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19:20 - Démographie et politique à Magnac-Bourg, un lien étroit Les facteurs démographiques et socio-économiques de Magnac-Bourg montrent des tendances nettes susceptibles de peser sur le résultat des élections municipales. Dans le village, 29% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 34,01% ont 60 ans et plus. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (73,89%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 662 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (10,42%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,23%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Magnac-Bourg mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,99% des habitants titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Les données récentes du vote RN à Magnac-Bourg Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice à la dernière bataille municipale à Magnac-Bourg en 2020, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 31,28% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 53,59% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 29,13% au candidat RN lors du premier tour. Au deuxième round, le parti à la flamme sécurisait 47,47% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 41,09% lors du choc des européennes 2024. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 50,00% pour le parti à la flamme. Il l'emportera d'ailleurs avec 57,55% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Stéphane Delautrette.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation à Magnac-Bourg ? Pour ces municipales 2026, l'envie d'aller voter à Magnac-Bourg sera déterminante dans la conclusion du scrutin. La mobilisation atteignait 67,00 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, bien au-delà des 44,7 % observés au niveau national alors que commençait l'épidémie de coronavirus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a en revanche été mesuré à 82,90 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 60,52 % des électeurs (soit environ 533 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 74,22 %, bien au-delà des 55,16 % enregistrés en 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans établit que le territoire s'affirme comme une contrée fortement mobilisée aux urnes par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Magnac-Bourg : retour sur le dernier verdict politique en date Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Magnac-Bourg, les choix s'étaient majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,09%). Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Magnac-Bourg accordaient leurs suffrages à Sabrina Minguet (Rassemblement National) avec 50,00% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Sabrina Minguet culminant à 57,55% des suffrages exprimés localement. Ce retour sur les résultats de 2024 a donc confirmé que Magnac-Bourg demeurait à l'époque une terre de droite nationaliste, en cohérence avec les choix de 2022.

14:57 - Quel candidat a gagné les élections il y a 4 ans à Magnac-Bourg ? Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Magnac-Bourg votaient en priorité pour Marine Le Pen (31,28%), devant Emmanuel Macron qui recueillait 23,09%. Le second tour validait ensuite ce choix en livrant 53,59% pour Marine Le Pen, contre 46,41% pour d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Magnac-Bourg portaient leur choix sur Sabrina Minguet (RN) avec 29,13% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Stéphane Delautrette (Nouvelle union populaire écologique et sociale), vainqueur dans la commune avec 52,53%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Magnac-Bourg s'inscrit comme une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale en hausse à Magnac-Bourg À Magnac-Bourg, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 12,10 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville près de 16 800 euros environ. Un montant loin des 164 780 € engrangés en 2020. Précisons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron diminuant fortement son rendement et obligeant les communes à trouver d'autres recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Magnac-Bourg atteint désormais un peu moins de 39,70 % en 2024 (contre 20,74 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Avec tous ces changements, le produit fiscal par ménage à Magnac-Bourg s'est établi à 761 € en 2024 contre 609 euros en début de mandat.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Magnac-Bourg ? Dans la ville de Magnac-Bourg, les rapports de force politiques locaux sont encore à l'heure actuelle influencés par le résultat du dernier scrutin en 2020. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Jean-Louis Dubois a imposé son rythme en obtenant 365 soutiens (64,26%). Dans la position du principal opposant, Jacques Fons a recueilli 203 votes (35,73%). Ce succès d'emblée a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour ce scrutin de 2026 à Magnac-Bourg, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Les forces d'opposition devront démultiplier les scores ce dimanche pour renverser cette hégémonie, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.