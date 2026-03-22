Résultat municipale 2026 à Maen Roch (35460) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Maen Roch a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Maen Roch, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Maen Roch [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thomas JANVIER
Thomas JANVIER (21 élus) MAEN ROCH VOTRE CONFIANCE NOTRE ENERGIE 		1 143 43,96%
  • Thomas JANVIER
  • Pascale TAZARTEZ
  • Lionel OGER
  • Céline VEILLARD
  • François-Xavier RIVIÈRE
  • Virginie LESAGE
  • David RETORÉ
  • Marie-Armelle BLANC
  • Raphaël MORVAN
  • Peggy GAUTHIER
  • Franck HOUDUS
  • Paule PERRIN
  • Claude MICHEL
  • Laurie LOURENÇO
  • Joël CHAMPAGNAC
  • Binetou SOCK
  • Claude SIMON
  • Jeannick SOURDIN
  • Yannick BODIN
  • Viviane TROPÉE
  • Théo BÊLÉ
Gaëtan DUBREIL-JARDIN
Gaëtan DUBREIL-JARDIN (6 élus) MAEN ROCH, AGISSONS POUR DEMAIN 		985 37,88%
  • Gaëtan DUBREIL-JARDIN
  • Stéphanie LEMERCIER
  • Michaël MACÉ
  • Isabelle COLLET
  • Eric LEMERCIER
  • Isabelle DELÉPINE
Tangi MARION
Tangi MARION (2 élus) UNION POUR MAEN ROCH 		472 18,15%
  • Tangi MARION
  • Jennifer PINAULT
Participation au scrutin Maen Roch
Taux de participation 75,25%
Taux d'abstention 24,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,60%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Nombre de votants 2 660

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes d'Ille-et-Vilaine ont le plus voté...
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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Maen Roch - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Thomas JANVIER
Thomas JANVIER (Ballotage) MAEN ROCH VOTRE CONFIANCE NOTRE ENERGIE 		1 030 40,08%
Gaëtan DUBREIL-JARDIN
Gaëtan DUBREIL-JARDIN (Ballotage) MAEN ROCH, AGISSONS POUR DEMAIN 		900 35,02%
Tangi MARION
Tangi MARION (Ballotage) UNION POUR MAEN ROCH 		640 24,90%
Participation au scrutin Maen Roch
Taux de participation 75,28%
Taux d'abstention 24,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,33%
Nombre de votants 2 659

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