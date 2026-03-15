Résultat de l'élection municipale 2026 à Maffliers : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Maffliers [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Maffliers sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Maffliers.
L'actu des élections municipales 2026 à Maffliers
13:45 - Les électeurs de Maffliers se prononceront-ils sur la question fiscale ?
Du côté de la fiscalité de Maffliers, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 960 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 1 023 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties est pourtant passé à 36,81 % en 2024 (contre environ 15,17 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 29 990 € en 2024. Un montant loin des 644 810 € engrangés en 2020 avec un taux resté à environ 22,83 %. Un bouleversement pour les budgets des communes réduisant considérablement sa portée et obligeant les municipalités à trouver d'autres recettes.
11:59 - Une victoire nette à la dernière municipale à Maffliers
Lors des élections municipales il y a 6 ans à Maffliers, les résultats ont fourni un état des lieux précis des forces politiques en présence. Au terme du premier tour, Jean-Christophe Mazurier a raflé la première place en obtenant 332 soutiens (59,07%). À sa poursuite, Lisa Luchier a engrangé 230 suffrages en sa faveur (40,92%). Ce succès d'emblée de Jean-Christophe Mazurier a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Maffliers, ce décor a forcément dicté les stratégies des différents camps. La tâche s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition face à ce succès éclatant, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Premier tour des municipales à Maffliers : horaires du bureau de vote
Le premier tour des municipales 2026 se déroule ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin a pour but de désigner les élus locaux des 35 000 communes françaises. Les élections municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du covid. Consultez ci-dessous la liste des prétendants à Maffliers. Il convient de souligner que l'unique bureau de vote de la ville de Maffliers fermera ses portes à 20 heures en prévision du dépouillement. Les résultats à Maffliers seront affichés sur cette page dès 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Maffliers
|Tête de listeListe
|
Martine Vaneeckeloot
Divers
UN ÉLAN POUR MAFFLIERS
|
|
Jean-Christophe Mazurier
Divers
MAFFLIERS PASSIONNEMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Christophe Mazurier (15 élus) Maffliers naturellement
|332
|59,07%
|
|Lisa Luchier (4 élus) Une ambition pour maffliers
|230
|40,92%
|
|Participation au scrutin
|Maffliers
|Taux de participation
|46,86%
|Taux d'abstention
|53,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|567
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Christophe Mazurier (14 élus) Maffliers, le renouveau
|340
|44,56%
|
|Benjamin Boiteux (4 élus) Une ambition pour maffliers
|328
|42,98%
|
|Nadia Journo (1 élu) Maffliers choisit son avenir
|95
|12,45%
|
|Participation au scrutin
|Maffliers
|Taux de participation
|67,85%
|Taux d'abstention
|32,15%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,80%
|Nombre de votants
|785
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Christophe Mazurier Maffliers, le renouveau
|324
|42,51%
|Benjamin Boiteux Une ambition pour maffliers
|275
|36,08%
|Nadia Journo Maffliers choisit son avenir
|163
|21,39%
|Participation au scrutin
|Maffliers
|Taux de participation
|67,42%
|Taux d'abstention
|32,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,31%
|Nombre de votants
|780
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