Résultat de l'élection municipale 2026 à Magny-en-Vexin : les résultats du 2e tour

Programme de Ghislaine Salmat à Magny-en-Vexin (ENSEMBLE, MAGNY AVANCE)

Infrastructures et services

Le projet inclut la construction d'une piscine nordique publique pour le bien-être des habitants. Une maison de santé commune sera également mise en place, regroupant médecins et cabinets de téléconsultation. De plus, un espace de 300m² sera dédié aux jeunes et aux associations, favorisant la vie communautaire.

Mobilité et habitat

Des navettes électriques gratuites seront instaurées pour faciliter les déplacements entre les quartiers et le centre-ville. La commune proposera également des solutions de location de vélos électriques et de voitures sans permis. Un accompagnement sera offert pour la rénovation des logements afin d'améliorer l'habitat et réaliser des économies d'énergie.

Jeunesse et avenir

La création d'une Maison de la Jeunesse et de la Culture sera une priorité pour accompagner les jeunes dans leur parcours. Des aides à l'orientation, à la formation et à l'emploi seront mises en place pour favoriser leur insertion professionnelle. L'autonomie énergétique de la commune sera également un axe de développement pour préparer l'avenir.

Qualité de vie

La création d'une maison de santé commune vise à faciliter l'accès aux soins pour tous les habitants. La sécurité sera renforcée par une police municipale de proximité, équipée de moyens adaptés. Enfin, des initiatives seront prises pour soutenir le commerce local et protéger le pouvoir d'achat des citoyens.