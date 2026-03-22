Résultat de l'élection municipale 2026 à Mâcon : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Mâcon

Le deuxième tour des élections municipales à Mâcon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Emile Blondet
Emile Blondet Liste divers gauche
Mâcon Demain
  • Emile Blondet
  • Catherine Amaro
  • Sébastien Jarjat
  • Eve Comtet Sorabella
  • Yann Yangir
  • Branda Krasnici
  • Olivier Taviot
  • Marie-Julie Jacob
  • Emmanuel Jallageas
  • Anaîs Guillaumeau
  • Youcef Bakouri
  • Marie Elisabeth Marguin
  • Paul Cepede
  • Sonia Sebaa
  • Pierre Bourgain
  • Houria Ziani
  • Florian Reynaud
  • Fatma Toprakoglu
  • Frédéric Langlait
  • Samira Daoudi
  • Arnaud Cuche
  • Houria Sassa
  • Bernard Sarrazin
  • Emilie Saudon
  • Jean-Pierre Raffin
  • Clémence Giraud
  • François Foucher
  • Sonia Paradis
  • Christophe Juillard
  • Elisabeth Leguay
  • Rodolphe Royer
  • Kadiatou Conde
  • Olivier Guillemin
  • Véronique Dulong de Rosnay
  • Paul Willaime
  • Marie-Pierre Desbois
  • Rémy Vaterlaus
  • Françoise Veillerot
  • José Martinez
  • Chloé Joubert-Laurencin
  • Jean-Pierre Meilland
Jean-Patrick Courtois
Jean-Patrick Courtois Liste divers centre
MACON, NATURELLEMENT !
  • Jean-Patrick Courtois
  • Amélie Voisin
  • Benjamin Dirx
  • Marion Neto
  • Yoann Charlot
  • Marie-Charlotte Uner
  • Hervé Reynaud
  • Catherine Carle-Viguier
  • Edson Pacheco
  • Emilie Clerc
  • Romain Auvigue
  • Nathalie Goncalves
  • Eric Marechal
  • Claude Cannet
  • Yves Dupuis
  • Véronique Lefeuve
  • Jean-Pierre Mathieu
  • Caroline Theveniaud
  • Jérôme Chevalier
  • Sandra Robin
  • Maxim Plat
  • Véronique-Laure Verraest
  • Philippe Schneberger
  • Marylin Peterlin-Malherbe
  • Alexandre Vuillot
  • Denise Noton
  • Alain Griezmann
  • Marie-Claude Chezeau
  • Philippe Beaumarty
  • Marie-Claude Misery
  • Camille Broutechoux
  • Patricia Ravinet
  • Jean Payebien
  • Amira Majed
  • Jules Dalsace
  • Amélie Hoareau
  • Cedric Deguisne
  • Valentine Rigaud
  • Laurent Mazoyer
Baptiste Delcroix
Baptiste Delcroix Liste d'union des droites pour la République
Mâcon 2026
  • Baptiste Delcroix
  • Myriam Buchaillard
  • Brice Passot
  • Léa Michel
  • Florian Le Moal
  • Rachel Drevet
  • Jean-Philippe Belville
  • Erika de Filippis
  • Benoît Madec
  • Cassandre Terrier
  • Didier Bize
  • Marie Roy
  • Michel Martins
  • Corinne Caudrelier
  • Valentin Lafond
  • Clémence Nicolas
  • David Bernard
  • Morgane Printemps
  • Fabien Gauffre
  • Elisa Ana Lima
  • Pierre Point
  • Monique Domanico
  • Titouan Bourg
  • Eulalia Gomes de Sousa
  • Karim Mellak
  • Marie Vieillard
  • Luc Bouchinet
  • Elonie Lesens
  • Didier Dantoine
  • Séverine Hery
  • Luka Avdoian
  • Lidija Zadkovic
  • Jean-Pierre Gros
  • Jocelyne Cochet
  • Nicolas de Bergen
  • Chantal Mantoux
  • Yves Gaget
  • Agnès Poisson
  • Pierre Al-Hone
  • Nicole Garnier
  • Simon Tariant

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Mâcon

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Patrick COURTOIS
Jean-Patrick COURTOIS (Ballotage) MACON, NATURELLEMENT ! 		4 155 44,69%
Emile BLONDET
Emile BLONDET (Ballotage) Mâcon Demain 		2 243 24,13%
Baptiste DELCROIX
Baptiste DELCROIX (Ballotage) Mâcon 2026 		1 587 17,07%
Eve COMTET SORABELLA
Eve COMTET SORABELLA (Ballotage) Mâcon dynamique et populaire 		1 202 12,93%
Michel DENIZOT
Michel DENIZOT Lutte ouvrière le camp des travailleurs 		110 1,18%
Participation au scrutin Mâcon
Taux de participation 48,16%
Taux d'abstention 51,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 9 484

Source : ministère de l’Intérieur

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