Résultat de l'élection municipale 2026 à Magny-en-Vexin : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Magny-en-Vexin

Le deuxième tour des élections municipales à Magny-en-Vexin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Luc Puech d'Alissac
Luc Puech d'Alissac Liste divers droite
VIVONS MAGNY
  • Luc Puech d'Alissac
  • Laetitia Nguyen
  • Joël Vionnet-Fuasset
  • Odile Chéron
  • Raymond Froideval
  • Agnès Barbieri
  • Jacques Pertays
  • Valérie Toureille
  • Abdelfattah Aït Zouri
  • Dominique Corbel
  • Jean-Paul Dabas
  • Martine Allain
  • Louis Henri
  • Stephane Goulard
  • Vincent Bellemon
  • Karine Zizzari
  • Patrick Veres
  • Chantal Dunand
  • Jean-Marc Richevaux
  • Malika Jaafar
  • Miguel Dacheux
  • Cristel Gobet
  • François Monéger Martarelli
  • Martine Lacaze
  • Philippe Boisnault
  • Sabrina Moulin
  • Jean-Louis Dardare
  • Teresa Beyer
  • Arthur Giguelay
  • Sabrina Younsi
  • Thibaud Lacauve
Ghislaine Salmat
Ghislaine Salmat Liste divers gauche
ENSEMBLE, MAGNY AVANCE
  • Ghislaine Salmat
  • Mourad El Ferdi
  • Malaury Valck
  • Eric Sparta
  • Johanna Lefèbvre
  • Jean-Michel Daillier
  • Aurélie Panga
  • Paul Saint Martin Winckert
  • Danielle Odin
  • Patrick Marion
  • Mélanie Ribeiro
  • Benjamin Pean
  • Irina Mahdadi
  • Rachid Miri
  • Julie Hausser
  • Kacem El Ferdi
  • Catherine Pennetier
  • Elyes Mendjel
  • Caroline Urbain
  • Richard Perrodou
  • Nesrine Soua
  • Thibaut Ouard
  • Rute Alexandra Marques Lousada
  • Adam Admi
  • Diouma Faye
  • Maurice Belhassen
  • Amandine Quitton
  • Christian Gob
  • Agnès Wallart
Thomas Vatel
Thomas Vatel Liste divers droite
ECRIVONS UN AVENIR POUR MAGNY
  • Thomas Vatel
  • Nathalie Rainaut
  • Anthony Gues
  • Benedicte Ferey
  • Philippe Latour
  • Carole Van Coppenolle
  • Gilles Remy
  • Angélique Pinchon-Dufernez
  • Xavier Jorel
  • Noelle Colson
  • Nicolas Laplane
  • Maroussia Drouet
  • Yann Grillere
  • Sophie Grillere-Salez
  • Franck Capdet
  • Catherine Lhuillier
  • Brandon Jourquin
  • Corinne Bieth
  • Jacques David
  • Liliana Da Silva Rodrigues
  • Denis Fany
  • Cathy Teixeira
  • Yannick Decruyenaere
  • Sonia Kannoui
  • Quentin Cordier
  • Sophie Branson
  • José Ferreira
  • Michele Markowiez
  • Manuel Pedreira
  • Veronique Laplane-Condaminet
  • Jean-Michel Tronel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Magny-en-Vexin

Tête de listeListe Voix % des voix
Luc PUECH D'ALISSAC
Luc PUECH D'ALISSAC (Ballotage) VIVONS MAGNY 		1 082 45,81%
Thomas VATEL
Thomas VATEL (Ballotage) ECRIVONS UN AVENIR POUR MAGNY 		919 38,91%
Ghislaine SALMAT
Ghislaine SALMAT (Ballotage) ENSEMBLE, MAGNY AVANCE 		361 15,28%
Participation au scrutin Magny-en-Vexin
Taux de participation 59,96%
Taux d'abstention 40,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 2 430

Source : ministère de l’Intérieur

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