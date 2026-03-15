Résultat municipale 2026 à Luzech (46140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Luzech a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Luzech, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Luzech [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard PIASER
Bernard PIASER (15 élus) Luzech Au Coeur 		525 56,21%
  • Bernard PIASER
  • Christine CALVO
  • Floréal CARBONIE
  • Delphine AZNAR
  • Patrice CASTANIER
  • Chrystèle MINELLO
  • Pascal PRADAYROL
  • Monique TEULET
  • Philippe DELPECH
  • Cécile DAUZATS
  • Philippe COCHE
  • Fannie BLONDEL
  • Jean-Pierre BRUYEZ
  • Erika CLEMENT
  • Pascal GARRIGUES
Laurent CASAGRANDE
Laurent CASAGRANDE (4 élus) Agir pour Luzech 		409 43,79%
  • Laurent CASAGRANDE
  • Michèle CUBAYNES
  • Tom BOLLE
  • Camelia KAJTOR
Participation au scrutin Luzech
Taux de participation 73,13%
Taux d'abstention 26,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,17%
Nombre de votants 966

Source : ministère de l’Intérieur

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