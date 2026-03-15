Résultat municipale 2026 à Macouria (97355) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Macouria - Tour 1
- Election municipale 2026 à Macouria [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Macouria
- Macouria (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Macouria a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Macouria, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Macouria [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles ADELSON (27 élus) MACOURIA 2026 LA POURSUITE DE L'ENGAGEMENT
|2 026
|60,51%
|
|Emmanuel PRINCE (4 élus) OSONS UN NOUVEAU CAP A MACOURIA
|873
|26,08%
|
|Jean-Tously FORTUNE MONTINA (1 élu) ENSEMBLE ECRIVONS UNE NOUVELLE PAGE
|246
|7,35%
|
|Julien PAKA (1 élu) UNE NOUVELLE VOIE POUR MACOURIA
|203
|6,06%
|
|Participation au scrutin
|Macouria
|Taux de participation
|43,33%
|Taux d'abstention
|56,67%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,74%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,60%
|Nombre de votants
|3 537
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Macouria [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Macouria en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Macouria
19:21 - Élections municipales à Macouria : un éclairage démographique
Les facteurs démographiques et socio-économiques de Macouria montrent des tendances évidentes qui pourraient se répercuter sur le résultat des municipales. Avec 55% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 30,81%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 844 euros/an, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Enfin, la présence d'une population étrangère de 30,97% et d'une population immigrée de 26,87% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 8,73% à Macouria, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'éducation et au logement étudiant.
17:57 - Macouria : des scrutins marqués par la poussée RN
Le parti d'extrême droite ne pesait que marginalement lors des élections municipales à Macouria il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 20,60% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron localement avec 73,00% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 6,97% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à Macouria comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 31,90% lors du choc des européennes 2024. Le parti d'extrême droite était relégué loin derrière dans les suffrages.
16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Macouria
Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des municipales à Macouria, l'abstention frappait 55,47 % des électeurs, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré rester chez eux à cause du coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 61,50 % des habitants inscrits. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 79,27 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 66,33 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 92,04 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville souvent détournée des bureaux de vote. Dans le cadre de cette municipale de 2026 à Macouria, ce facteur jouera quoi qu'il en soit un rôle clé sur les résultats locaux.
15:59 - Macouria : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Les Européennes 2024 à Macouria avaient vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (31,90%), devant Manon Aubry qui avait obtenu 18,28% des votes. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Davy Rimane (Régionaliste) en tête avec 80,88% au premier tour, devant Sophie Charles (Divers centre) avec 11,11%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Davy Rimane culminant à 100,00% des suffrages exprimés sur place. .
14:57 - Séquence électorale en 2022 à Macouria : ce qu'il faut analyser
La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune au paysage politique fragmenté. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Macouria plaçait en effet Jean-Luc Mélenchon en pole position avec 54,60% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 20,60%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Marine Le Pen l'emporter avec 73,00%, contre 27,00% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Macouria plébiscitaient Davy Rimane (DVG) avec 58,13% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 82,58% des suffrages.
12:58 - Les contribuables de Macouria voteront-ils sur la fiscalité ?
Témoignage d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Macouria, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 23,87 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de près de 288 300 euros environ. Une recette bien loin des 1 476 750 € récoltés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a modifié la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Macouria est passé à 67,26 % en 2024 (contre 34,34 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Macouria a représenté environ 541 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 478 € relevés en 2020.
11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Macouria
L'étude des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Macouria s'avère très révélatrice. Au soir du premier tour, Gilles Adelson (Divers gauche) a devancé l'ensemble de ses concurrents avec 1 558 suffrages (55,38%). En deuxième position, Thierry Louis (Divers gauche) a recueilli 26,83% des bulletins valides. La troisième place est revenue à Emmanuel Prince (Divers), réunissant 500 suffrages (17,77%). Cette victoire sans appel de Gilles Adelson a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette municipale 2026 à Macouria, cette géographie électorale pose les bases. Cette victoire écrasante place les forces d'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
09:57 - Restez informé sur les municipales à Macouria
Ce dimanche 15 mars, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour établir qui va diriger leur commune pour les prochaines années. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise du covid. La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche a été publiée ci-dessous. Afin de faire leur devoir électoral, les habitants de la ville peuvent se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote de Macouria. La diffusion des résultats à Macouria commencera ici à partir de 20 heures.
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