Résultat de l'élection municipale 2026 à Magny-en-Vexin : les infos en direct

Programme de Thomas Vatel à Magny-en-Vexin (ECRIVONS UN AVENIR POUR MAGNY)

Sécurité

La sécurité est une priorité pour la ville de Magny-en-Vexin. L'équipe propose de renforcer la Police Municipale pour assurer une présence accrue et élargir les horaires de patrouille. De plus, l'activation de la vidéoprotection permettra une surveillance continue pour lutter contre les incivilités et les trafics.

Santé

L'accès aux soins est un enjeu majeur pour les habitants de Magny. L'engagement est de défendre l'hôpital local et d'attirer des médecins en reconnaissant la commune comme zone prioritaire. La création d'une maison de santé et l'ouverture d'une seconde pharmacie sont également des projets prioritaires.

Urbanisme

Le développement de Magny doit être maîtrisé et réfléchi. L'équipe s'engage à modifier le PLU pour stopper des projets de construction inadaptés, comme celui des 400 logements. Il est essentiel de privilégier un urbanisme équilibré, en tenant compte des infrastructures existantes.

Méthode de consultation

La méthode de gouvernance proposée repose sur l'écoute des citoyens. Les habitants de Magny seront consultés sur les grands projets afin que les décisions ne soient pas prises uniquement par quelques personnes. Cette approche vise à impliquer la population dans l'avenir de leur commune.