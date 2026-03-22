Résultat municipale 2026 à Machecoul-Saint-Même (44270) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Machecoul-Saint-Même a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Machecoul-Saint-Même, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Machecoul-Saint-Même [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc GUIHAL
Jean-Luc GUIHAL (25 élus) ENSEMBLE FIERS D'Y VIVRE PRETS A AGIR 		1 904 50,71%
  • Jean-Luc GUIHAL
  • Bérangère VINET
  • Florent VEILLON
  • Corinne FENILLAT
  • Jimmy LEFEBVRE
  • Virginie RENAUDINEAU
  • Louis-Marie GUILLOU
  • Carole DESNOËS
  • Philippe CHIFFOLEAU
  • Alex ALBERT
  • Sylvain CHEGUILLAUME
  • Sandra LOPES
  • Yann CHOUTEAU
  • Aurélie MANCIET
  • Mathieu DABIN
  • Estelle ROUSSELEAU
  • Alain LEDUC
  • Anne-Sophie HUET
  • Grégory BELIN
  • Ludivine ROUSSEAU
  • Evan SORIN
  • Anne PAGEOT
  • Karl BARREAU
  • Julia SAUVAGE
  • Marc D'ASTORG
Laurent ROBIN
Laurent ROBIN (5 élus) Vivre et construire ensemble 		1 186 31,58%
  • Laurent ROBIN
  • Laura GLASS
  • Jean BARREAU
  • Nathalie DEJOUR
  • Yannick LE BLEIS
Antoine ROUSTEAU
Antoine ROUSTEAU (3 élus) Aimer notre ville, être acteurs de demain 		665 17,71%
  • Antoine ROUSTEAU
  • Amélie OUDRY
  • Michel KINN
Participation au scrutin Machecoul-Saint-Même
Taux de participation 60,67%
Taux d'abstention 39,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,42%
Nombre de votants 3 811

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Machecoul-Saint-Même - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc GUIHAL
Jean-Luc GUIHAL (Ballotage) ENSEMBLE FIERS D'Y VIVRE PRETS A AGIR 		1 615 43,08%
Laurent ROBIN
Laurent ROBIN (Ballotage) Vivre et construire ensemble 		1 109 29,58%
Antoine ROUSTEAU
Antoine ROUSTEAU (Ballotage) Aimer notre ville, être acteurs de demain 		1 025 27,34%
Participation au scrutin Machecoul-Saint-Même
Taux de participation 61,13%
Taux d'abstention 38,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Nombre de votants 3 839

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