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19:21 - Maffliers et municipales : démographie, économie et choix électoraux Devant le bureau de vote de Maffliers, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour exercer leur droit. Dotée de 807 logements pour 1 768 habitants, la densité de la commune est de 260 hab/km². Avec 111 entreprises, Maffliers se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (86,62%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 30,18% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 52,82% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 404,65 euros, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. Maffliers incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en évolution.

17:57 - Quelle place du RN à Maffliers aux municipales ? Le mouvement nationaliste n'était pas représenté à la dernière campagne municipale à Maffliers il y a six ans, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen amassait 25,44% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 48,54% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 24,14% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop limité, à Maffliers comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 37,21% aux élections européennes. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier tour, un résultat de 40,24% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 52,47% lors du vote définitif et la victoire de Ayda Hadizadeh.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Maffliers ? En parallèle de cette élection municipale 2026, l'état de l'abstention pèsera assurément sur les résultats de Maffliers. Il y a six ans, le premier tour des municipales avait été marqué par une abstention de 53,14 %, un niveau conforme à la tendance du pays (la participation se limitant à 46,86 %) alors que le scrutin avait été maintenu en pleine épidémie de coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a pour sa part été définie par une abstention à 19,44 % dans la ville (la participation grimpant à 80,56 %). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 46,25 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 30,17 % au premier tour, contre 51,92 % en 2022. Avec du recul, la ville apparaît donc plutôt comme une zone globalement épargnée par l'abstention.

15:59 - Maffliers classée au centre à l'issue de l'année de la dissolution Lors des élections européennes, le podium à Maffliers s'était cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,21%), en tête de peloton devant Manon Aubry (11,78%) et Raphaël Glucksmann (10,39%). Nadejda Remy (Rassemblement National) avait par la suite gagné au premier tour des législatives à Maffliers près d'un mois plus tard avec 40,24%. Ayda Hadizadeh (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 29,40%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Nadejda Remy culminant à 52,47% des suffrages exprimés localement. La préférence des électeurs de Maffliers a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Dernière présidentielle à Maffliers : les résultats qu'il faut retenir La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune politiquement très disputée. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Maffliers tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 25,44% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 25,13%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,46% pour Emmanuel Macron, contre 48,54% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Maffliers portaient leur choix sur Guillaume Vuilletet (Ensemble !) avec 26,38% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Guillaume Vuilletet virant de nouveau en tête avec 52,51% des voix.

12:58 - Les électeurs de Maffliers se prononceront-ils sur la question fiscale ? Du côté de la fiscalité de Maffliers, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 960 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 1 023 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties est pourtant passé à 36,81 % en 2024 (contre environ 15,17 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 29 990 € en 2024. Un montant loin des 644 810 € engrangés en 2020 avec un taux resté à environ 22,83 %. Un bouleversement pour les budgets des communes réduisant considérablement sa portée et obligeant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Une victoire nette à la dernière municipale à Maffliers Lors des élections municipales il y a 6 ans à Maffliers, les résultats ont fourni un état des lieux précis des forces politiques en présence. Au terme du premier tour, Jean-Christophe Mazurier a raflé la première place en obtenant 332 soutiens (59,07%). À sa poursuite, Lisa Luchier a engrangé 230 suffrages en sa faveur (40,92%). Ce succès d'emblée de Jean-Christophe Mazurier a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Maffliers, ce décor a forcément dicté les stratégies des différents camps. La tâche s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition face à ce succès éclatant, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.