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19:16 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Magnac-sur-Touvre Comment la population de Magnac-sur-Touvre peut-elle impacter les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,62% et une densité de population de 416 hab par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (86,17%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 1816 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,22%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (5,91%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Magnac-sur-Touvre mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 13,81% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - Les électeurs de Magnac-sur-Touvre tentés par le RN ? Le parti nationaliste n'était pas officiellement en lice lors de la dernière bataille municipale à Magnac-sur-Touvre en 2020, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 18,64% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 35,06% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 15,00% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Magnac-sur-Touvre comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 30,05% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 30,24% pour le parti nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 33,52% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation à Magnac-sur-Touvre ? La participation s'élevait à 46,50 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Magnac-sur-Touvre, un niveau conforme aux 44,7 % du pays alors que beaucoup d'électeurs avaient choisi de rester chez eux en raison de l'épidémie de coronavirus. L'élection suprême en 2022 avait à ce titre provoqué un fort engouement, avec 79,90 % de participation dans la ville (20,10 % d'abstention). Évidemment, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais il est intéressant d'observer la progression des législatives de 2022 à celles de 2024. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une participation de 52,62 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 71,19 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient concentré 55,78 % des électeurs (soit environ 1 403 votants). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité fortement mobilisée aux urnes. Au soir de l'élection municipale 2026, la valeur de la participation pèsera en définitive sur les résultats de Magnac-sur-Touvre.

15:59 - Qui a remporté les votes il y a deux ans à Magnac-sur-Touvre ? Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution de 2024, les votants de Magnac-sur-Touvre portaient leur choix sur Thomas Mesnier (Horizons) avec 33,35% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Thomas Mesnier culminant à 34,29% des voix sur place. Pour le tour unique des européennes avant la dissolution, les choix s'étaient cette fois majoritairement conduits sur Jordan Bardella (30,05%). L'orientation des électeurs de Magnac-sur-Touvre a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter une terre centriste-macroniste, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - Qui a gagné les élections il y a 4 ans à Magnac-sur-Touvre ? Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Magnac-sur-Touvre était marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 30,67% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 23,45%. Le second tour n'a fait que confirmer cette introduction en livrant 64,94% pour Emmanuel Macron, contre 35,06% pour de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Magnac-sur-Touvre portaient leur choix sur Thomas Mesnier (Ensemble !) avec 32,98% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 51,90% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Magnac-sur-Touvre s'inscrit comme un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - De quelle manière a évolué la fiscalité à Magnac-sur-Touvre ces dernières années ? Alors que les impôts locaux se sont alourdis à Magnac-sur-Touvre entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 13,48 % en 2024 (derniers chiffres en date), ce qui représente un montant de 22 000 euros environ la même année, marquant une forte baisse face aux 604 600 € engrangés en 2020. Son abolition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui un apport résiduel, justifiant cette chute importante de recettes pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Magnac-sur-Touvre atteint désormais 54,00 % en 2024 (contre 29,99 % en 2020). Une hausse généralement imposée, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Magnac-sur-Touvre a représenté 1 002 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 810 € quatre ans auparavant.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Magnac-sur-Touvre L'étude des résultats des municipales il y a 6 ans à Magnac-sur-Touvre s'avère très instructive. Au soir du premier passage aux urnes, Cyrille Nicolas a viré en tête en obtenant 54,75% des soutiens. Deuxième, Joël Michel Herigault a capté 45,24% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Magnac-sur-Touvre, cette géographie électorale pose les bases. Les forces d'opposition devront soulever des montagnes ce dimanche afin de renverser cette domination, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.