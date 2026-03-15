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19:20 - Magny-le-Hongre : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Au cœur de la campagne électorale municipale, Magny-le-Hongre est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 31,04% de cadres pour 9 058 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 680 entreprises, Magny-le-Hongre est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (72,35%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. La présence de 895 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 15,92%, participe à son multiculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,07%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 46 481 euros/an. À Magny-le-Hongre, où les moins de 30 ans correspondent à 46% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.

17:57 - Le RN perce-t-il à Magny-le-Hongre ? Le parti à la flamme avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections municipales à Magny-le-Hongre il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 18,02% des votes lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 34,04% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 16,59% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le Rassemblement national obtenait 33,79% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 30,89% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier round, par un résultat de 33,31% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. Il terminera avec 36,54% lors du vote final.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention électorale à Magny-le-Hongre ? En ce jour d'élections municipales à Magny-le-Hongre, la participation sera très observée. La mobilisation atteignait 40,96 % pour le premier tour des municipales de 2020 (proche des 44,7 % observés au niveau national) alors que le rendez-vous avait lieu en pleine pandémie de Covid-19. Le choix du locataire de l'Elysée avait pour sa part suscité un fort engouement, avec 79,56 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 20,44 %). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 50,52 % des électeurs (soit environ 2 801 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 68,52 %, bien au-delà des 44,99 % enregistrés en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données dessinent in fine le profil d'une zone assez peu mobilisée par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Magny-le-Hongre classée à l'extrême droite à l'issue de l'année de la dissolution Les élections européennes de juin 2024 à Magny-le-Hongre avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,89%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait recueilli 16,93% des voix. Franck Riester (Majorité présidentielle) avait par la suite enlevé au premier tour des élections des députés à Magny-le-Hongre une vingtaine de jours plus tard avec 39,52%. Philippe Fontana (Union de l'extrême droite) terminait à la deuxième place avec 33,31%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Franck Riester culminant à 63,46% des suffrages exprimés localement. Le paysage politique de Magny-le-Hongre a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une zone pivot.

14:57 - Pour les municipales 2026, Magny-le-Hongre reste un territoire arrimé à la majorité présidentielle En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Magny-le-Hongre voyait Emmanuel Macron finir en tête localement avec 34,78% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 20,45%. Le duel final se soldait finalement par un score de 65,96% pour Emmanuel Macron, contre 34,04% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Magny-le-Hongre accordaient leurs suffrages à Franck Riester (Ensemble !) avec 33,77% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 66,21%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Magny-le-Hongre comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Avant ces municipales 2026, les impôts locaux ont-ils augmenté à Magny-le-Hongre ? Témoignage d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Magny-le-Hongre, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 16,19 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), pour un produit communal totalisant 219 200 euros. Une somme bien en-dessous des quelque 1,50544 million d'euros perçus en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Magny-le-Hongre s'est établi à 55,09 % en 2024 (contre 32,09 % en 2020). Ce pourcentage s'inscrit dans un contexte national où la moyenne tourne autour de 40 % (en progression de 1,2 point depuis 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Magny-le-Hongre s'est établi à 1 348 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 069 € relevés en 2020.

11:59 - Les dernières municipales à Magny-le-Hongre marquées par une quadrangulaire Les résultats des précédentes élections municipales à Magny-le-Hongre ont fourni un bilan révélateur sur l'échiquier politique local. À l'occasion du premier passage aux urnes, Véronique Flament-Bjarstal (Divers droite) a fait la course en tête en recueillant 693 bulletins (34,30%). Deuxième, Didier Pasquier (Divers centre) a engrangé 33,56% des voix. Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Frederic Romero (Divers centre), rassemblant 20,14% des électeurs. Ce résultat très serré laissait place à de nombreuses interrogations en vue du 2e tour. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 4 listes candidates. Véronique Flament-Bjarstal l'a finalement emporté avec 47,20% des bulletins, face à Didier Pasquier avec 30,18% des votants et Frederic Romero avec 342 bulletins (17,06%). Après un premier tour serré, l'écart s'est creusé de façon marquée jusqu’à déboucher sur un succès écrasant et sans appel. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Divers droite a probablement bénéficié des voix des listes éliminées, ajoutant 253 voix supplémentaires entre les deux tours.