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19:19 - L'avenir de la France se dessine aussi à Luzy Comment la population de Luzy peut-elle peser sur les résultats des élections municipales ? La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités des directives en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la commune, 21% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 19,11% de plus de 75 ans. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (63,65%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1022 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (10,69%) met en évidence des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (9,87%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Luzy mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 33,86% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

17:57 - La commune de Luzy penche vers le RN Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice pour la dernière municipale à Luzy en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la commune. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 25,39% des suffrages lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 42,34% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 22,72% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le Rassemblement national validait 29,22% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 35,13% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier round, un résultat de 37,69% pour le Rassemblement national. Il achèvera sa course avec 47,08% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Luzy très mobilisés lors des scrutins À l'occasion de ces municipales de 2026, la valeur de la participation pèsera lourdement sur les résultats de Luzy. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des élections municipales avait vu 56,28 % des électeurs se rendre aux urnes dans la commune, un chiffre supérieur aux 44,7 % nationaux. C'étaient 887 votants qui s'étaient manifestés, en pleine épidémie de Covid-19 à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 1 137 personnes qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 74,90 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 56,58 % des électeurs (soit environ 838 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 68,87 %, bien au-delà des 54,97 % enregistrés en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les données dessinent le profil d'une commune relativement attachée au vote par rapport au reste de la France.

15:59 - À Luzy, les élections de 2024 en faveur de la droite Julien Guibert (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des élections des députés à Luzy suite à la dissolution en 2024 avec 37,69%. Christian Paul (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 28,73%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, portant Christian Paul (Union de la gauche) jusqu'au sommet avec 52,92%. Lors des élections européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le podium à Luzy s'était cette fois dessiné autour de Jordan Bardella (35,13%), en première position devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (18,50%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (15,88%). Le panorama politique de Luzy a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme une terre centriste-macroniste, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Luzy reste un territoire tourné vers le centre Globalement, le paysage électoral fait de Luzy un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Luzy plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 32,97% des inscrits, surpassant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 25,39%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,66% pour Emmanuel Macron, contre 42,34% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Luzy plébiscitaient Patrice Perrot (Ensemble !) avec 39,51% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Patrice Perrot virant de nouveau en tête avec 49,13% des voix.

12:58 - Et si l'élection à Luzy se jouait sur la fiscalité ? En matière d'impôts locaux à Luzy, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à 1 121 € en 2024 (derniers chiffres en date), un chiffre à comparer avec les 935 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à un peu moins de 41,39 % en 2024 (contre 17,49 % en 2020). En guise de comparaison, la moyenne à l'échelle nationale atteint près de 40 % (en hausse de 1,2 point depuis 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 125 000 euros de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 621 400 euros enregistrés en 2020 avec un taux fixé à environ 22,62 %. Cette disparition en fait dorénavant une recette marginale, ce qui explique cette diminution significative de rendement pour la commune.

11:59 - Le bilan des dernières élections à Luzy Les résultats des dernières municipales à Luzy ont livré un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Sans aucune opposition, 'Ensemble pour luzy' menée par Jocelyne Guerin a naturellement rassemblé 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. L'absence de concurrent rendait l'issue certaine. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 à Luzy, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. L'attention cette fois se portera sur la capacité d'une alternative à s'imposer face à la majorité en place. Un indice est probablement caché dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).