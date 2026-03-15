Résultat municipale 2026 à Macouba (97218) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Macouba a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Macouba, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Macouba [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Charles VARACAVOUDIN
Jean-Charles VARACAVOUDIN (14 élus) MOUVEMENT AGIR POUR DEMAIN 		600 86,96%
  • Jean-Charles VARACAVOUDIN
  • Lyvie LOUISY
  • Guy CHOPIN
  • Lucie GABOURG
  • Eddy LAURENT
  • Vernicia EDWARD
  • Eddy NALLAMOUTOU
  • Miguelle GABOURG
  • Patrice CANEVY
  • Anne-Laure VARACAVOUDIN
  • Bertrand MESLIEN
  • Jennifer GILLES
  • Athanase MESLIEN
  • Nicole CARPIN
Herbert GEORGE
Herbert GEORGE (1 élu) Collectif Mouvement Citoyen du Macouba 		90 13,04%
  • Herbert GEORGE
Participation au scrutin Macouba
Taux de participation 70,26%
Taux d'abstention 29,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Nombre de votants 704

Source : ministère de l’Intérieur

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