Résultat municipale 2026 à Luzinay (38200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Luzinay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Luzinay, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Luzinay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe CHARLES
Christophe CHARLES (15 élus) Avec Christophe Charles, c'est Luzinay qui avance 		764 53,84%
  • Christophe CHARLES
  • Sylviane PLAT
  • Gérard BERTINI
  • Chantal BARJAC
  • Yves VIRICEL
  • Marie-Christine POPHILLAT
  • Oualid HASSINE
  • Josette CHAUDIER
  • Jean-Marie DEMANGEAT
  • Patricia VITTORELLI
  • Karl CHRISTOPHE
  • Isabelle SAUNIER
  • Jean-Marc LOSANA
  • Severine VERNAY
  • Lionel OLIERO
Lionel HERICHARD
Lionel HERICHARD (4 élus) Agir ensemble pour Luzinay 		655 46,16%
  • Lionel HERICHARD
  • Nadine KIEFFER
  • Gérard LOCATELLI
  • Françoise AKELIAN
Participation au scrutin Luzinay
Taux de participation 72,49%
Taux d'abstention 27,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Nombre de votants 1 460

Source : ministère de l’Intérieur

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