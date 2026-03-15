Résultat municipale 2026 à Macouria (97355) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Macouria a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Macouria, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Macouria [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles ADELSON
Gilles ADELSON (27 élus) MACOURIA 2026 LA POURSUITE DE L'ENGAGEMENT 		2 026 60,51%
  • Gilles ADELSON
  • Monique AZER
  • Claude LEMKI
  • Sandrine PAYET
  • Jean-Marie CAREME
  • Josiane DUPRE
  • Jean-Yves THIVER
  • Corinne SIGER
  • Eliodore TORVIC
  • Darling DUFORT
  • Ismaël NEMOR
  • Soebriena AMOIDA
  • Marcel BAFAU
  • Shirley JEAN-CHARLES
  • Anccy CLET
  • Monique BLERALD
  • Patrick TIEN KONG TAI
  • Suzanne MAZOE
  • Guy MARCHAND
  • Pauline POLEON
  • David O'REILLY
  • Bianca DE SONNEVILLE
  • Josué MOGE
  • Marie-Gabrielle SUZEL'HOMME
  • Jean-Luc BRACHET
  • Claudette TYNDAL
  • Erwin OCTAVIE
Emmanuel PRINCE
Emmanuel PRINCE (4 élus) OSONS UN NOUVEAU CAP A MACOURIA 		873 26,08%
  • Emmanuel PRINCE
  • Rina LETARD CHOURO
  • Thierry LOUIS
  • Rodricka BIRBA
Jean-Tously FORTUNE MONTINA
Jean-Tously FORTUNE MONTINA (1 élu) ENSEMBLE ECRIVONS UNE NOUVELLE PAGE 		246 7,35%
  • Jean-Tously FORTUNE MONTINA
Julien PAKA
Julien PAKA (1 élu) UNE NOUVELLE VOIE POUR MACOURIA 		203 6,06%
  • Julien PAKA
Participation au scrutin Macouria
Taux de participation 43,33%
Taux d'abstention 56,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,74%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,60%
Nombre de votants 3 537

Source : ministère de l’Intérieur

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