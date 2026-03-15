Résultat municipale 2026 à Magny-le-Hongre (77700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Magny-le-Hongre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Magny-le-Hongre, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Magny-le-Hongre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique FLAMENT-BJARSTAL
Véronique FLAMENT-BJARSTAL (24 élus) Pour Magny plus loin ensemble 		1 739 59,64%
  • Véronique FLAMENT-BJARSTAL
  • Patrick SCHILLINGER
  • Marina RENUCCI FERNANDES
  • Laurent CHOUKROUN
  • Gisele HENRY
  • Alain MASSON
  • Suzanne CHAAR
  • Laurent GIANNETTI
  • Simonetta RESTA
  • Claude ROBERT
  • Pascale POSÉ
  • Pascal GERTRUDE
  • Virginie FLEURIEL
  • Jérôme RAMUNDO
  • Valérie PEREZ-LOPEZ
  • Mathieu ROYER
  • Alexandra BRISSARD
  • Jean-François SCHNEIDER
  • Barbabra DELON
  • Eddy SETHIAN
  • Pierrette DENOYELLE
  • Remy PORTES
  • Laurence LAMAIRE
  • Emmanuel PAIRE
Pierre-Louis MAGNANI
Pierre-Louis MAGNANI (3 élus) Magny en + 		750 25,72%
  • Pierre-Louis MAGNANI
  • Emmanuelle BOYER
  • Pascal CEREUIL
Patrick MARECHAL
Patrick MARECHAL (2 élus) Vivre Magny 		427 14,64%
  • Patrick MARECHAL
  • Sonia LAVAUD
Participation au scrutin Magny-le-Hongre
Taux de participation 51,05%
Taux d'abstention 48,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 2 983

Source : ministère de l’Intérieur

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