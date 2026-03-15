Résultat de l'élection municipale 2026 à Lys-lez-Lannoy : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Lys-lez-Lannoy [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Lys-lez-Lannoy sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lys-lez-Lannoy.
L'actu des élections municipales 2026 à Lys-lez-Lannoy
13:10 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Lys-lez-Lannoy ?
Les résultats des dernières municipales à Lys-lez-Lannoy ont offert un constat instructif sur les rapports de force locaux. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Charles-Alexandre Prokopowicz (Divers droite) a terminé en tête avec 1 986 suffrages (70,62%). À sa poursuite, Piero Turchi (Divers centre) a recueilli 826 bulletins valides (29,37%). Ce triomphe au premier tour a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Lys-lez-Lannoy, ce décor pose les bases. Faire basculer une majorité si large constituera une tâche colossale pour l'opposition ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Elections à Lys-lez-Lannoy : les horaires des bureaux de vote
Pour faire leur devoir électoral, les votants de l'agglomération seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote de Lys-lez-Lannoy. Dans le cadre des municipales 2026, les citoyens de Lys-lez-Lannoy sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local suscite déjà de nombreuses attentes. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? Ci-dessous, vous pouvez retrouver la liste de ceux qui souhaitent apporter leur contribution à la commune à Lys-lez-Lannoy. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lys-lez-Lannoy
|Tête de listeListe
|
Charles-Alexandre Prokopowicz
Liste divers droite
Lys Proche et Innovante
|
|
Mélanie Vanhove
Liste divers centre
Agir Ensemble, pour une ville qui vous ressemble!
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Charles-Alexandre Prokopowicz (29 élus) Lys durable et dynamique
|1 986
|70,62%
|
|Piero Turchi (4 élus) Agir ensemble pour lys lez lannoy
|826
|29,37%
|
|Participation au scrutin
|Lys-lez-Lannoy
|Taux de participation
|32,38%
|Taux d'abstention
|67,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 945
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gaëtan Jeanne (25 élus) Union pour les lyssois
|2 402
|46,18%
|
|Josiane Willoqueaux (7 élus) Lys ensemble
|2 385
|45,85%
|
|Stéphane Vanderschaeve (1 élu) Lyssois, c'est vous qui voyez, vous qui déciderez
|414
|7,96%
|
|Participation au scrutin
|Lys-lez-Lannoy
|Taux de participation
|58,70%
|Taux d'abstention
|41,30%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,95%
|Nombre de votants
|5 415
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Josiane Willoqueaux Lys ensemble
|2 561
|49,60%
|Gaëtan Jeanne Union pour les lyssois
|1 978
|38,31%
|Stéphane Vanderschaeve Lyssois, c'est vous qui voyez, vous qui déciderez
|624
|12,08%
|Participation au scrutin
|Lys-lez-Lannoy
|Taux de participation
|59,10%
|Taux d'abstention
|40,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,30%
|Nombre de votants
|5 452
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