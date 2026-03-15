Résultat municipale 2026 à Magnac-Bourg (87380) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Magnac-Bourg a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Magnac-Bourg, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Magnac-Bourg [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Louis DUBOIS
Jean Louis DUBOIS (13 élus) MAGNAC-BOURG, VOTRE CADRE DE VIE, NOTRE PRIORITE 		480 73,96%
  • Jean Louis DUBOIS
  • Laura BLANCHER
  • Sébastien PEJOU
  • Laurence DOUÉ
  • Alain SAUTOUR
  • Delphine FILIATRE
  • Roland GORY
  • Catherine FOURNET
  • Gilles PASCAUD
  • Marie LASCAUD
  • Baptiste MEYNCKENS
  • Blandine Lucette LABBE
  • Mathias HERMANN
Gilbert TARRADE
Gilbert TARRADE (2 élus) 2026, UN NOUVEL ÉLAN POUR MAGNAC 		169 26,04%
  • Gilbert TARRADE
  • Gaëlle LABONNE
Participation au scrutin Magnac-Bourg
Taux de participation 76,60%
Taux d'abstention 23,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,94%
Nombre de votants 671

Source : ministère de l’Intérieur

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