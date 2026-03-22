Résultat de l'élection municipale 2026 à Mâcon : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mâcon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Mâcon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mâcon.
L'actu des élections municipales 2026 à Mâcon
11:50 - Quels étaient les résultats de l'élection municipale à Mâcon dimanche dernier ?
Les élections municipales 2026 à Mâcon ont vu Jean-Patrick Courtois (Divers centre) s'imposer il y a une semaine avec 44,69 % des bulletins valides. Dans son sillage, Emile Blondet (Divers gauche) a pris la position de dauphin avec 24,13 %. L'avance du gagnant provisoire a été particulièrement large. La meilleure place, déjà obtenue il y a six ans, a été maintenue pour Jean-Patrick Courtois, mais il a subi néanmoins un fort recul de 16 points comparé à 2020. Du côté des autres candidats, avec 17,07 %, Baptiste Delcroix s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Eve Comtet Sorabella, avec la nuance Union de la gauche, a obtenu 12,93 % des bulletins, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. Enfin, concernant la participation à Mâcon, l'élection a enregistré une participation de 48,16 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Mâcon
Le deuxième tour des élections municipales à Mâcon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Emile Blondet
Liste divers gauche
Mâcon Demain
|
|
Jean-Patrick Courtois
Liste divers centre
MACON, NATURELLEMENT !
|
|
Baptiste Delcroix
Liste d'union des droites pour la République
Mâcon 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Mâcon
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Patrick COURTOIS (Ballotage) MACON, NATURELLEMENT !
|4 155
|44,69%
|Emile BLONDET (Ballotage) Mâcon Demain
|2 243
|24,13%
|Baptiste DELCROIX (Ballotage) Mâcon 2026
|1 587
|17,07%
|Eve COMTET SORABELLA (Ballotage) Mâcon dynamique et populaire
|1 202
|12,93%
|Michel DENIZOT Lutte ouvrière le camp des travailleurs
|110
|1,18%
|Participation au scrutin
|Mâcon
|Taux de participation
|48,16%
|Taux d'abstention
|51,84%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,10%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,88%
|Nombre de votants
|9 484
Source : ministère de l’Intérieur
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