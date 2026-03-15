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19:18 - Démographie et politique à Luzech, un lien étroit La démographie et le contexte socio-économique de Luzech contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections municipales. La répartition démographique peut agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la commune, 26% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 13,37% sont des personnes âgées. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (38,65%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 881 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,36%) révèle des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,81%) indique des défis de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 18,61%, comme à Luzech, indique un tourisme important dans la région. Cela peut influencer l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Élections de 2026 : vers une percée du RN à Luzech ? Le parti nationaliste n'était pas officiellement en lice lors de la dernière bataille municipale à Luzech en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la ville. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 19,83% des votes lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 39,59% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 7,35% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop décevant, à Luzech comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 26,86% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier round, un résultat de 22,12% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 20,89% le dimanche suivant.

16:58 - À quel niveau se situe la participation à Luzech ? Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour des élections municipales à Luzech avait été marqué par une abstention de 53,80 %, dans la moyenne nationale (la participation se limitant à 46,20 %) alors que l'épidémie de coronavirus commençait à frapper la population. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 22,03 % des citoyens en mesure de voter. Naturellement, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais les élections législatives de 2022 et de 2024 constituent un point de comparaison tout à fait pertinent. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 42,51 % en 2022 à seulement 28,72 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 43,84 % (contre 48,51 % en France). Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans témoigne in fine que le territoire s'affirme comme une localité qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport au reste du pays. En ce jour d'élections municipales à Luzech, cette donnée sera en tout cas particulièrement scrutée.

15:59 - Comment Luzech a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Luzech. Les élections européennes de 2024 à Luzech avaient en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (26,86%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 18,83% des voix. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Luzech avaient ensuite placé en tête Aurélien Pradié (Les Républicains) avec 43,07% au premier tour, devant Elsa Bougeard (Union de la gauche) avec 25,38%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Aurélien Pradié culminant à 54,14% des votes dans la localité.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Luzech apparaissait comme indéchiffrable sur l'échiquier politique La physionomie politique de Luzech dessine une ville politiquement partagée. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Luzech votaient en priorité pour Emmanuel Macron (24,40%), devant Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 23,05%. Le second tour validait ensuite ce premier round en donnant 60,41% pour Emmanuel Macron, contre 39,59% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Luzech plébiscitaient Aurélien Pradié (LR) avec 45,08% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 63,53%.

12:58 - Luzech : les impôts s'invitent dans la campagne Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Luzech, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 12,03 % en 2024 (dernières données en date), rapportant à la ville 91 200 euros, en net recul par rapport aux 324 500 euros perçus en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette imposition est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Luzech atteint désormais un peu plus de 45,51 % en 2024 (contre 22,05 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Luzech s'est établi à 1 169 € en 2024 (contre 834 € en 2020).

11:59 - Le bilan des dernières élections à Luzech L'analyse des résultats des municipales il y a six ans à Luzech est très instructive. Seule en lice, 'Unis pour luzech' menée par Bernard Piaser a logiquement rassemblé 484 voix (100,00%) dès le premier tour. Cette élection à candidature unique a logiquement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Luzech, cette dynamique pèsera irrémédiablement. L'intérêt lors des résultats des municipales ce dimanche se portera sur la capacité d'une alternative à exister face à la majorité en place. La liste des candidats fournit certainement déjà un début de réponse.