Decolin Luzarches entre ville et village 		533 27,01%
Stéphane Decombes
Stéphane Decombes Luzarches en mouvement 		494 25,03%
Patrick Gomez
Patrick Gomez Mieux vivre a luzarches 		332 16,82%
Participation au scrutin Luzarches
Taux de participation 64,98%
Taux d'abstention 35,02%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,28%
Nombre de votants 2 019

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