Résultat de l'élection municipale 2026 à Maffliers : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Maffliers

Tête de listeListe
Martine Vaneeckeloot
Martine Vaneeckeloot Divers
UN ÉLAN POUR MAFFLIERS
  • Martine Vaneeckeloot
  • Jean-Henri Marlhens
  • Lisa Luchier
  • Ali Ibnoulimam
  • Macylia Akou
  • Nathanaël Labaye
  • Linda Akou
  • Michaël Bideault
  • Muriel Guyot
  • Serge Cavigny
  • Julie Neusius
  • Patrick Gautier
  • Irène Kiefer
  • Nestor Auperin-Bezy
  • Aurélia Augay
  • David Holweg
  • Delphine Aichelbaum
  • Hugues Vernadet
  • Martine Buissonnier
  • Patrick Guyot
  • Odile Cochu
Jean-Christophe Mazurier
Jean-Christophe Mazurier Divers
MAFFLIERS PASSIONNEMENT
  • Jean-Christophe Mazurier
  • Caroline Berdou
  • Julien Massart
  • Estelle Boé
  • Sahir Bouzerara
  • Magali Mazurier
  • Michel Leroux
  • Sylvaine Prache
  • Elouan Labaye
  • Elsa Pichodo
  • Maxime Gregoire
  • Maëva Colmant Lenoir
  • Fabrice Sombrin
  • Sandy Massart
  • Loïc Maillard
  • Véronique Sombrin
  • Vincent Molinaro
  • Pauline Hercelin
  • Florian El Ouazzane
  • Stéphanie Godard
  • Rodrigue Nardy

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Christophe Mazurier
Jean-Christophe Mazurier (15 élus) Maffliers naturellement 		332 59,07%
  • Jean-Christophe Mazurier
  • Nadia Journo
  • Pierrick Merlin
  • Magali Mazurier
  • Vincent Vitel
  • Sylvaine Prache
  • Michel Leroux
  • Estelle Boe
  • Gérôme Salzard
  • Aurelie Thams
  • Olivier Riche
  • Heloïse Baucourt
  • Fabrice Sombrin
  • Lydia Provin
  • Rodrigue Nardy
Lisa Luchier
Lisa Luchier (4 élus) Une ambition pour maffliers 		230 40,92%
  • Lisa Luchier
  • Michaël Bideault
  • Martine Vaneeckeloot
  • Jean-Henri Marlhens
Participation au scrutin Maffliers
Taux de participation 46,86%
Taux d'abstention 53,14%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 567

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Christophe Mazurier
Jean-Christophe Mazurier (14 élus) Maffliers, le renouveau 		340 44,56%
  • Jean-Christophe Mazurier
  • Sonia Tenreiro
  • Alain Lauret
  • Ouarda Cherel
  • Pierrick Merlin
  • Stéphanie Ribeiro
  • Francis Carron
  • Marie Moise
  • Didier Cherel
  • Sophie Toutlouyan
  • Marc Célérier
  • Corinne Merlet
  • Salomon Aboutboul
  • Nathalie Grenier
Benjamin Boiteux
Benjamin Boiteux (4 élus) Une ambition pour maffliers 		328 42,98%
  • Benjamin Boiteux
  • Sarah Labelle
  • Thierry Garcin
  • Catherine Boyer
Nadia Journo
Nadia Journo (1 élu) Maffliers choisit son avenir 		95 12,45%
  • Nadia Journo
Participation au scrutin Maffliers
Taux de participation 67,85%
Taux d'abstention 32,15%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,80%
Nombre de votants 785

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Christophe Mazurier
Jean-Christophe Mazurier Maffliers, le renouveau 		324 42,51%
Benjamin Boiteux
Benjamin Boiteux Une ambition pour maffliers 		275 36,08%
Nadia Journo
Nadia Journo Maffliers choisit son avenir 		163 21,39%
Participation au scrutin Maffliers
Taux de participation 67,42%
Taux d'abstention 32,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,31%
Nombre de votants 780

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