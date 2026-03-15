Résultat de l'élection municipale 2026 à M'Tsangamouji : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à M'Tsangamouji [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de M'Tsangamouji sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de M'Tsangamouji.
L'actu des élections municipales 2026 à M'Tsangamouji
13:45 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à M'Tsangamouji
Face à l'augmentation des prélèvements locaux à M'Tsangamouji, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 30,78 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville près de 292 200 euros, bien en deçà des 322 060 € engrangés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse désormais que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à M'Tsangamouji s'est établi à environ 25,00 % en 2024 (contre 15,06 % en 2020). Mais attention : cette hausse est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces changements, la facture fiscale moyenne à M'Tsangamouji s'est chiffrée à environ 400 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 330 € quatre ans auparavant.
11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à M'Tsangamouji
Dans la commune de M'Tsangamouji, les rapports de force politiques locaux sont à ce jour encore marqués par le verdict des dernières municipales. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Saïd Ibrahima (Les Républicains) a viré en tête en rassemblant 1 043 soutiens (38,51%). À sa poursuite, Ahamada Siaka (Divers gauche) a recueilli 31,05% des bulletins valides. Un large écart. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Saïd Ibrahima l'a finalement emporté avec 1 492 bulletins (51,06%), face à Ahamada Siaka s'adjugeant 48,93% des votants. Contre toute attente, l'outsider a pu remonter la pente avec de solides réserves de voix, rendant le final très serré. En dépit du fait que Ahamada Siaka a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 589 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Pour ce scrutin de 2026 à M'Tsangamouji, cette dynamique pose les bases.
09:57 - Premier tour des municipales à M'Tsangamouji : horaires des bureaux de vote
Les 9 bureaux de vote de l'agglomération de M'Tsangamouji fermeront à 18 heures pour le dépouillement. À l’occasion des municipales de 2026, les citoyens de M'Tsangamouji devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce vote local constitue un temps fort de la vie démocratique de l'agglomération. Ces six années de gestion plaident-elles pour une reconduction ou une alternance ? Plus bas dans la page vous pourrez parcourir la liste des candidats à M'Tsangamouji. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à M'Tsangamouji
|Tête de listeListe
|
Allaoui Zoubert
Liste divers gauche
ALLIANCE SOLIDAIRE
|
|
Ousmane Ahamada Siaka
Liste divers centre
MDM-TIFAKI
|
|
Saïd Maanrifa Ibrahima
Liste des Républicains
ENSEMBLE PLUS LOIN ENCORE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Saïd Ibrahima (22 élus) Continuons de batir ensemble
|1 492
|51,06%
|
|Ahamada Siaka (7 élus) Tifaki moja
|1 430
|48,93%
|
|Participation au scrutin
|M'Tsangamouji
|Taux de participation
|74,25%
|Taux d'abstention
|25,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 001
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Saïd Ibrahima Continuons de batir ensemble
|1 043
|38,51%
|Ahamada Siaka Tifaki moja
|841
|31,05%
|Allaoui Zoubert Nouvel elan
|508
|18,75%
|Baco Salami Mdm construisons notre commune autrement
|316
|11,66%
|Participation au scrutin
|M'Tsangamouji
|Taux de participation
|69,52%
|Taux d'abstention
|30,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 790
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