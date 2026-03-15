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19:18 - Démographie et politique à Luzinay, un lien étroit Quel portrait faire de Luzinay, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec une population de 2 438 habitants répartis dans 1 058 logements, cette commune présente une densité de 129 hab par km². Ses 196 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (92,44%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 36,93% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 4,07%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 48 809 euros par an. Luzinay manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en transition.

17:57 - La montée du Rassemblement national RN à Luzinay avant les municipales Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté au moment de la dernière bataille municipale à Luzinay en 2020, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 29,72% des voix lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 45,78% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 27,30% au ticket lepéniste au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national validait 43,08% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 41,81% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 42,63% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Ce dernier finira en tête avec 57,29% lors du vote définitif, et un siège remporté par Hanane Mansouri.

16:58 - Luzinay : 72,68 % d'abstention à la dernière élection municipale À l'occasion de ces municipales 2026, le niveau de la participation agira sur les résultats de Luzinay. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent que 523 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 27,32 % (un score très inférieur aux 44,7 % du pays) alors que le coronavirus faisait douter la population. N'oublions pas que les élections municipales demeurent pourtant de longue date, avec les élections présidentielles, celles où les électeurs se rendent le plus aux urnes. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi fédéré 80,22 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). Si la nature de ces élections se distingue des enjeux strictement locaux, les deux derniers scrutins législatifs restent directement comparables entre eux. Tandis que les législatives de 2022 avaient attiré 55,01 % des électeurs, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation augmenter très nettement à 77,71 %. Précédemment, le scrutin européen de juin 2024 avait réuni 62,44 % des citoyens locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - Que retenir pour 2024 à Luzinay ? Pour le tour unique des européennes de 2024 à Luzinay, les choix s'étaient majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,81%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Luzinay avaient ensuite favorisé Hanane Mansouri (Union de l'extrême droite) avec 42,63% au premier tour, devant Caroline Abadie (Ensemble !) avec 24,52%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Hanane Mansouri culminant à 57,29% des votes dans la commune. La préférence des électeurs de Luzinay a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une zone de flou électoral, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les électeurs de Luzinay ? Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Luzinay choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 29,72% des voix, devant Emmanuel Macron qui obtenait 28,79%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 54,22% pour Emmanuel Macron, contre 45,78% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Luzinay portaient leur choix sur Caroline Abadie (Ensemble !) avec 28,96% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Caroline Abadie virant de nouveau en tête avec 56,92% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Luzinay une ville politiquement partagée.

12:58 - Le niveau de la fiscalité locale est en hausse à Luzinay En ce qui concerne la fiscalité locale de Luzinay, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 820 euros en 2024 (dernières données en date), un chiffre à comparer avec les 694 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 41,95 % en 2024 (contre 26,05 % en 2020). Précisons que la moyenne nationale se situe à environ 40 %, soit une augmentation de 1,2 point depuis 2020. Une augmentation liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 6 190 € en 2024, marquant une forte baisse face aux 329 020 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 11,00 %. Cette disparition en fait désormais un apport résiduel, justifiant cette diminution significative de recettes pour la commune.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Luzinay À l'occasion des municipales il y a 6 ans à Luzinay, les résultats ont offert un tableau détaillé des dynamiques politiques locales. Unique liste en présence, 'Bien vivre à luzinay' menée par Christophe Charles a naturellement recueilli 100,00% des bulletins dès le premier tour. L'absence d'adversaire rendait l'issue évidente. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 à Luzinay, cette géographie électorale pose les bases. Le défi lors de ces nouvelles élections municipales sera de voir si une vraie opposition parvient à se fédérer face à cette domination. Avec la publication des candidatures, un élément de réponse assez clair a déjà été donné.