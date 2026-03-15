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19:21 - Élections municipales à Macouria : un éclairage démographique Les facteurs démographiques et socio-économiques de Macouria montrent des tendances évidentes qui pourraient se répercuter sur le résultat des municipales. Avec 55% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 30,81%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 844 euros/an, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Enfin, la présence d'une population étrangère de 30,97% et d'une population immigrée de 26,87% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 8,73% à Macouria, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'éducation et au logement étudiant.

17:57 - Macouria : des scrutins marqués par la poussée RN Le parti d'extrême droite ne pesait que marginalement lors des élections municipales à Macouria il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 20,60% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron localement avec 73,00% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 6,97% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à Macouria comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 31,90% lors du choc des européennes 2024. Le parti d'extrême droite était relégué loin derrière dans les suffrages.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Macouria Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des municipales à Macouria, l'abstention frappait 55,47 % des électeurs, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré rester chez eux à cause du coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 61,50 % des habitants inscrits. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 79,27 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 66,33 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 92,04 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville souvent détournée des bureaux de vote. Dans le cadre de cette municipale de 2026 à Macouria, ce facteur jouera quoi qu'il en soit un rôle clé sur les résultats locaux.

15:59 - Macouria : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les Européennes 2024 à Macouria avaient vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (31,90%), devant Manon Aubry qui avait obtenu 18,28% des votes. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Davy Rimane (Régionaliste) en tête avec 80,88% au premier tour, devant Sophie Charles (Divers centre) avec 11,11%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Davy Rimane culminant à 100,00% des suffrages exprimés sur place. .

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Macouria : ce qu'il faut analyser La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune au paysage politique fragmenté. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Macouria plaçait en effet Jean-Luc Mélenchon en pole position avec 54,60% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 20,60%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Marine Le Pen l'emporter avec 73,00%, contre 27,00% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Macouria plébiscitaient Davy Rimane (DVG) avec 58,13% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 82,58% des suffrages.

12:58 - Les contribuables de Macouria voteront-ils sur la fiscalité ? Témoignage d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Macouria, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 23,87 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de près de 288 300 euros environ. Une recette bien loin des 1 476 750 € récoltés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a modifié la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Macouria est passé à 67,26 % en 2024 (contre 34,34 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Macouria a représenté environ 541 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 478 € relevés en 2020.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Macouria L'étude des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Macouria s'avère très révélatrice. Au soir du premier tour, Gilles Adelson (Divers gauche) a devancé l'ensemble de ses concurrents avec 1 558 suffrages (55,38%). En deuxième position, Thierry Louis (Divers gauche) a recueilli 26,83% des bulletins valides. La troisième place est revenue à Emmanuel Prince (Divers), réunissant 500 suffrages (17,77%). Cette victoire sans appel de Gilles Adelson a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette municipale 2026 à Macouria, cette géographie électorale pose les bases. Cette victoire écrasante place les forces d'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.