Résultat de l'élection municipale 2026 à Magny-en-Vexin : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Magny-en-Vexin [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Magny-en-Vexin sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Magny-en-Vexin.
L'actu des élections municipales 2026 à Magny-en-Vexin
13:45 - La fiscalité locale à Magny-en-Vexin, un thème de campagne ?
Alors que les impôts locaux ont diminué à Magny-en-Vexin entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 21,19 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), pour un produit communal totalisant 94 100 euros environ la même année. Une somme bien en-dessous des 1 740 120 € récoltés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Magny-en-Vexin atteint désormais un peu plus de 37,53 % en 2024 (contre 20,35 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Magny-en-Vexin s'est établi à 899 € en 2024, alors que ce montant se situait à 956 € quatre ans auparavant.
11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Magny-en-Vexin
Dans la cité de Magny-en-Vexin, les dynamiques politiques locales sont encore aujourd'hui déterminées par le résultat des dernières élections municipales en date. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Luc Puech D'alissac (Divers droite) a surclassé ses adversaires en récoltant 58,28% des bulletins. Sur la seconde marche, Jean-Pierre Muller (Divers gauche) a recueilli 41,71% des bulletins valides. Cette victoire écrasante de Luc Puech D'alissac a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Magny-en-Vexin, cette dynamique pose les bases. Pour le camp adverse, faire basculer une majorité aussi écrasante représentera ce dimanche un défi immense, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Municipales à Magny-en-Vexin : les horaires des bureaux de vote
Afin de faire leur devoir électoral, les habitants de la ville peuvent se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture des 5 bureaux de vote de Magny-en-Vexin. Les municipales 2026 doivent permettre aux habitants de Magny-en-Vexin de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce rendez-vous électoral local pourrait avoir des répercussions durables sur l'avenir de la ville. Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? Plus bas dans la page se trouve la liste des candidats à Magny-en-Vexin. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Magny-en-Vexin
|Tête de listeListe
|
Luc Puech d'Alissac
Liste divers droite
VIVONS MAGNY
|
|
Ghislaine Salmat
Liste divers gauche
ENSEMBLE, MAGNY AVANCE
|
|
Thomas Vatel
Liste divers droite
ECRIVONS UN AVENIR POUR MAGNY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Luc Puech D'alissac (23 élus) Avec vous pour magny 2020
|1 186
|58,28%
|
|Jean-Pierre Muller (6 élus) A vos cotes - fidelement
|849
|41,71%
|
|Participation au scrutin
|Magny-en-Vexin
|Taux de participation
|54,02%
|Taux d'abstention
|45,98%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 075
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Muller (23 élus) Magny horizon 2020
|1 379
|55,58%
|
|Claudine Maugan (6 élus) Magny meilleur, fort et juste!
|1 102
|44,41%
|
|Participation au scrutin
|Magny-en-Vexin
|Taux de participation
|68,58%
|Taux d'abstention
|31,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,39%
|Nombre de votants
|2 595
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