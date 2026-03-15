Résultat municipale 2026 à Maffliers (95560) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Maffliers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Maffliers, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Maffliers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Christophe MAZURIER
Jean-Christophe MAZURIER (15 élus) MAFFLIERS PASSIONNEMENT 		408 54,47%
  • Jean-Christophe MAZURIER
  • Caroline BERDOU
  • Julien MASSART
  • Estelle BOÉ
  • Sahir BOUZERARA
  • Magali MAZURIER
  • Michel LEROUX
  • Sylvaine PRACHE
  • Elouan LABAYE
  • Elsa PICHODO
  • Maxime GREGOIRE
  • Maëva COLMANT LENOIR
  • Fabrice SOMBRIN
  • Sandy MASSART
  • Loïc MAILLARD
Martine VANEECKELOOT
Martine VANEECKELOOT (4 élus) UN ÉLAN POUR MAFFLIERS 		341 45,53%
  • Martine VANEECKELOOT
  • Jean-Henri MARLHENS
  • Lisa LUCHIER
  • Ali IBNOULIMAM
Participation au scrutin Maffliers
Taux de participation 59,70%
Taux d'abstention 40,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Nombre de votants 769

Source : ministère de l’Intérieur

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