Résultat municipale 2026 à Macheren (57730) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Macheren a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Macheren, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Macheren [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Ludovic ANDOLFO
Ludovic ANDOLFO (19 élus) Du Coeur à l'Action 		894 59,76%
  • Ludovic ANDOLFO
  • Vanessa MARTINEZ
  • Pascal KAISER
  • Caroline PIERRON
  • Sebastien VINCI
  • Liliane LIPSKI
  • Alexandre ZYWICKI
  • Murielle DEBORD
  • Gaël PELTIER
  • Anne ZIMMER
  • Abdeljalil AMZIL
  • Fabienne BOM
  • Dominique MULLER
  • Audrey CRUCIANI
  • Christian STEINER
  • Marie-Laure MICHON
  • Bruno LACAILLE
  • Cynthia MOCCI
  • Mehmet AYDIN
Philippe DEHLINGER
Philippe DEHLINGER (4 élus) ENGAGEMENT ET RASSEMBLEMENT 		602 40,24%
  • Philippe DEHLINGER
  • Sabine DOME
  • Jérôme FURMANIAK
  • Stéphanie RIEGER
Participation au scrutin Macheren
Taux de participation 65,83%
Taux d'abstention 34,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Nombre de votants 1 543

Source : ministère de l’Intérieur

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