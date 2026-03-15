Résultat municipale 2026 à Magny-en-Vexin (95420) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Magny-en-Vexin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Magny-en-Vexin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Magny-en-Vexin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Luc PUECH D'ALISSAC
Luc PUECH D'ALISSAC VIVONS MAGNY 		1 082 45,81%
Thomas VATEL
Thomas VATEL ECRIVONS UN AVENIR POUR MAGNY 		919 38,91%
Ghislaine SALMAT
Ghislaine SALMAT ENSEMBLE, MAGNY AVANCE 		361 15,28%
Participation au scrutin Magny-en-Vexin
Taux de participation 59,96%
Taux d'abstention 40,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Nombre de votants 2 430

Source : ministère de l’Intérieur

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