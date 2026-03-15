Résultat de l'élection municipale 2026 à Lys-lez-Lannoy : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lys-lez-Lannoy

Tête de listeListe
Charles-Alexandre Prokopowicz
Charles-Alexandre Prokopowicz Liste divers droite
Lys Proche et Innovante
  • Charles-Alexandre Prokopowicz
  • Zohra Elbasri
  • Konrad Wallerand
  • Agnès Le Lannic
  • Christophe Hancq
  • Delphine Caplier
  • Philippe de Bruille
  • Técla Menager-Nkombe
  • François Mortier
  • Aurélie Huys
  • Nicolas Ledrue
  • Valérie Selosse
  • Francis Pillois
  • Manuella de Freitas
  • Thierry Lemant
  • Marie-France Seys
  • Amaury Metgy
  • Marie-Christine Prokopowicz-Magrit
  • Geoffrey Bossu
  • Nathalie Top
  • Marco Gigante
  • Pascale de Mets
  • Sébastien Roux
  • Caroline Legros
  • Francis Menager
  • Sandra Kugler-Hellin
  • Romain Vanlaecke
  • Sandra Duarte-Verschaete
  • Thibault Therby
  • Catherine Debauf
  • Enzo Duchene
  • Irène Ferenc
  • François Desbouvries
  • Marlène Zimmermann
  • Gaëtan Jeanne
Mélanie Vanhove
Mélanie Vanhove Liste divers centre
Agir Ensemble, pour une ville qui vous ressemble!
  • Mélanie Vanhove
  • Frédéric Pauwels
  • Valérie Vluys
  • Amaury Buino
  • Coralie Marez Martin
  • Franck Dutilleul
  • Marie-Hélène Delforge
  • Laurent Berteloot
  • Estelle Pluquet
  • Pascal Deloffre
  • Silvana Micucci
  • Nicolas Remy
  • Micheline Vergaert
  • René Gevaert
  • Sandrine Crispyn
  • Fabrice Glaizal
  • Dominique Deloffre
  • Jean-Noël Rys
  • Léa Naerhuysen
  • Sébastien Feutry
  • Valérie Mahon
  • Patrice Lesaffre
  • Brigitte Duthilleul
  • Alexandre Duquesne
  • Ouarda Drici
  • Francis Landrez
  • Nathalie Richter
  • Daniel Landré
  • Dominique Tagon
  • Philippe Nys
  • Véronique Tibonnier
  • Eric Vaillerant
  • Noëlle Dubois

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Charles-Alexandre Prokopowicz
Charles-Alexandre Prokopowicz (29 élus) Lys durable et dynamique 		1 986 70,62%
  • Charles-Alexandre Prokopowicz
  • Agnès Le Lannic
  • Gaëtan Jeanne
  • Zohra Elbasri
  • Konrad Wallerand
  • Nathalie Pastore-Top
  • Philippe De Bruille
  • Irène Ferenc
  • Christophe Hancq
  • Técla Nkombe (Menager)
  • François Mortier
  • Pascale De Mets
  • Nicolas Ledrue
  • Marie-France Seys
  • Thierry Lemant
  • Séverine Rasson
  • Gilbert Amblot
  • Valérie Selosse
  • Francis Pillois
  • Claude Prince
  • Marco Gigante
  • Maryse Legros
  • Jean-Claude Gavrain
  • Marie-Christine Prokopowicz-Magrit
  • Francis Menager
  • Julie Queva
  • François Desbouvries
  • Manuella De Freitas
  • Amaury Metgy
Piero Turchi
Piero Turchi (4 élus) Agir ensemble pour lys lez lannoy 		826 29,37%
  • Piero Turchi
  • Mélanie Vanhove
  • Francis Landrez
  • Janine Desmulliez
Participation au scrutin Lys-lez-Lannoy
Taux de participation 32,38%
Taux d'abstention 67,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 945

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gaëtan Jeanne
Gaëtan Jeanne (25 élus) Union pour les lyssois 		2 402 46,18%
  • Gaëtan Jeanne
  • Marie-Catherine Amblot
  • Charles-Alexandre Prokopowicz
  • Mélanie Vanhove
  • Philippe Fontaine
  • Agnès Le Lannic
  • Konrad Wallerand
  • Sophie Renucci
  • François Mortier
  • Técla Nkombe
  • Marc Bouchez
  • Dalila Safouane
  • Jean-Claude Gavrain
  • Pascale De Mets
  • Gilbert Amblot
  • Marie-France Seys
  • Francis Menager
  • Marlène Sgard
  • Jean-Marie Bogaert
  • Marie-Christine Magrit (Prokopowicz)
  • Yacine Guerrouche
  • Corinne Massemin
  • Francis Pillois
  • Claude Prince
  • Jean Dubrulle
Josiane Willoqueaux
Josiane Willoqueaux (7 élus) Lys ensemble 		2 385 45,85%
  • Josiane Willoqueaux
  • Bertrand Moreau
  • Janine Desmulliez
  • Olivier Vlamynck
  • Chantal Mazereel
  • Eric Haustrate
  • Marie-Noelle Vanhoutte
Stéphane Vanderschaeve
Stéphane Vanderschaeve (1 élu) Lyssois, c'est vous qui voyez, vous qui déciderez 		414 7,96%
  • Stéphane Vanderschaeve
Participation au scrutin Lys-lez-Lannoy
Taux de participation 58,70%
Taux d'abstention 41,30%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,95%
Nombre de votants 5 415

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Josiane Willoqueaux
Josiane Willoqueaux Lys ensemble 		2 561 49,60%
Gaëtan Jeanne
Gaëtan Jeanne Union pour les lyssois 		1 978 38,31%
Stéphane Vanderschaeve
Stéphane Vanderschaeve Lyssois, c'est vous qui voyez, vous qui déciderez 		624 12,08%
Participation au scrutin Lys-lez-Lannoy
Taux de participation 59,10%
Taux d'abstention 40,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,30%
Nombre de votants 5 452

Villes voisines de Lys-lez-Lannoy

En savoir plus sur Lys-lez-Lannoy