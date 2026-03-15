Résultat de l'élection municipale 2026 à Luzarches : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Luzarches [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Luzarches sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Luzarches.
L'actu des élections municipales 2026 à Luzarches
13:45 - Avant l'élection, les impôts sont stables à Luzarches
Signe d'une pression fiscale en diminution depuis 2020 à Luzarches, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 17,86 % en 2024 (dernières données en date), rapportant à la ville 85 740 € la même année. Un montant loin des 1,52797 million d'euros engrangés en 2020. Cette imposition, abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, se trouve aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Luzarches est passé à environ 31,36 % en 2024 (contre 14,18 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec tous ces changements, la facture fiscale moyenne à Luzarches s'est chiffrée à 918 € en 2024 contre 937 euros en début de mandat.
11:59 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Luzarches
Les résultats des municipales il y a six ans à Luzarches ont offert un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. Au terme du premier tour, Michel Mansoux (Divers droite) a distancé ses rivaux en obtenant 949 bulletins (50,72%). Derrière, Damien Delrue (Divers centre) a capté 41,20% des votes. Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers droite a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette élection de 2026 à Luzarches, cette dynamique sert de matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. La tâche s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition au vu de cette victoire retentissante, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Luzarches (95270) ?
Pour voter, les électeurs de la ville seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture des 3 bureaux de vote de Luzarches. En 2026, les 3 354 votants de Luzarches sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce rendez-vous électoral constitue une étape importante de la vie démocratique locale. Ces six années de gestion plaident-elles pour une reconduction ou une alternance ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est en ligne plus bas dans cette page. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Luzarches
|Tête de listeListe
|
Michel Mansoux
Liste divers droite
UNIS POUR LUZARCHES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Mansoux (21 élus) Luzarches pour vous
|949
|50,72%
|
|Damien Delrue (5 élus) Luzarches 20.26
|771
|41,20%
|
|Simon Schembri (1 élu) Luzarches gagnants
|151
|8,07%
|
|Participation au scrutin
|Luzarches
|Taux de participation
|54,44%
|Taux d'abstention
|45,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 906
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Damien Delrue (19 élus) Luzarches en tete
|777
|37,37%
|
|Stéphane Decombes (4 élus) Luzarches en mouvement
|664
|31,93%
|
|Patrick Decolin (4 élus) Luzarches entre ville et village
|638
|30,68%
|
|Participation au scrutin
|Luzarches
|Taux de participation
|68,04%
|Taux d'abstention
|31,96%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,66%
|Nombre de votants
|2 114
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Damien Delrue Luzarches en tete
|614
|31,12%
|Patrick Decolin Luzarches entre ville et village
|533
|27,01%
|Stéphane Decombes Luzarches en mouvement
|494
|25,03%
|Patrick Gomez Mieux vivre a luzarches
|332
|16,82%
|Participation au scrutin
|Luzarches
|Taux de participation
|64,98%
|Taux d'abstention
|35,02%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,28%
|Nombre de votants
|2 019
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