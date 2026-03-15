En direct

19:21 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Macouba Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Macouba montrent des tendances évidentes susceptibles d'influer sur les résultats des élections municipales. Dans la localité, 10,99% des résidents sont des enfants, et 35,64% ont plus de 60 ans. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (41,59%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 188 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre familles monoparentales (47,13%) et le nombre de résidences HLM (12,61% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation à Macouba mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 53,66% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Quel est le poids du RN à Macouba ? Le parti d'extrême droite n'avait pas concouru au moment de la dernière campagne municipale à Macouba il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 25,56% des votes lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 75,46% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 0,00% au candidat RN au tour 1. Un score trop limité, à Macouba comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 36,11% lors du choc des européennes 2024. Les législatives enfin se solderont, lors du premier round, par un résultat de 22,67% pour le mouvement nationaliste. Il était ensuite éliminé de la course de tête le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Macouba vont-ils se mobiliser aux municipales ? Il y a six ans à Macouba, le premier round de l'élection municipale avait vu 71,39 % des électeurs venir aux isoloirs dans la commune, une mobilisation très élevée (l'abstention avait donc culminé à 28,61 %), le coronavirus ayant jeté une ombre sur le vote. Il est en effet communément admis que le scrutin municipal demeure, avec la présidentielle, le rendez-vous où les électeurs participent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 289 habitants qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 28,61 % de participation. Quoique ces scrutins nationaux soient de nature différente comparativement aux échéances locales, les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent aisément être mises en perspective. En 2022, les législatives livraient pour leur part une participation de 10,10 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 18,99 % après la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes avaient concentré 8,07 % des électeurs. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité en déficit de participation. La mobilisation de l'électorat de Macouba constituera en conséquence une clé pour cette élection municipale 2026.

15:59 - Les leçons de la dernière séquence électorale à Macouba Lors des législatives provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, les votants de Macouba soutenaient en priorité Marcellin Nadeau (Régionaliste) avec 38,37% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Yan Monplaisir (Divers droite) qui a doublé son adversaire avec 55,14% des suffrages exprimés. Le choc des Européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée à Macouba avait cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (36,11%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 16,67% des votes. De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Macouba présentait un paysage particulier il y a 4 ans Globalement, le paysage électoral fait de Macouba un territoire aux votes hétérogènes. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Macouba tournait en effet à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 47,41% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 25,56%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Marine Le Pen l'emporter avec 75,46%, contre 24,54% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Macouba soutenaient en priorité Justin Pamphile (Régionaliste) avec 72,83% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Justin Pamphile virant de nouveau en tête avec 100,00% des voix.

12:58 - Fiscalité en hausse à Macouba : un effet sur le scrutin municipal Pour ce qui concerne les contributions locales à Macouba, le produit fiscal par ménage s'est établi à 376 euros en 2024 (données les plus récentes), un chiffre à comparer avec les 265 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à un peu moins de 46,59 % en 2024 (contre 27,10 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 37 590 € en 2024. Une somme bien en-dessous des 76 800 euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 23,07 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Macouba Quel bilan doit-on tirer de l'issue des municipales précédentes à Macouba ? Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Sainte-Rose Cakin a dominé le scrutin en rassemblant 432 bulletins (59,34%). Deuxième, Eddy Nallamoutou a capté 152 bulletins valides (20,87%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Joseph Elie Borval-Wiltord, obtenant 19,78% des électeurs. Cette victoire écrasante de Sainte-Rose Cakin a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour cette élection de 2026 à Macouba, cette géographie électorale offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Au vu de cette victoire retentissante, la tâche s'annonce colossale ce dimanche pour les forces d'opposition, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.