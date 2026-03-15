Résultat municipale 2026 à Magnac-sur-Touvre (16600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Magnac-sur-Touvre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Magnac-sur-Touvre, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Magnac-sur-Touvre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle PIERRE
Isabelle PIERRE (21 élus) AVEC VOUS POUR MAGNAC 		1 115 75,90%
  • Isabelle PIERRE
  • Emmanuel DEFONTAINE
  • Marie MAHÉRAULT
  • Sébastien DUPRAT
  • Catherine GAZEAU
  • Jean-Luc CARDINAUX
  • Claudine CRÉMOUX
  • Calixte ROCHETEAU
  • Amélie BASTARD
  • Anthony IAICHOUCHEN
  • Florence REUNGOAT
  • Christophe MERONI
  • Murielle LORBLANCHET
  • Anthony FONGARNAND
  • Sylvie GIRARDEAU
  • Frédéric SUAU-BALLESTER
  • Sylvia DENIS
  • Stéphan LOUIS
  • Marie LAVAUZELLE
  • Cédric ALEXANDRON
  • Catherine MAZEAU
Lionel FERRAND
Lionel FERRAND (2 élus) Renouveau pour Magnac 		354 24,10%
  • Lionel FERRAND
  • Anne-Charlotte MASSET
Participation au scrutin Magnac-sur-Touvre
Taux de participation 59,71%
Taux d'abstention 40,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,02%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,22%
Nombre de votants 1 534

Source : ministère de l’Intérieur

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