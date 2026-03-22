Résultat municipale 2026 à Maen Roch (35460) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Maen Roch a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Maen Roch, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Maen Roch [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thomas JANVIER (21 élus) MAEN ROCH VOTRE CONFIANCE NOTRE ENERGIE
|1 143
|43,96%
|
|Gaëtan DUBREIL-JARDIN (6 élus) MAEN ROCH, AGISSONS POUR DEMAIN
|985
|37,88%
|
|Tangi MARION (2 élus) UNION POUR MAEN ROCH
|472
|18,15%
|
|Participation au scrutin
|Maen Roch
|Taux de participation
|75,25%
|Taux d'abstention
|24,75%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,60%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,65%
|Nombre de votants
|2 660
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Maen Roch - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thomas JANVIER (Ballotage) MAEN ROCH VOTRE CONFIANCE NOTRE ENERGIE
|1 030
|40,08%
|Gaëtan DUBREIL-JARDIN (Ballotage) MAEN ROCH, AGISSONS POUR DEMAIN
|900
|35,02%
|Tangi MARION (Ballotage) UNION POUR MAEN ROCH
|640
|24,90%
|Participation au scrutin
|Maen Roch
|Taux de participation
|75,28%
|Taux d'abstention
|24,72%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,02%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,33%
|Nombre de votants
|2 659
Election municipale 2026 à Maen Roch [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Maen Roch sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Maen Roch.
L'actu des élections municipales 2026 à Maen Roch
18:38 - Les scrutins d'il y a deux ans : quels résultats à Maen Roch ?
Le paysage politique de Maen Roch a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune apparaissait comme une terre centriste, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme un territoire aux votes hétérogènes. Lors des européennes, le podium à Maen Roch s'était en effet figé autour de Jordan Bardella (37,48%), devançant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (20,01%) et Raphaël Glucksmann (12,82%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Maen Roch avaient ensuite placé en tête Thierry Benoit (Ensemble !) avec 43,88% au premier tour, devant Tangi Marion (Rassemblement National) avec 36,67%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Thierry Benoit culminant à 62,15% des suffrages exprimés localement.
15:57 - Une victoire sans appel à la dernière élection municipale à Maen Roch
Les résultats du scrutin municipal il y a six ans à Maen Roch ont été riches d'enseignements sur le paysage politique local. Au soir du premier scrutin à l'époque, Thomas Janvier (Divers centre) a pris les commandes avec 51,89% des suffrages. À sa poursuite, Gaëtan Dubreil-Jardin (Divers centre) a recueilli 35,45% des voix. Cette victoire au premier tour du candidat Divers centre a rendu tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Maen Roch, cette géographie électorale offre une matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Le défi s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition devant cette victoire sans appel, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - Le 2e tour de l'élection municipale à Maen Roch doit départager 3 listes
Comme le montre la liste des candidats pour le second tour rendue publique par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le scrutin se joue donc ce dimanche entre Gaëtan Dubreil-Jardin, Thomas Janvier et Tangi Marion. Pour s'exprimer, les habitants de la commune sont en mesure de se rendre dans l'isoloir jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 5 bureaux de vote de Maen Roch.
11:59 - Qui a fini en tête au 1er tour des municipales à Maen Roch il y a une semaine ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à Maen Roch, le vote a mobilisé 75,28 % des électeurs dans la ville, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. C'est Thomas Janvier qui a pris l'avantage en rassemblant 40,08 % des suffrages exprimés. À sa suite, Gaëtan Dubreil-Jardin a pris la position de dauphin avec 35,02 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Thomas Janvier a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a accusé une lourde baisse avec 11 points perdus depuis la dernière élection. Pour compléter ce tableau, avec 24,90 %, Tangi Marion, étiqueté Rassemblement National, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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