Résultat municipale 2026 à Machecoul-Saint-Même (44270) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Machecoul-Saint-Même a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Machecoul-Saint-Même, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Machecoul-Saint-Même [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc GUIHAL (25 élus) ENSEMBLE FIERS D'Y VIVRE PRETS A AGIR
|1 904
|50,71%
|
|Laurent ROBIN (5 élus) Vivre et construire ensemble
|1 186
|31,58%
|
|Antoine ROUSTEAU (3 élus) Aimer notre ville, être acteurs de demain
|665
|17,71%
|
|Participation au scrutin
|Machecoul-Saint-Même
|Taux de participation
|60,67%
|Taux d'abstention
|39,33%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,05%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,42%
|Nombre de votants
|3 811
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Machecoul-Saint-Même - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc GUIHAL (Ballotage) ENSEMBLE FIERS D'Y VIVRE PRETS A AGIR
|1 615
|43,08%
|Laurent ROBIN (Ballotage) Vivre et construire ensemble
|1 109
|29,58%
|Antoine ROUSTEAU (Ballotage) Aimer notre ville, être acteurs de demain
|1 025
|27,34%
|Participation au scrutin
|Machecoul-Saint-Même
|Taux de participation
|61,13%
|Taux d'abstention
|38,87%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,56%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,78%
|Nombre de votants
|3 839
Election municipale 2026 à Machecoul-Saint-Même [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Machecoul-Saint-Même sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Machecoul-Saint-Même.
L'actu des élections municipales 2026 à Machecoul-Saint-Même
18:39 - Qui a gagné les scrutins en 2024 à Machecoul-Saint-Même ?
Le contexte politique de Machecoul-Saint-Même a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune dessinait un territoire difficile à étiqueter, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre de droite nationaliste. Pour le tour unique des européennes de 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (31,28%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Machecoul-Saint-Même avaient ensuite placé en tête Bastian Maldiney (Rassemblement National) avec 34,97% au premier tour, devant Jean-Michel Brard (Divers droite) avec 33,49%. Le verdict a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Jean-Michel Brard (Divers droite), avec 59,85%.
15:57 - Le résultat de la dernière municipale à Machecoul-Saint-Même
Les résultats des dernières municipales à Machecoul-Saint-Même ont offert un enseignement précieux sur la configuration politique locale. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Hervé De Villepin (Divers droite) a fait la course en tête en obtenant 39,25% des bulletins. Juste derrière, Laurent Robin (Divers centre) a rassemblé 39,25% des bulletins valides. Ce score très étroit laissait place à d'importantes questions en vue du 2e tour. A défaut de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Laurent Robin l'a finalement emporté avec 1 491 bulletins (53,15%), face à Hervé De Villepin rassemblant 1 314 votants (46,84%). Le challenger a réussi à faire basculer le rapport de force, signant un retournement de situation spectaculaire., engrangeant 455 voix supplémentaires entre les deux tours. La formation rivale se doit obligatoirement d'attirer les suffrages qui ont manqué aujourd'hui, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Les habitants de Machecoul-Saint-Même départagent 3 listes
Le scrutin se poursuit donc ce dimanche, avec Antoine Rousteau, Jean-Luc Guihal et Laurent Robin, d'après le ministère de l'Intérieur, qui a publié cette semaine les listes des candidats au deuxième tour. Les 8 bureaux de vote de la commune de Machecoul-Saint-Même seront accessibles jusqu'à 18 heures pour permettre aux électeurs de faire leur choix.
11:59 - Quels sont les rapports de force à Machecoul-Saint-Même pour ce 2e tour de l'élection ?
Pour le premier tour des élections municipales à Machecoul-Saint-Même, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le rendez-vous a vu 61,13 % des inscrits se déplacer sur place. À l'issue du dépouillement, c'est Jean-Luc Guihal (Divers droite) qui a pris l'avantage en rassemblant 43,08 % des bulletins valides. Derrière, Laurent Robin (Divers centre) s'est classé deuxième avec 29,58 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué un ascendant très fort. Du côté des autres candidats, avec 27,34 %, Antoine Rousteau a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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