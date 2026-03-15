Résultat de l'élection municipale 2026 à Lyon : les premiers chiffres dévoilés

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lyon [EN DIRECT]
Le résultat de l'élection municipale à Lyon commence à se préciser ce dimanche 15 mars. Découvrez les scores de Grégory et Jean-Michel Aulas en direct.
L'actu des élections municipales 2026 à Lyon
L'essentiel
A Lyon, le vote pour les élections municipales 2026 est ouvert jusqu'à 20 heures. Neufs listes de candidats sont en lice.
Les résultats des sondages sur l'élection municipale à Lyon, publiés jusqu'au vendredi 13 mars, annonçaient un duel entre Grégory Doucet pour l'union de la gauche et Jean-Michel Aulas soutenu par le bloc central, mais donnaient l'avantage à l'ancien président de l'OL.
Suivez la journée électorale à Paris jusqu'à la publication des résultats des élections municipales 2026.
En direct
18:21 - Peu de militants présents à Lyon au QG d'Aulas
Selon les informations de CNews, peu de militants sont pour l'instant présents au QG de campagne de Jean-Michel Aulas, candidat à la mairie dans la Capitale des Gaules. La chaîne info précise que l'ex-patron de l'OL sera présent en fin de soirée pour un discours.
18:09 - Le taux d'abstention au 1er tour des municipales estimé à 44% par deux instituts
D'après le vice-président d'Opinionway, Bruno Jeanbart, invité sur CNews, le taux d'abstention à l'issue du premier tour des élections municipales est estimé à 44%, c'est moins qu'en 2020, mais plus qu'en 2014. Les estimations réalisées par Ipsos-BVA-Cesi école d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat confirment cette tendance à 44% d'abstention à 20 heures.
17:36 - La participation à 17h
Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département du Rhône avec 48,27% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 35,37%, contre 53,65% en 2014.
17:02 - Plus de 48% des Français ont voté aux élections municipales 2026 à 17 heures
Le taux de participation nationale aux élections municipales 2026 à 17 heures est de 48,90% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Lors du précédent scrutin municipale, qui avait eu lieu durant la pandémie du Covid-19, ce taux était de 38,77%. En 2014, il était de 54,72%.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lyon
Nouveau : les élections municipales à Lyon changent en 2026. Lors de ce scrutin, les Lyonnais élisent pour la première fois leur conseil municipal au suffrage direct. Voici les candidats de la municipale pour la mairie de Lyon.
Tête de listeListe
Grégory DoucetListe d'union à gauche POUR VIVRE LYON, L'UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES AVEC GREGORY DOUCET
Résumé du programme de Grégory Doucet
Programme de Grégory Doucet à Lyon (POUR VIVRE LYON, L'UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES AVEC GREGORY DOUCET)
Union de la gauche
Le collectif d'union de la gauche et des écologistes à Lyon se veut un acteur responsable et engagé pour le bien-être des citoyens. Il prône des valeurs républicaines et humanistes face aux discours de rejet et de peur. Ce collectif est composé de femmes et d'hommes diversifiés, reflétant l'identité de Lyon et son histoire.
Propositions pour le logement
Une des priorités de l'équipe est d'améliorer l'accès au logement pour tous les habitants de Lyon. Cela inclut la mise en place d'une garantie municipale des loyers et d'une assurance habitation moins coûteuse. Des mesures telles que l'encadrement des loyers sont également envisagées pour protéger les locataires et les propriétaires.
Amélioration de la sécurité
Pour renforcer la sécurité dans la ville, un plan d'augmentation des effectifs de la police municipale de proximité est proposé. Une brigade anti-incivilités sera également mise en place pour prévenir et sanctionner les comportements inappropriés. Ces initiatives visent à créer un environnement plus sûr et serein pour tous les Lyonnais.
Engagement pour l'égalité
Un fonds municipal sera créé pour soutenir les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles à Lyon. Ce dispositif inclura des mesures de médiation et des droits d'interpellation pour impliquer les citoyens dans le processus décisionnel. L'objectif est de promouvoir l'égalité et de garantir la sécurité de toutes les personnes dans la ville.
Grégory Doucet
Stéphanie Leger
Augustin Pesche
Audrey Henocque
Antoine Jobert
Sophia Sonia Popoff
Sylvain Godinot
Sylvie Tomic
Philippe Prieto
Lisa Gauthier
Gautier Chapuis
Julie Nublat-Faure
Valentin Lungenstrass
Aline Guitard
Rémy Cadoret
Philomène Recamier
Emmanuel Giraud
Touria Mahjoubi
Laurent Bosetti
Brigitte Lannic
Christophe Jacquemain
Anne Braibant
Olivier Berzane
Sandrine Runel
Rémi Zinck
Marion Sessiecq
Bruno Couturier
Yasmine Bouagga
Eric Lambert
Audrey Ranchin
Boris Miachon Debard
Aurélie Maras
Grégory Justin
Céline de Laurens
Pierre Lopez Landier
Laurence Boffet
Simon Castres Saint Martin
Anne Meillon
Mouttou Raman Sagadevin
Fatima Berrached
Adrien Drioli
Marielle Perrin
Mohamed Chihi
Sophie Heritier
Arthur Duvivier
Camille Pelegriny
Steven Vasselin
Fanny Dubot
Naïl Klioua-Kamal
Jacqueline Marvel
Renaud Payre
Camille Leroy
Ivan Revel
Gaëlle Membré
Vivian Pechoux
Cécile Couder
Mamadou Bah
Najat Maaroufi
Barthélémy Chenaux
Magdalena Sobczyk-Beillevert
Matéo Chichet
Céline Lacroix
Yves Davisse
Agnès Gahigi
Loïc Perino
Fanny Talbot
Mohamed Ait Yahia
Chloé Vidal
Eric Pellaton
Véronique Dubois-Bertrand
Raphaël Michaud
Claire Gaillard
Laouali Boueye
Martine Roure
Thiery Philip
Jean-Michel AulasListe divers centre Coeur Lyonnais
Résumé du programme de Jean-Michel Aulas
Programme de Jean-Michel Aulas à Lyon (Coeur Lyonnais)
Lyon et son avenir
Jean-Michel Aulas se présente comme candidat à la mairie de Lyon, affirmant son attachement à la ville. Il souhaite redynamiser Lyon en la rendant plus fière et confiante face à l'avenir. Son engagement repose sur une gestion pragmatique et collective pour répondre aux défis actuels.
Mobilité et accessibilité
Le candidat propose de rendre les transports en commun gratuits pour les personnes à revenus modestes. Il prévoit également des Assises de la Mobilité pour établir un code de la mobilité à Lyon. L'objectif est de simplifier le système de transport et d'améliorer la circulation pour tous les usagers.
Logement et construction
Jean-Michel Aulas met en avant la nécessité de rendre le logement accessible à tous, notamment aux étudiants et jeunes actifs. Il prévoit de lever les freins à la construction et de réviser le PLUH pour favoriser l'offre de logements. La concertation avec les partenaires publics et privés sera essentielle pour atteindre cet objectif.
Solidarité et inclusion
Le candidat souhaite renforcer la solidarité à Lyon en diversifiant les modes de garde et en soutenant les familles monoparentales. Il propose également des mesures de gratuité dans les services municipaux pour les plus démunis. Son projet inclut la création de parcours pour les jeunes et un soutien accru aux seniors.
Jean-Michel Aulas
Laure Cedat
Charles-Franck Levy
Charlotte Hoffmann
Alain Giordano
Béatrice de Montille
Franck Pelissier
Sarah Peillon
Pierre Oliver
Laurence Balas
Loïc Terrenes
Barbara Velon
Emmanuel Hamelin
Anne Delaigle
Yann Cucherat
Emilie Desrieux
Romain Billard
Nina Bouffet
Thomas Rudigoz
Catherine Voisin-Moulinier
Samuel Soulier
Laïla Khallouk
Emmanuel Imberton
Hélène Dabbadie
François-Xavier Penicaud
Laurence Croizier
Édouard Hoffmann
Danielle Attias
Jean-Arnaud Niepceron
Isabelle Ramet
Maxime Cordier
Anne-Sophie Condemine
Claude Dussart
Olfa Derbel
Gwendal Peizerat
Virginie Virassamy
Régis Favier
Myriam Bencharaa
Grégory Sansoz
Audrey Soria
Allan Bouamrane
Naïwen Ayari
Ambroise Mejean
Pauline Grosjean
Xavier Calmard
Nathalie Clapeyron
Gonzague de Lavernee
Sandra Kamel
Lionel Saugues
Christelle Madeleine
Éric Fromain
Clara Eynaud Lasalle
Barthélémy Cayre-Bidau
Juliette de Oliveira
Grégory Cuilleron
Fatimata Zongo
Aurèle Coulougnon
Léna Jacquelet
Régis Michel
Florence Royet
Laurent Lecoeur
Stella Axiotis
Moussadeck Boulegroun
Isabelle Tongio
Mathys Forquès
Amandine Bouchoucha
Hervé Brun
Henda Ouled Hafid
Jérôme Dumarty
Clélia Salez
Ludovic Rebouillat
Élodie Roux de Bezieux
Olivier Revol
Georges KépénékianListe divers centre LYON C'EST MAINTENANT
Résumé du programme de Georges Képénékian
Programme de Georges Képénékian à Lyon (LYON C'EST MAINTENANT)
Prendre soin de Lyon
Le concept de prendre soin de Lyon est au cœur de la vision politique proposée. Cela implique d'écouter les citoyens et de s'appuyer sur leurs ressources pour construire un avenir commun. Cette approche humaniste vise à redonner confiance et à renforcer les liens au sein de la communauté.
Révolution démocratique
Engager une véritable révolution démocratique est un objectif clé pour redonner le pouvoir d'agir aux citoyens. Cela nécessite de rompre avec les pratiques de gouvernance verticales et de favoriser une posture qui permet à chacun de s'impliquer. En transformant la relation entre l'administration et les habitants, on aspire à une démocratie plus participative.
Société civile engagée
Redonner toute sa place à la société civile est essentiel pour le développement de Lyon. La ville doit reconnaître l'importance des acteurs associatifs et leur fournir les moyens nécessaires pour participer activement à la construction de l'avenir. Cela permettra de valoriser les initiatives locales et de renforcer le tissu social.
Cent jours citoyens
Les cent jours citoyens représentent une grande fête démocratique pour Lyon, marquant le début d'un mandat participatif. Ce sera l'occasion d'organiser des débats, des ateliers et des rencontres pour impliquer les habitants dans les décisions qui les concernent. Ce mouvement vise à créer un élan collectif et à raviver l'espoir au sein de la population lyonnaise.
Georges Képénékian
Emilie Renoux
Abdenour-Moussa Aïnseba
Delphine Borbon
Alexandre Chevalier
Laurence Bufflier
Eric Espinasse
Malika Haddad Grosjean
Philippe Pertin
Zora Aït-Maten
Davy Marchand-Maillet
Laetitia Lafay
Emmanuel Buisson-Fenet
Anaïs Bouchet
Vikas-Simon Lesvesque
Christine Lambert
Clément Chevalier
Agnès Coulon
Karim Mourad Matarfi
Laetitia Berlioz
David Vallat
Bénédicte Gardon
Marc Flécher
Denise Hoblingre
Samir Yaker
Mireille Clapot
Maxime Bouly
Joëlle Françoise Moliéra
Paul Adjamian
Geneviève Berger-Grospiron
Phlilippe Larguier
Véronique Montés
Hervé Lacroix
Valérie Galliou
Julien Quevy
Nathalie Rioux
Hugo Bessière
Karima Luciani
Marc Feuillet
Brigitte Leloire Kerackian
Arthur Oger
Chrystel Gueffier
Antoine Quinzin
Hélène Fenet
Roger Vacheret
Nathalie Christine Tortosa
Pierre Vola
Isabelle Neveu
Timothée Martin
Capucine Laurent
Paul Pereira
Sandrine Letchoumayen
Nathanaël Martin
Juliette Asti
Niels André
Camille Bertenet
Fabrice Mancini
Floriane Cornué
Stéphane Ronteix
Catherine Gauthier
Nicolas Cadas
Sandrine Carême
Olivier Pierre
Chrystèle Gilbert
Rodolphe Perrin
Régine Filipowicz
Jean-Yves Languanay
Mounira Abdelghani
Philippe Grosjean
Ghislaine Lukaszczyk
Roger Bouiller
Geneviève Brochud
Jean-Michel Daclin
Delphine BridayListe d'extrême-gauche Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
Delphine Briday
Michel Piot
Solange Grandjean
Tristan Teyssier
Marie-Christine Pernin
Olivier Minoux
Chantal Helly
Alex Mouterde
Anne-Marie Chambon
Eric Lahy
Ludivine Zanin
Gilles Bompard
Zahra Fadelane
Gianni Merrien
Malika Ould-Cheikh
Olivier Laprade
Sandrine Rodot
Didier Quilichini
Florence Peinnet
Pascal Pesci
Delphine Clavel
Daniel Michel
Anne-Marie Ricotta
Lyes Messahli
Yesmine Gemet
Joseph Lenarduzzi
Elise Brebion
Sacha Tarassioux
Rachel Lefort
Jean-Louis Desplanques
Emilie Chabane
Yann Rivoal
Kenza Loiselle
Louis Duvivier
Méghane Govi
Roland Vugliano
Camille Phan-Forel
Nino Azzouz
Sofia Zemma
Jim Bugni
Arlette Couzon
Joan Bailly
Odile Côte
Bruno Perrodin
Amel Dhib
Maël Defontaine
Dominique Tessier
Pierre Brun
Maria Diez Garcia
Jean-Paul Herrbrecht
Sonia Turmel
Luc Gemet
Jade Mencle
Eric Morin
Jacqueline Lopes
Andry Randriambelo
Véronique Charmeil
Hocine Namer
Chrystelle Mouterde
Olivier Morel
Nathalie Ollagnier
David Longeval
Sofia Gemet
Clément Sire
Martine Thionois
Stéphane Catheline
Edith Roche
Clément Pierre
Claire Côte
Corentin Claisse
Siham Bouhamed
Eric Casas
Nicole Desplantes
Michaël JouteuxListe d'extrême-gauche Lyon pour les travailleurs
Résumé du programme de Michaël Jouteux
Programme de Michaël Jouteux à Lyon (Lyon pour les travailleurs)
Réquisition des logements
La liste LYON POUR LES TRAVAILLEURS propose de réquisitionner les 28 000 logements vides à Lyon pour aider les familles sans abri. Cette mesure vise à garantir un logement décent à tous les citoyens, en particulier aux jeunes et aux familles en difficulté. Le Maire a le pouvoir légal de prononcer cette réquisition, selon un arrêt du Conseil d’État.
Rénovation des infrastructures
Il est urgent de rénover les logements et les locaux scolaires pour améliorer les conditions de vie et d'apprentissage à Lyon. La liste appelle également à ouvrir davantage de places en crèche municipale et à embaucher le personnel nécessaire pour répondre aux besoins croissants. Ces rénovations sont essentielles pour assurer un cadre de vie digne pour tous les Lyonnais.
Retour aux services publics
La liste LYON POUR LES TRAVAILLEURS plaide pour le retour en régie publique des services qui ont été privatisés, notamment la restauration scolaire. Il est également proposé de bloquer les tarifs des services municipaux pour alléger le fardeau financier des familles. Cette initiative vise à redonner aux citoyens un accès équitable aux services essentiels sans augmentation de coûts.
Engagement politique
La liste souligne l'importance d'une municipalité qui respecte les besoins de la population et refuse de relayer les coupes budgétaires imposées par le gouvernement. Les élus de LYON POUR LES TRAVAILLEURS s'engagent à mobiliser la population pour obtenir les ressources nécessaires au niveau gouvernemental. Ce mouvement est composé de citoyens de toutes origines, reflétant la diversité de la ville de Lyon.
Michaël Jouteux
Viviane Koman
Guillaume Dez
Marie Cousin
Nadjmeddine Aouadi
Malika Benguella
Hugo Maillard
Cécilia Oboli
Béranger Bauby
Delphine Rannou
Mamoudou Ba
Sabrina Saada
Abdoul Djinadou
Géraldine Giacalone
Adile Brourate
Inès Bentriou
Jean-Christophe Giraud
Bettina Guiglion
Yves Heliot
Maïssa Ben Slim
Ilam Nohoa
Yoboué Kouakou
Sylvain Jannier
Sarah Zemma
Antar Bentriou
Yamina Rezkallah
Nathanaël Dode
Cécile Tournemille
Brahim Nekka
Hund Guettai
Sylvain Le Gal
Mina Hukic
Viorel Cioara
Djamila Ferhat
Moussa Boudissa
Laurine Bonod
Frédéric Brunet
Sophie Pozzoli
Nordine Aït-Mouhoub
Affouhé Michèle Koman
Morgan Colonge
Karima Khiat
Baptiste Martin
Nolwenn Lanoë
Gilles Darbon
Lou Kosloff
Jean-Louis Lanher
Josiane Yangoua Ngassam
Christophe Simon
Christine Lefranc
Éric Tshiani Kalala
Nassima Kouadria
Mourchid Rguiti
Natacha Loumandet
Fabrice Humbert
Rebecca Monteil
Nicolas Lazzerini
Chia Estelle Auboeuf
Yasser Kracha
Siham Gherab
Olivier Massol
Fatima Boukarra
André Philibert
Linoa Dode
Boucif Touhami
Anissa Boumediene
Hamid Sagouma
Frédérique Monnier
Simon Lamson
Pauline Millet
Misbah Mahamoudou
Fathia Bouniar
Jamal Benslimane
Alexandre DupalaisListe d'union à l'extrême-droite Retrouver Lyon
Résumé du programme d'Alexandre Dupalais
Programme de Alexandre Dupalais à Lyon (Retrouver Lyon)
Sécurité à Lyon
Le candidat propose un choc de sécurité avec la création de 30 commissariats de police municipale de proximité. Il prévoit également l'armement de 1000 policiers municipaux pour une présence accrue sur le terrain. Un budget de 50 millions d'euros par an est envisagé pour financer ces mesures sans augmenter les impôts.
Prospérité économique
Alexandre Dupalaïs ambitionne de doubler le PIB de Lyon en 10 ans, en attirant des entreprises et des startups. Il s'engage à ne pas augmenter les impôts en 2025, tout en proposant des fonds d'urgence pour soutenir le commerce de proximité. La revitalisation des quartiers est une priorité, notamment par le développement de zones franches.
Cadre de vie
Le candidat souhaite mettre fin à la zone à trafic limité (ZTL) pour réouvrir les rues à la circulation des riverains et des commerçants. Il propose également d'investir dans les transports en commun pour les rendre plus fiables et plus sûrs. La préservation du patrimoine et de l'identité lyonnaise est au cœur de ses préoccupations.
Engagement citoyen
Alexandre Dupalaïs se positionne comme un maire de proximité, engagé pour les Lyonnais. Il met en avant la lutte contre l'insécurité et le soutien aux entreprises et artisans locaux. Son programme vise à renforcer le lien entre la municipalité et les citoyens, en plaçant leurs besoins au centre des décisions.
Alexandre Dupalais
Nathalie Machez
Florian Patard
Jacqueline Vitau
Mathis Gangand
Bénédicte Louis
François Falletti
Blanche Verny
Valentin Perez
Marion Richard Du Montellier
Patrick Fernandes Da Silva
Soumaya Chaher
Etienne Jaouen
Blandine de Dieuleveult
Aurélien Guyot
Odile Souquet
Olivier Dupuis
Isabelle Le Meur
Jean-Claude Vitau
Mireille Schindler
Louis Couturier
Sandrine Klenovski
Gabriel de Lagarde
Eve Tessier
Bruno de Seguins Pazzis
Elisabeth Legros
Elias Monteyremard
Kâli de Montlivault
Franck Bertucat
Annie Huser
Michel Fusillier
Marie-Christine Terrenoire
Gérard Pellegrin
Dounia Harbi
Mathieu Klinger
Nathalie Malher
Guillaume Engelhard
Laurence Grigorieff
Christian Monteil
Jacqueline Catherin
Kristian Matija
Arlette Grenier
Guillaume Vasson
Morgane Poquerus
Augustin Francoz
Monique Nazelian Ouanes
Olivier de la Brosse
Marie Poyen
Jean-Claude Bataillard
Marie Françoise Gillot
Christophe Bourgeois
Sophie Bertrand
Jean-Pierre Bernard
Catherine Genestre
Patrick Feron
Isabelle Gouleret
Cyrille Gaubert
Valérie Delon
Jean-Marc Grigorieff
Catherine Reine Chession
Robert Sagona
Michèle Frizzi
Robert Merone
Anastasie Farges
Paul Fournet
Caroline Villard
Thibaud Boisson de Chazournes
Ophélie Merle
Yves Couvert
Noëlle Dhoutaut
Ahmed Marchal
Geneviève Lardet
Alain Jourda de Vaux de Foletier
Anaïs Belouassa-CherifiListe de La France insoumise Faire Mieux Pour Lyon - La France Insoumise
Résumé du programme d'Anaïs Belouassa-Cherifi
Programme de Anaïs Belouassa-Cherifi à Lyon (Faire Mieux Pour Lyon - La France Insoumise)
Engagement pour Lyon
La campagne "Faire mieux" incarne une vision humaniste pour la ville de Lyon. Elle vise à renforcer les services publics et à répondre aux besoins des habitants. L'objectif est de construire une commune plus solidaire et démocratique, en opposition aux intérêts privés.
Priorités de la campagne
Les priorités incluent le logement, l'alimentation et la santé. Un encadrement des loyers est proposé pour garantir un accès abordable au logement. De plus, la mise en place d'une cantine gratuite pour les écoliers et l'ouverture de centres de santé municipaux sont des mesures phares.
Mesures phares
Parmi les mesures phares, on trouve la création d'un Référendum d'Initiative Citoyenne pour renforcer la démocratie. La réquisition de logements vacants et l'élargissement des horaires des bibliothèques sont également envisagés. Ces actions visent à améliorer la qualité de vie des Lyonnais et à lutter contre les inégalités.
Processus de vote
Les élections se dérouleront les 15 et 22 mars, et il est essentiel d'apporter une pièce d'identité pour voter. Les citoyens sont encouragés à s'informer sur les propositions via le site dédié. Ce processus vise à mobiliser les habitants autour des enjeux locaux et à garantir leur participation.
Anaïs Belouassa-Cherifi
Albert Lévy
Sophie Charrier
Florestan Groult
Pauline Fivel
Laurent Legendre
Malika Benarab Attou
Bruno Magnin
Amaïa Sainz-Ruiz
Florent Ouatiya
Charlène Magnin
Jérôme Faynel
Claire Grunenwald
Mehdi Abderamane Rezkallah
Ivana Plaisant
Kelvin Mounard
Maud Dordain
Benoit Dumon
Leïla Mathias Kebbab
Franck Assedou
Eleni Ferlet
Bandjan Traore
Jeanne Jacquiot
Yacine Fekrane
Saaïda Touil
Anas Kournif
Christelle Viguié
Quentin Heroult
Livia Gillet
Pierre Girod
Delphine Juthier
Jean-Michel Lacroix
Jenny Faivre
Jean-Pierre Levite
Afifa Zenati
Paul Conway-Pech
Maïmouna Doumbia
Antoine Trupiano Remille
Marie-Christine Souan
Samuel Raphaël Henri Harvet
Belinda Pugnet
Guillaume Douat
Ferima Abid
Idris Mahdar
Léa Lusetti
Raphaël Alexandre Pierre Paoli
Aude Marie Cloltilde Casassus
Aurélien Nercessian
Véronique Marguerite Mirol
Mmadi Hassani Ahamad
Zeynep Ciftci
Ali Bennacer
Camille Concalves
Sylvain Perdrix
Elise Vovard
François Theillon
Chahinez Kalkoul
Julien Bernard
Geneviève Ville
Wissem Halloumi
Ouafa Guessas
Guillaume Pluvy
Louiza Nouari
Rheda Makhlouf
Alix Denolle
Olivier Saint Gal de Pons
Bénédicte Vidor
Jean-François Testi
Chloé Thoret
Boyan Gaineton
Marianne Sophie Christelle Ciaudo
Cyriack Arrambourg
Anne-Elisabeth Truillet
Nicolas Brachet
Nathalie Perrin-GilbertListe divers gauche LYON AVEC VOUS !
Résumé du programme de Nathalie Perrin-Gilbert
Programme de Nathalie Perrin-Gilbert à Lyon (LYON AVEC VOUS !)
Engagement pour le 8ᵉ arrondissement
La candidate Nathalie Perrin-Gilbert se présente pour la mairie de Lyon, mettant en avant son attachement personnel à la circonscription du 8ᵉ arrondissement. Elle souligne l'importance des politiques publiques pour l'avenir de ce quartier, notamment en matière de logement, de culture et de services publics. Le 8ᵉ arrondissement est décrit comme un lieu de diversité et de dynamisme, mais aussi de défis à relever.
Protection des familles
Le programme inclut des mesures pour soutenir les familles, en particulier les familles monoparentales, à travers l'ouverture de maisons d'assistantes maternelles et le renforcement des services de Protection maternelle et infantile. L'accompagnement des aidants familiaux et le soutien aux associations de maintien à domicile pour les aînés sont également des priorités. Ces initiatives visent à améliorer la qualité de vie des familles et à favoriser leur épanouissement.
Amélioration des déplacements
Des actions sont prévues pour faciliter les déplacements dans le 8ᵉ arrondissement, notamment la remise en service des ascenseurs et escaliers roulants dans les stations de métro. Un plan de déplacements sera revu en concertation avec les habitants et commerçants pour répondre à leurs besoins. La sécurisation des cheminements piétons est également une priorité pour garantir la sécurité de tous.
Soutien à la culture
Le programme met l'accent sur l'accompagnement des équipements culturels tels que la Maison de la Danse et l'Institut Lumière, ainsi que le soutien aux artistes et aux écoles de musique associatives. Ces initiatives visent à enrichir l'offre culturelle du 8ᵉ arrondissement et à promouvoir l'éducation populaire. La culture est perçue comme un vecteur essentiel de lien social et de dynamisme dans le quartier.
Programme de Raphaëlle Mizony à Lyon (NPA - Révolutionnaires - Lyon, ouvrière et révolutionnaire)
Engagement ouvrier
La liste "Lyon ouvrière et révolutionnaire" est constituée de travailleurs de divers secteurs, unis pour défendre les intérêts des classes populaires. Elle appelle à la mobilisation collective pour faire entendre la voix des travailleurs face à un système qui privilégie les profits des puissants. Ce mouvement vise à rassembler les forces pour lutter contre les inégalités et l'oppression.
Résistance à l'extrême-droite
Le texte souligne la montée de l'extrême-droite et ses violences, notamment lors de manifestations et d'attaques contre des militants de gauche. Il appelle à une union des travailleurs pour répondre à ces intimidations et défendre les valeurs de solidarité et de justice. La résistance collective est présentée comme essentielle pour contrer cette menace grandissante.
Revendications sociales
Des mesures urgentes sont proposées pour améliorer les conditions de vie des travailleurs, telles que des augmentations de salaire et la régularisation des sans-papiers. Ces revendications visent à garantir des droits fondamentaux et à lutter contre la précarité. Le texte insiste sur la nécessité d'une action collective pour imposer ces changements.
Mobilisation politique
Le vote pour "Lyon ouvrière et révolutionnaire" est présenté comme un acte de révolte contre le système capitaliste et ses représentants. Il s'agit d'affirmer la nécessité d'une organisation des travailleurs pour défendre leurs droits et leurs intérêts. Les élus de cette liste s'engagent à représenter les classes populaires et à soutenir les luttes sociales pour un avenir meilleur.
Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter.
Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, par CCM Benchmark Group à des fins de ciblage publicitaire et prospection commerciale au sein du Groupe Le Figaro, ainsi qu’avec nos partenaires commerciaux.
De plus, lors de votre inscription sur ce formulaire, des données personnelles (dont votre adresse email sous forme hachée et pseudonymisée) peuvent être partagées avec nos partenaires Data à des fins de personnalisation de la publicité et des contenus qui vous sont proposés. Vous trouverez le détail de ces informations et pouvez vous y opposer à tout moment
Plus généralement, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi.