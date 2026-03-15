Résultat de l'élection municipale 2026 à Macouba : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Macouba [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Macouba sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Macouba.
L'actu des élections municipales 2026 à Macouba
13:45 - Fiscalité en hausse à Macouba : un effet sur le scrutin municipal
Pour ce qui concerne les contributions locales à Macouba, le produit fiscal par ménage s'est établi à 376 euros en 2024 (données les plus récentes), un chiffre à comparer avec les 265 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à un peu moins de 46,59 % en 2024 (contre 27,10 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 37 590 € en 2024. Une somme bien en-dessous des 76 800 euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 23,07 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources.
11:59 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Macouba
Quel bilan doit-on tirer de l'issue des municipales précédentes à Macouba ? Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Sainte-Rose Cakin a dominé le scrutin en rassemblant 432 bulletins (59,34%). Deuxième, Eddy Nallamoutou a capté 152 bulletins valides (20,87%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Joseph Elie Borval-Wiltord, obtenant 19,78% des électeurs. Cette victoire écrasante de Sainte-Rose Cakin a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour cette élection de 2026 à Macouba, cette géographie électorale offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Au vu de cette victoire retentissante, la tâche s'annonce colossale ce dimanche pour les forces d'opposition, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - À quelle heure ferme le bureau de vote de Macouba ?
À l’occasion des élections municipales 2026, les citoyens de Macouba devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local suscite déjà de nombreuses attentes. Le bilan du dernier mandat est cette année soumis au jugement des électeurs. Vous pouvez parcourir ci-dessous la liste de ceux qui souhaitent apporter leur contribution à la commune à Macouba. Pour voter, les citoyens de la ville pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Macouba. En cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page, recevez les résultats du premier tour des élections à Macouba dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Macouba
|Tête de listeListe
|
Herbert George
Divers
Collectif Mouvement Citoyen du Macouba
|
|
Jean-Charles Varacavoudin
Divers
MOUVEMENT AGIR POUR DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sainte-Rose Cakin (12 élus) Transition
|432
|59,34%
|
|Eddy Nallamoutou (2 élus) Emergences 2020 macouba doubout
|152
|20,87%
|
|Joseph Elie Borval-Wiltord (1 élu) En avant macouba
|144
|19,78%
|
|Participation au scrutin
|Macouba
|Taux de participation
|71,39%
|Taux d'abstention
|28,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|746
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sainte-Rose Cakin (12 élus) Rassemblement, progres, continuite
|501
|61,69%
|
|Elie Borval (3 élus) En avant macouba
|311
|38,30%
|
|Participation au scrutin
|Macouba
|Taux de participation
|71,69%
|Taux d'abstention
|28,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,52%
|Nombre de votants
|833
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