Résultat de l'élection municipale 2026 à Macouria : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Macouria

Tête de listeListe
Gilles Adelson
Gilles Adelson Liste divers centre
MACOURIA 2026 LA POURSUITE DE L'ENGAGEMENT
  • Gilles Adelson
  • Monique Azer
  • Claude Lemki
  • Sandrine Payet
  • Jean-Marie Careme
  • Josiane Dupre
  • Jean-Yves Thiver
  • Corinne Siger
  • Eliodore Torvic
  • Darling Dufort
  • Ismaël Nemor
  • Soebriena Amoida
  • Marcel Bafau
  • Shirley Jean-Charles
  • Anccy Clet
  • Monique Blerald
  • Patrick Tien Kong Tai
  • Suzanne Mazoe
  • Guy Marchand
  • Pauline Poleon
  • David O'Reilly
  • Bianca de Sonneville
  • Josué Moge
  • Marie-Gabrielle Suzel'Homme
  • Jean-Luc Brachet
  • Claudette Tyndal
  • Erwin Octavie
  • Elcileide Ferreira Da Silva
  • Nicolas Hibon
  • Marthe Yves Boudeau
  • Guy Gober
  • Marie Louisette Etheve
  • Marie-Antoine Marimoutou
  • Guilaine Hippolyte
  • Serge Bace
Julien Paka
Julien Paka Liste Divers
UNE NOUVELLE VOIE POUR MACOURIA
  • Julien Paka
  • Clara Paille
  • Jean-Michel Hyasine
  • Lorvely Douglas
  • Gilles Auguste
  • Marie-Annie Poco
  • Jean-Marc Chemin
  • Shantal Achaibar
  • Edgard Nobou Sangah
  • Dominique Breme
  • Eugene Bovelle
  • Christelle Mc Kenzie
  • Esterve Bruno
  • Jeanine Octobre
  • Alexandre About
  • Yannick Chong-A-Thung
  • Wendell Haabo
  • Cindy Batiste
  • Georges Couacou
  • Laureen Pelage
  • Ryan Réseau
  • Franciane Iaparra
  • Bernard Bresler
  • Valérie Batista
  • Maxime Nicod
  • Noélise Labonté
  • Joseli Batista
  • Jadd Breme
  • Chrislain Norino
  • Brietany Iaparra
  • Thomas Orlando
  • Lauren Norino
  • Loïc Modika
  • Anne-Laure Iaparra
  • Thierry Baal
Emmanuel Prince
Emmanuel Prince Liste Divers
OSONS UN NOUVEAU CAP A MACOURIA
  • Emmanuel Prince
  • Rina Letard Chouro
  • Thierry Louis
  • Rodricka Birba
  • Patrick Adelson
  • Mirna Canut
  • Steven Caroupanapoulle
  • Chantal Nemouthé
  • Milot Oxigene
  • Eléna Leblanc
  • Frédérick Kalicharan
  • Natacha Robinson
  • Charles-Henri Cusset
  • Lyana Garros
  • Victor Jean-Claude Horth
  • Laurine Aupra
  • Barthélemy Marcelin
  • Paula Sanssouci
  • Henri Oge
  • Elodie Gabriel
  • Thierry Daniel
  • Sonia Labonte
  • Alexis Singnhoth
  • Nadia Harnais-Dintimille
  • Roger Canut
  • Géraldine Goua
  • Georges-Albert de Oliveira
  • Sylvie Lindor
  • Mirabeau Catorc
  • Nadège Belzine épouse Lousy
  • Jean-Albert Villeroy
  • Tanite Prince
  • Alain Azor
  • Marie-Chistiane Pasmoins
  • Mike Mac Kenzie
Jean-Tously Fortune Montina
Jean-Tously Fortune Montina Liste Divers
ENSEMBLE ECRIVONS UNE NOUVELLE PAGE
  • Jean-Tously Fortune Montina
  • Kénia Alexis
  • Jean-Romain Bernadel
  • Maëva Belgarde
  • O'Marion Ateni
  • Myranda Baptiste
  • Chardy Charlotin
  • Jemima Cetoute
  • Ricardy Castor
  • Katie Do Nascimento Coelho
  • René Efeia
  • Ophélie Faufil
  • Rony Fleurival
  • Antonia Pintieve
  • Kelly Jean
  • Rebecca Larochelle
  • Armand Matillon
  • Anaïs Nancy
  • Renaud Monperousse
  • Gesna Pierre Louis
  • Rovensio Watson
  • Souvenise Simeon
  • Paul Ostine
  • Ginette Trofort
  • Florian Scaron
  • Danilove Buissereth
  • Belange Faustin
  • Jessica Genevieve
  • Djeff Lambre
  • Clotilde Monsi
  • Joseph Estellien
  • Aifi Polonki
  • Claudy Moncy

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles Adelson
Gilles Adelson (26 élus) Macouria demain 		1 558 55,38%
  • Gilles Adelson
  • Madly Marignan
  • Serge Bace
  • Monique Azer
  • Martin Labrune
  • Sandrine Payet
  • Jean-Marie Careme
  • Josiane Dupre
  • Eliodore Torvic
  • Corinne Siger
  • Jean-Yves Thiver
  • Tania Giffard
  • Patrice Dibandi
  • Suzanne Mazoe
  • Rene Gauthier
  • Yvane Chand
  • Claude Lemki
  • Rose Daniel
  • David O'reilly
  • Darling Dufort
  • Josue Moge
  • Katia Bossou
  • Ismael Nemor
  • Claudette Thyndal
  • Marijono Sanip
  • Isabelle Servius
Thierry Louis
Thierry Louis (4 élus) Cap macouria 2020 		755 26,83%
  • Thierry Louis
  • Annie Rene
  • Yacine Belguermi
  • Eda George
Emmanuel Prince
Emmanuel Prince (3 élus) "mac 2.0 osons c'est le moment" 		500 17,77%
  • Emmanuel Prince
  • Sylvie Lindor
  • Guy Gober
Participation au scrutin Macouria
Taux de participation 44,53%
Taux d'abstention 55,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 962

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles Adelson
Gilles Adelson (23 élus) Ensemble, rêvons plus grand 		1 828 56,52%
  • Gilles Adelson
  • Monique Azer
  • Jean-Yves Thiver
  • Gladys Jeangoudoux
  • Jean Maledon
  • Annie Rene
  • Charles-Gabriel Liseron
  • Aude Auprat
  • Joël Coeta
  • Yvane Chand
  • Eliodore Torvic
  • Viviane Rotam
  • Paulin Magloire
  • Katia Nemor
  • Serge Bace
  • Sandrine Payet
  • Ismaël Nemor
  • Madly Marignan
  • Jean-Marie Careme
  • Thérèse Esenline
  • Claude Lemki
  • Estelle Jeanneau
  • Frédéric Ateni
Thierry Louis
Thierry Louis (6 élus) Macouria-un nouveau cap 		1 406 43,47%
  • Thierry Louis
  • Ornella Antoinette
  • Thierry Lemki
  • Tania Giffard-Clifford
  • Claude Cheug-A-Long
  • Alice Dranebois-Judick
Participation au scrutin Macouria
Taux de participation 64,58%
Taux d'abstention 35,42%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,60%
Nombre de votants 3 390

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles Adelson
Gilles Adelson Ensemble, rêvons plus grand 		1 370 46,28%
Thierry Louis
Thierry Louis Macouria-un nouveau cap 		1 030 34,79%
Odile Tony Prince
Odile Tony Prince Un nouveau depart pour macouria 		291 9,83%
Yolanie Horth
Yolanie Horth Agir ensemble pour macouria 		145 4,89%
Rodolphe Galant
Rodolphe Galant Developper, lever, mener macouria 		124 4,18%
Participation au scrutin Macouria
Taux de participation 59,46%
Taux d'abstention 40,54%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,16%
Nombre de votants 3 121

Villes voisines de Macouria

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