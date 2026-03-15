Résultat de l'élection municipale 2026 à Macouria : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Macouria [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Macouria sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Macouria.
L'actu des élections municipales 2026 à Macouria
13:45 - Les contribuables de Macouria voteront-ils sur la fiscalité ?
Témoignage d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Macouria, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 23,87 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de près de 288 300 euros environ. Une recette bien loin des 1 476 750 € récoltés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a modifié la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Macouria est passé à 67,26 % en 2024 (contre 34,34 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Macouria a représenté environ 541 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 478 € relevés en 2020.
11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Macouria
L'étude des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Macouria s'avère très révélatrice. Au soir du premier tour, Gilles Adelson (Divers gauche) a devancé l'ensemble de ses concurrents avec 1 558 suffrages (55,38%). En deuxième position, Thierry Louis (Divers gauche) a recueilli 26,83% des bulletins valides. La troisième place est revenue à Emmanuel Prince (Divers), réunissant 500 suffrages (17,77%). Cette victoire sans appel de Gilles Adelson a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette municipale 2026 à Macouria, cette géographie électorale pose les bases. Cette victoire écrasante place les forces d'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
09:57 - Restez informé sur les municipales à Macouria
Ce dimanche 15 mars, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour établir qui va diriger leur commune pour les prochaines années. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise du covid. La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche a été publiée ci-dessous. Afin de faire leur devoir électoral, les habitants de la ville peuvent se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote de Macouria. La diffusion des résultats à Macouria commencera ici à partir de 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Macouria
|Tête de listeListe
|
Gilles Adelson
Liste divers centre
MACOURIA 2026 LA POURSUITE DE L'ENGAGEMENT
|
|
Julien Paka
Liste Divers
UNE NOUVELLE VOIE POUR MACOURIA
|
|
Emmanuel Prince
Liste Divers
OSONS UN NOUVEAU CAP A MACOURIA
|
|
Jean-Tously Fortune Montina
Liste Divers
ENSEMBLE ECRIVONS UNE NOUVELLE PAGE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles Adelson (26 élus) Macouria demain
|1 558
|55,38%
|
|Thierry Louis (4 élus) Cap macouria 2020
|755
|26,83%
|
|Emmanuel Prince (3 élus) "mac 2.0 osons c'est le moment"
|500
|17,77%
|
|Participation au scrutin
|Macouria
|Taux de participation
|44,53%
|Taux d'abstention
|55,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 962
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles Adelson (23 élus) Ensemble, rêvons plus grand
|1 828
|56,52%
|
|Thierry Louis (6 élus) Macouria-un nouveau cap
|1 406
|43,47%
|
|Participation au scrutin
|Macouria
|Taux de participation
|64,58%
|Taux d'abstention
|35,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,60%
|Nombre de votants
|3 390
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles Adelson Ensemble, rêvons plus grand
|1 370
|46,28%
|Thierry Louis Macouria-un nouveau cap
|1 030
|34,79%
|Odile Tony Prince Un nouveau depart pour macouria
|291
|9,83%
|Yolanie Horth Agir ensemble pour macouria
|145
|4,89%
|Rodolphe Galant Developper, lever, mener macouria
|124
|4,18%
|Participation au scrutin
|Macouria
|Taux de participation
|59,46%
|Taux d'abstention
|40,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,16%
|Nombre de votants
|3 121
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