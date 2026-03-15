Résultat municipale 2026 à Magnanville (78200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Magnanville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Magnanville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Magnanville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel LEBOUC
Michel LEBOUC (24 élus) Passionnément Magnanville 		1 459 61,05%
  • Michel LEBOUC
  • Françoise GONICHON-RAMON
  • Jean-Philippe BLOT
  • Michèle BERREZAI
  • Jean-Noël GAILLEMARD
  • Laura LUPOT
  • Pascal POUMIER
  • Nathalie DEVAUX
  • Mounhir EL GUEHOUDI
  • Maureen FAFIN
  • Damien GLAD
  • Danièle DESCHAMPS
  • Christophe ROCHER
  • Rachida NAIT KAROUM
  • Philippe LECOMTE
  • Martine FRAYSSE
  • Mohamed OTMANI
  • Delphine CALANCA
  • Alexis MAIGROT
  • Myriam REBOURG
  • Jean-Pierre GIRARD
  • Christelle BOISSIERE
  • Robert HUOT
  • Stella HERT
Dylan GUELTON
Dylan GUELTON (5 élus) Collectif Magnanville, une nouvelle voix pour notre ville 		931 38,95%
  • Dylan GUELTON
  • Maud GILET
  • Alexandre CHAMBORD
  • Kelly RICHARD
  • Bernard BOUCHER
Participation au scrutin Magnanville
Taux de participation 56,95%
Taux d'abstention 43,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Nombre de votants 2 482

Source : ministère de l’Intérieur

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