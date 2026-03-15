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19:19 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Macheren Quel portrait faire de Macheren, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Dotée de 1 291 logements pour 2 827 habitants, la densité de la ville est de 167 hab par km². Ses 136 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 900 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (90,32%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 36,64% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 38,67% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 175,86 euros, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. Macheren incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en mutation.

17:57 - Le RN en position de force à Macheren pour la municipale 2026 Le parti d'extrême droite n'était pas officiellement en lice pour la dernière campagne municipale à Macheren il y a six ans, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la ville. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen engrangeait 31,32% des suffrages lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 53,07% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 32,53% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le mouvement lepéniste sécurisait 50,95% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 45,55% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 48,38% pour le mouvement lepéniste. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Alexandre Loubet.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Macheren au crible En parallèle de ces élections municipales, la valeur de l'abstention pèsera définitivement sur les résultats de Macheren. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour du scrutin municipal avait été marqué par une abstention de 50,40 %, dans la moyenne nationale (la participation se limitant à 49,60 %) alors que le scrutin se tenait en pleine pandémie de Covid. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été marquée par une abstention à 25,52 % dans la ville (et donc 74,48 % de participation). Même si les dynamiques varient d'un scrutin à l'autre, les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent aisément être mises en perspective. L'abstention aux législatives, mesurée à 59,91 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 37,19 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 51,38 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée souvent détournée des bureaux de vote.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Macheren a-t-elle voté ? Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections deux ans plus tôt. Lors des élections européennes, le résultat à Macheren s'était en effet dessiné autour de la liste menée par Jordan Bardella (45,55%), en première position devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,51%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (9,73%). Alexandre Loubet (Rassemblement National) avait ensuite remporté au premier tour des législatives à Macheren près d'un mois plus tard avec 48,38%. Luc Muller (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 18,76%. Aucun second tour n'était d'ailleurs requis dans la circonscription.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les habitants de Macheren ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Macheren comme un bastion pour le courant national-populiste. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Macheren tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 31,32% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 24,08%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 53,07% pour Marine Le Pen, contre 46,93% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Macheren accordaient leurs suffrages à Alexandre Loubet (RN) avec 32,53% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 50,95% des suffrages.

12:58 - Élections municipales : les impôts locaux vont-ils compter à Macheren ? Illustration d'une pression fiscale en diminution depuis 2020 à Macheren, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 19,47 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 37 760 € la même année. Un produit qui est loin des quelque 670 400 euros enregistrés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a modifié la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Macheren atteint désormais 26,80 % en 2024 (contre 11,44 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Macheren s'est établi à environ 518 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 630 € quatre ans auparavant.

11:59 - Les résultats des dernières élections municipales à Macheren Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Macheren se sont avérés riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Au soir du premier tour, Philippe Dehlinger a imposé son rythme en récoltant 43,32% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Jean Meketyn a recueilli 410 suffrages en sa faveur (36,02%). Claude Schafer a suivi, avec 20,65% des électeurs. Un delta important. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Jean Meketyn l'a finalement emporté avec 708 bulletins (52,83%), face à Philippe Dehlinger qui a obtenu 47,16% des électeurs. Tout a basculé grâce aux reports de voix, qui furent tout à fait cruciaux. Bien que Philippe Dehlinger ait bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 222 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.