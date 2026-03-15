Résultat municipale 2026 à Luzy (58170) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Luzy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Luzy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Luzy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jocelyne GUÉRIN
Jocelyne GUÉRIN (15 élus) Luzy Engagée, Osons Encore 		686 57,45%
  • Jocelyne GUÉRIN
  • Didier GUÉRIAUX
  • Florence CHANDIOUX
  • Gilles GONIN
  • Catherine BRESTEAU
  • Thierry DESCOURS
  • Floor NUSINK
  • Bruno POUCHELET
  • Christelle DACHÉ
  • Jean-Yves BERGER
  • Sandra BARDET
  • Killian GUYOLLOT
  • Aline FAGARD
  • Eric MILLET
  • Manon MARTIN
Jean Claude DESRAYAUD
Jean Claude DESRAYAUD (4 élus) LUZY AUTREMENT 		508 42,55%
  • Jean Claude DESRAYAUD
  • Gislaine VINCENT
  • Philippe SALVE
  • Angélique GRAILLOT
Participation au scrutin Luzy
Taux de participation 78,18%
Taux d'abstention 21,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,20%
Nombre de votants 1 229

Source : ministère de l’Intérieur

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