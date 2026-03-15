En direct

19:20 - Magnac-Laval : démographie, élections et perspectives d'avenir La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Magnac-Laval déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les municipales. Dans la commune, 23% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 41,01% de 60 ans et plus. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des directives en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (41,06%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 732 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,72%) met en évidence des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,60%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 16,12%, comme à Magnac-Laval, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

17:57 - Quel score pour le RN à Magnac-Laval aux derniers scrutins ? Le RN n'était pas représenté au moment de la dernière bataille municipale à Magnac-Laval il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 27,40% des bulletins exprimés lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 45,78% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 24,01% au candidat RN au tour 1. Un score trop limité, à Magnac-Laval comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 36,81% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 44,21% pour le mouvement lepéniste. Ce dernier finira en tête avec 46,28% lors du vote définitif et la victoire de Manon Meunier.

16:58 - Dernières municipales : 40,26 % d'abstention à Magnac-Laval Dans le cadre de la municipale 2026 à Magnac-Laval, l'absence ou non de votants dans les isoloirs jouera un rôle clé sur les résultats locaux. Aux municipales de 2020, l'abstention était évaluée à 40,26 % lors du premier tour (un score très inférieur aux 55,3 % du pays) alors que l'épidémie de coronavirus faisait hésiter le pays. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est en revanche élevé à 27,07 %. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 54,13 % en 2022 à seulement 35,51 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 48,16 % (contre 48,51 % en France). Cette photographie de la participation depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une contrée où l'abstention est contenue par rapport au reste du pays.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Magnac-Laval a-t-elle voté ? La préférence des électeurs de Magnac-Laval a évolué lors de la session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une terre de droite nationaliste. Le choc des Européennes de juin 2024 à Magnac-Laval avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,81%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 16,46% des suffrages. Albin Freychet (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des législatives à Magnac-Laval après la dissolution avec 44,21%. Gilles Toulza (Divers centre) était à la deuxième place avec 28,47%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Albin Freychet culminant à 46,28% des votes dans la localité.

14:57 - Magnac-Laval présentait un équilibre complexe il y a 4 ans En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Magnac-Laval tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 29,02% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 27,40%. Lors de la finale de l'élection à Magnac-Laval, les électeurs accordaient 54,22% pour Emmanuel Macron, contre 45,78% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Magnac-Laval plébiscitaient Manon Meunier (Nupes) avec 26,19% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Geoffroy Sardin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 52,93% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Magnac-Laval Concernant la pression fiscale de Magnac-Laval, le produit fiscal par ménage s'est établi à 950 € en 2024 (année des derniers chiffres) contre 732 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais 40,62 % en 2024 (contre 21,66 % en 2020). En guise de comparaison, la moyenne en France se situe aux alentours de 40 %. Mais attention : cette augmentation est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 89 100 euros de recettes en 2024. Un apport qui est loin des quelque 292 500 euros récoltés en 2020 avec un taux fixé à environ 13,12 %. Un bouleversement pour les budgets des communes diminuant fortement son produit et contraignant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Magnac-Laval Dans la commune de Magnac-Laval, les jeux de pouvoir politiques locaux sont encore aujourd'hui conditionnés par l'issue du dernier scrutin. Au terme du premier tour, Xavier Guibert a distancé ses rivaux en recueillant 346 soutiens (51,87%). À sa poursuite, Francis Martin a obtenu 206 votes (30,88%). Vincent Lallement a suivi, s'adjugeant 115 suffrages (17,24%). Cette victoire au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Magnac-Laval, ce décor pose les bases. Les forces d'opposition devront soulever des montagnes ce dimanche pour contester cette domination, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.