Résultat municipale 2026 à Magnac-Laval (87190) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Magnac-Laval a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Magnac-Laval, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Magnac-Laval [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis MARTIN
Francis MARTIN (17 élus) UNIS POUR MAGNAC-LAVAL 		546 74,18%
  • Francis MARTIN
  • Marjorie BARBOZA
  • Bruno SANTORO
  • Brigitte RIBEIRO DA SILVA
  • Christophe JULIEN
  • Isabelle PARROT
  • Jean-Bernard JARRY
  • Christelle CANIVEZ
  • Philippe MAINGRET
  • Nicole SEVAUX
  • Jean-Michel COIGNAUD
  • Sylvie LUSSON
  • Ahmed HAJJI
  • Isabelle BARREAU
  • Jean-Claude GATE
  • Agnes VEILLAT
  • Philippe BARGUE
Serge PERINEAU
Serge PERINEAU (2 élus) ENERGIE MAGNACHONNE 		190 25,82%
  • Serge PERINEAU
  • Martine BAMBAGINI
Participation au scrutin Magnac-Laval
Taux de participation 67,05%
Taux d'abstention 32,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,40%
Nombre de votants 765

Source : ministère de l’Intérieur

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