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19:21 - Les enjeux locaux de Magny-en-Vexin : tour d'horizon démographique En pleine campagne électorale municipale, Magny-en-Vexin se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 5 755 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 482 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 1 589 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 38% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 26,77% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Magny-en-Vexin abrite une communauté diversifiée, avec ses 362 résidents étrangers, soit 6,29% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 956 €/an, la commune est à la recherche d'une économie stable malgré les obstacles. À Magny-en-Vexin, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Les données récentes du vote RN à Magny-en-Vexin Le mouvement nationaliste était exclu du groupe de tête lors de l'élection municipale à Magny-en-Vexin en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 28,17% des bulletins exprimés lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 47,99% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 25,87% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Magny-en-Vexin comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 37,86% pour les européennes. Les législatives anticipées donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 40,81% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 46,04% lors du vote définitif et la victoire de Anne Sicard.

16:58 - Magny-en-Vexin : 45,98 % d'abstention à la dernière élection municipale Il y a six ans à Magny-en-Vexin, le premier round du scrutin municipal avait vu 54,02 % des inscrits venir aux urnes dans la commune, un score notable. 2 075 votants s'étaient alors manifestés alors que commençait l'épidémie de coronavirus. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a en revanche été chiffré à 76,54 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 49,52 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 65,40 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 46,80 % des inscrits. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le secteur s'affiche donc résolument comme une zone soucieuse de voter. En ce jour de municipales 2026 à Magny-en-Vexin, cette particularité sera en conséquence très observée.

15:59 - Le choc de la dernière année électorale en date à Magny-en-Vexin Le rendez-vous électoral des Européennes du printemps 2024 à Magny-en-Vexin avait vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (37,86%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 11,44% des voix. Anne Sicard (Rassemblement National) avait ensuite remporté au premier tour des élections législatives à Magny-en-Vexin près d'un mois plus tard avec 40,81%. Émilie Chandler (Majorité présidentielle) se trouvait à la deuxième place avec 26,14%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Anne Sicard culminant à 46,04% des voix sur place. Cette exploration des résultats de 2024 a donc révélé que Magny-en-Vexin demeurait à l'époque une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Les électeurs de Magny-en-Vexin avaient opté pour le Rassemblement national il y a 4 ans Globalement, le paysage électoral fait de Magny-en-Vexin un sol très favorable aux idées nationalistes. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Magny-en-Vexin tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 28,17% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 23,75%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 52,01% pour Emmanuel Macron, contre 47,99% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Magny-en-Vexin portaient leur choix sur Philippe Pierre (RN) avec 25,87% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Emilie Chandler (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 51,68%.

12:58 - La fiscalité locale à Magny-en-Vexin, un thème de campagne ? Alors que les impôts locaux ont diminué à Magny-en-Vexin entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 21,19 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), pour un produit communal totalisant 94 100 euros environ la même année. Une somme bien en-dessous des 1 740 120 € récoltés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Magny-en-Vexin atteint désormais un peu plus de 37,53 % en 2024 (contre 20,35 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Magny-en-Vexin s'est établi à 899 € en 2024, alors que ce montant se situait à 956 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Magny-en-Vexin Dans la cité de Magny-en-Vexin, les dynamiques politiques locales sont encore aujourd'hui déterminées par le résultat des dernières élections municipales en date. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Luc Puech D'alissac (Divers droite) a surclassé ses adversaires en récoltant 58,28% des bulletins. Sur la seconde marche, Jean-Pierre Muller (Divers gauche) a recueilli 41,71% des bulletins valides. Cette victoire écrasante de Luc Puech D'alissac a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Magny-en-Vexin, cette dynamique pose les bases. Pour le camp adverse, faire basculer une majorité aussi écrasante représentera ce dimanche un défi immense, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.