Résultat de l'élection municipale 2026 à Magny-en-Vexin : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Magny-en-Vexin

Tête de listeListe
Luc Puech d'Alissac
Luc Puech d'Alissac Liste divers droite
VIVONS MAGNY
  • Luc Puech d'Alissac
  • Laetitia Nguyen
  • Joël Vionnet-Fuasset
  • Odile Chéron
  • Raymond Froideval
  • Agnès Barbieri
  • Jacques Pertays
  • Valérie Toureille
  • Abdelfattah Aït Zouri
  • Dominique Corbel
  • Jean-Paul Dabas
  • Martine Allain
  • Louis Henri
  • Stephane Goulard
  • Vincent Bellemon
  • Karine Zizzari
  • Patrick Veres
  • Chantal Dunand
  • Jean-Marc Richevaux
  • Malika Jaafar
  • Miguel Dacheux
  • Cristel Gobet
  • François Monéger Martarelli
  • Martine Lacaze
  • Philippe Boisnault
  • Sabrina Moulin
  • Jean-Louis Dardare
  • Teresa Beyer
  • Arthur Giguelay
  • Sabrina Younsi
  • Thibaud Lacauve
Ghislaine Salmat
Ghislaine Salmat Liste divers gauche
ENSEMBLE, MAGNY AVANCE
  • Ghislaine Salmat
  • Mourad El Ferdi
  • Malaury Valck
  • Eric Sparta
  • Johanna Lefèbvre
  • Jean-Michel Daillier
  • Aurélie Panga
  • Paul Saint Martin Winckert
  • Danielle Odin
  • Patrick Marion
  • Mélanie Ribeiro
  • Benjamin Pean
  • Irina Mahdadi
  • Rachid Miri
  • Julie Hausser
  • Kacem El Ferdi
  • Catherine Pennetier
  • Elyes Mendjel
  • Caroline Urbain
  • Richard Perrodou
  • Nesrine Soua
  • Thibaut Ouard
  • Rute Alexandra Marques Lousada
  • Adam Admi
  • Diouma Faye
  • Maurice Belhassen
  • Amandine Quitton
  • Christian Gob
  • Agnès Wallart
Thomas Vatel
Thomas Vatel Liste divers droite
ECRIVONS UN AVENIR POUR MAGNY
  • Thomas Vatel
  • Nathalie Rainaut
  • Anthony Gues
  • Benedicte Ferey
  • Philippe Latour
  • Carole Van Coppenolle
  • Gilles Remy
  • Angélique Pinchon-Dufernez
  • Xavier Jorel
  • Noelle Colson
  • Nicolas Laplane
  • Maroussia Drouet
  • Yann Grillere
  • Sophie Grillere-Salez
  • Franck Capdet
  • Catherine Lhuillier
  • Brandon Jourquin
  • Corinne Bieth
  • Jacques David
  • Liliana Da Silva Rodrigues
  • Denis Fany
  • Cathy Teixeira
  • Yannick Decruyenaere
  • Sonia Kannoui
  • Quentin Cordier
  • Sophie Branson
  • José Ferreira
  • Michele Markowiez
  • Manuel Pedreira
  • Veronique Laplane-Condaminet
  • Jean-Michel Tronel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Luc Puech D'alissac
Luc Puech D'alissac (23 élus) Avec vous pour magny 2020 		1 186 58,28%
  • Luc Puech D'alissac
  • Véronique Laplane
  • Thomas Vatel
  • Marie-Françoise Gazeau
  • Joël Cabot
  • Teresa Beyer
  • Yann Grillere
  • Catherine Racoillet
  • Jean-Paul Dabas
  • Odile Chéron
  • Jérôme Secq
  • Angélique Dufernez-Pinchon
  • Julien Gandon
  • Agnes Barbieri
  • Amine Bergui
  • Marine Gazeau
  • Joël Vionnet
  • Vanessa Pichard
  • José Ferreira
  • Catherine De Jesus
  • Yoann Cavan
  • Sabrina Richart
  • Patrice Garcon
Jean-Pierre Muller
Jean-Pierre Muller (6 élus) A vos cotes - fidelement 		849 41,71%
  • Jean-Pierre Muller
  • Nadine Bonal
  • Olivier Serre
  • Maryse Magne
  • Philippe Demaret
  • Micheline Droit
Participation au scrutin Magny-en-Vexin
Taux de participation 54,02%
Taux d'abstention 45,98%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 075

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Muller
Jean-Pierre Muller (23 élus) Magny horizon 2020 		1 379 55,58%
  • Jean-Pierre Muller
  • Nadine Bonal
  • Jean-François Picault
  • Micheline Droit
  • Claude Moreau
  • Sophie Lafage
  • Christian Freulon
  • Maryse Magne
  • Jean-Paul Dabas
  • Stéphanie Plovie
  • José Fornos
  • Hermine Paris
  • André Bonilla
  • Pauline Mercier
  • Mehdi Jaafar
  • Gisèle Guerin
  • Samuel Alves
  • Monique Riblet
  • Laurent Mousset
  • Anicette Leclerc
  • Régis Lefuel
  • Stella Montella
  • Gwenael Ollichet
Claudine Maugan
Claudine Maugan (6 élus) Magny meilleur, fort et juste! 		1 102 44,41%
  • Claudine Maugan
  • Jean-François Robriquet
  • Laurence Philippon
  • Dominique Briant
  • Armelle Maigniel-Blot
  • Jean-Baptiste Rosello
Participation au scrutin Magny-en-Vexin
Taux de participation 68,58%
Taux d'abstention 31,42%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,39%
Nombre de votants 2 595

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