Résultat de l'élection municipale 2026 à Magny-en-Vexin : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Magny-en-Vexin [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Magny-en-Vexin sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Magny-en-Vexin.
L'actu des élections municipales 2026 à Magny-en-Vexin
11:47 - Un premier constat à Magny-en-Vexin avec les résultats du 1er tour
Les élections municipales 2026 à Magny-en-Vexin ont vu Luc Puech D'alissac (Divers droite) s'imposer dimanche dernier avec 45,81 % des votes. Dans son sillage, Thomas Vatel (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 38,91 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Luc Puech D'alissac a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a chuté lourdement, abandonnant 12 points depuis 2020. Du côté des autres candidats, avec 15,28 %, Ghislaine Salmat, étiquetée Divers gauche, est arrivée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Magny-en-Vexin, le vote a enregistré un taux d'abstention de 40,04 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Magny-en-Vexin
Le deuxième tour des élections municipales à Magny-en-Vexin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Luc Puech d'Alissac
Liste divers droite
VIVONS MAGNY
|
|
Ghislaine Salmat
Liste divers gauche
ENSEMBLE, MAGNY AVANCE
|
|
Thomas Vatel
Liste divers droite
ECRIVONS UN AVENIR POUR MAGNY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Magny-en-Vexin
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Luc PUECH D'ALISSAC (Ballotage) VIVONS MAGNY
|1 082
|45,81%
|Thomas VATEL (Ballotage) ECRIVONS UN AVENIR POUR MAGNY
|919
|38,91%
|Ghislaine SALMAT (Ballotage) ENSEMBLE, MAGNY AVANCE
|361
|15,28%
|Participation au scrutin
|Magny-en-Vexin
|Taux de participation
|59,96%
|Taux d'abstention
|40,04%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,65%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Nombre de votants
|2 430
Source : ministère de l’Intérieur
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