Résultat de l'élection municipale 2026 à Macouba : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Macouba

Tête de listeListe
Herbert George
Herbert George Divers
Collectif Mouvement Citoyen du Macouba
  • Herbert George
  • Marie-Francoise Remir
  • Elie Borval
  • Christine Borval
  • Kehan Gabourg
  • Kélia Pamphile
  • Serge Montflor
  • Leslie Simonard
  • Micke Mathieu Centaure
  • Ines Diony
  • Boniface Luc Noteuil
  • Elise Bernard
  • Christophe Ponin
  • Martine Escavocaf
Jean-Charles Varacavoudin
Jean-Charles Varacavoudin Divers
MOUVEMENT AGIR POUR DEMAIN
  • Jean-Charles Varacavoudin
  • Lyvie Louisy
  • Guy Chopin
  • Lucie Gabourg
  • Eddy Laurent
  • Vernicia Edward
  • Eddy Nallamoutou
  • Miguelle Gabourg
  • Patrice Canevy
  • Anne-Laure Varacavoudin
  • Bertrand Meslien
  • Jennifer Gilles
  • Athanase Meslien
  • Nicole Carpin
  • Jean-Philippe Ruster
  • Mireille Borval
  • Jean-Emmanuel Meslien

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sainte-Rose Cakin
Sainte-Rose Cakin (12 élus) Transition 		432 59,34%
  • Sainte-Rose Cakin
  • Lyvie Marcelline Louisy
  • Jean-Charles Crépin Varacavoudin
  • Jocelyne Simone Francois Epouse Leopold
  • Maxime Eddy Laurent
  • Rose-Marie Wiltord
  • Arsène Joseph Escavocaf
  • Anne-Laure Varacavoudin
  • Hugues Patrick Chanteur
  • Valentine Mireille Borval
  • Gérard Patrice Canevy
  • Valérie Meslien Epouse Centaure
Eddy Nallamoutou
Eddy Nallamoutou (2 élus) Emergences 2020 macouba doubout 		152 20,87%
  • Eddy Nallamoutou
  • Nicole Carpin
Joseph Elie Borval-Wiltord
Joseph Elie Borval-Wiltord (1 élu) En avant macouba 		144 19,78%
  • Joseph Elie Borval-Wiltord
Participation au scrutin Macouba
Taux de participation 71,39%
Taux d'abstention 28,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 746

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sainte-Rose Cakin
Sainte-Rose Cakin (12 élus) Rassemblement, progres, continuite 		501 61,69%
  • Sainte-Rose Cakin
  • Sabrina Saussay
  • Jean-Charles Varacavoudin
  • Geraldine Govindoorazoo
  • Eddy Maxime Laurent
  • Lauriane Chopin
  • Joseph Escavocaf
  • Georgette Thomas Ep. Raffin
  • Hugues Chanteur
  • Eugène Jean-Joseph Ep. Pontat
  • Jean Marthe Louison
  • Anne Laure Varacavoudin
Elie Borval
Elie Borval (3 élus) En avant macouba 		311 38,30%
  • Elie Borval
  • Veronique Escavocaf
  • Joseph Chanteur
Participation au scrutin Macouba
Taux de participation 71,69%
Taux d'abstention 28,31%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,52%
Nombre de votants 833

Villes voisines de Macouba

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