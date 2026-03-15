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19:20 - Magnanville : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Magnanville, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour choisir leur député. Avec ses 6 389 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 307 entreprises, Magnanville est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 36% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 9,89% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives en matière d'éducation et de soins de santé. Avec 479 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 12,07%, Magnanville se classe comme un exemple d'ouverture au monde. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,88%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 31 556 euros par an. À Magnanville, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'inflation, se joignent aux objectifs français.

17:57 - Le RN progresse à Magnanville Le RN n'avait pas vraiment pesé lors du scrutin municipal à Magnanville il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen séduisait 23,22% des suffrages lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 39,36% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 26,27% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop faible, à Magnanville comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 33,00% aux européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 32,85% pour le parti nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 37,74% lors du vote définitif.

16:58 - Aux dernières municipales, 55,03 % d'abstention à Magnanville Dans le cadre de ces municipales 2026 à Magnanville, l'absence ou non d'électeurs jouera un rôle clé sur les résultats locaux. La fuite des électeurs se montait à 55,03 % pour le premier tour des élections de 2020, proche des 55,3 % observés au niveau national, le coronavirus ayant lourdement pesé sur la compétition. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention s'établir à 23,64 % au premier tour (26,31 % dans le pays). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 47,71 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 32,14 %, loin des 50,96 % affichés aux législatives de 2022. Si on tente de dégager une tendance, le territoire se révèle à l'arrivée comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Le vote de Magnanville nettement ancré à gauche en 2024 Benjamin Lucas (Union de la gauche) avait remporté au premier tour des législatives à Magnanville en 2024 avec 43,80%. Cyril Nauth (Rassemblement National) terminait à la deuxième place avec 32,85%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Benjamin Lucas culminant à 62,26% des voix dans la commune. Lors des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le podium à Magnanville s'était cette fois cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,00%), challengée par la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (24,07%) et Raphaël Glucksmann (11,97%). Le contexte politique de Magnanville a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une zone penchant fortement à gauche, elle s'est affichée dès lors comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - Magnanville : regard sur les résultats de la dernière présidentielle La synthèse des votes de 2022 dépeint Magnanville comme une ville acquise aux forces de gauche. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Magnanville choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 30,74% des voix, devant Emmanuel Macron qui terminait à 25,34%. Le duel final se soldait finalement par un score de 60,64% pour Emmanuel Macron, contre 39,36% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Magnanville accordaient leurs suffrages à Benjamin Lucas (Nupes) avec 31,51% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,63%.

12:58 - Le montant de la pression fiscale est en baisse à Magnanville S'agissant de la pression fiscale de Magnanville, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a représenté environ 881 euros en 2024 (dernière année connue) contre 1 022 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est pourtant établi à 32,95 % en 2024 (contre 21,04 % en 2020). Un taux à rapprocher de la moyenne à l'échelle nationale, qui avoisine les 40 %, en progression de 1,2 point ces quatre dernières années. Une augmentation souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 24 060 € en 2024. Un total bien loin des quelque 1,61772 million d'euros perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 18,09 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la répartition des recettes. En outre, le taux sur les propriétés non bâties s'est maintenu à 100,00 % en 2024, un niveau strictement identique à 2020 (face à une moyenne en France avoisinant les 40 à 50 %). Quant à la fiscalité liée aux ordures ménagères, elle a été prélevée à un taux inchangé de 7,52 % en 2024 (un niveau à rapprocher des 9,5 % de moyenne nationale).

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection municipale de 2020 à Magnanville S'intéresser aux scores des dernières municipales à Magnanville peut se révéler édifiant. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Michel Lebouc (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses concurrents en recueillant 923 bulletins (50,96%). En deuxième position, Nicolas Laroche (Divers centre) a recueilli 888 voix (49,03%). Cette victoire écrasante du candidat Divers gauche a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour ce scrutin de 2026 à Magnanville, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Pour les opposants, faire basculer une majorité aussi écrasante sera ce dimanche une tâche colossale, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.