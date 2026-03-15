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19:20 - Tendances démographiques et électorales à Magny-les-Hameaux : ce qu'il faut retenir En pleine campagne électorale municipale, Magny-les-Hameaux est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 31,99% de cadres pour 9 353 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 526 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 2 692 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans l'agglomération, 22,27% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 27,32% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des directives en matière d'éducation et de santé. La présence de 724 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 10,97%, participe à son multiculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,94%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 42 828 euros par an, témoignant d'une certaine prospérité. À Magny-les-Hameaux, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - La percée du Rassemblement national RN à Magny-les-Hameaux avant les élections de 2026 Le RN était resté en retrait lors des municipales à Magny-les-Hameaux en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 14,44% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 28,57% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 12,68% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop faible, à Magny-les-Hameaux comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 21,13% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives enfin apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 25,28% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 29,38% le dimanche suivant.

16:58 - Magny-les-Hameaux : 42,52 % de votants aux dernières municipales La fuite des électeurs atteignait 57,48 % à Magny-les-Hameaux pour le premier tour des municipales de 2020, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux alors que le pays était durement touché par l'épidémie de Covid. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 21,98 % localement. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 48,42 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 29,50 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 44,53 %. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, le secteur se révèle comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention. En parallèle de la municipale 2026, cette particularité pèsera en tout cas sur les résultats de Magny-les-Hameaux.

15:59 - Comment Magny-les-Hameaux a-t-elle voté l'année de la dissolution ? La préférence des électeurs de Magny-les-Hameaux a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une terre sans déterminisme électoral. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement conduits sur Jordan Bardella (21,13%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Magny-les-Hameaux avaient ensuite favorisé Maïté Carrive-Bédouani (Union de la gauche) avec 32,21% au premier tour, devant Jean-Noël Barrot (Majorité présidentielle) avec 30,20%. C'est pourtant Jean-Noël Barrot (Ensemble !) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 70,62% des suffrages exprimés.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des scrutins de 2022 à Magny-les-Hameaux ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Magny-les-Hameaux plébiscitaient Jean-Noël Barrot (Ensemble !) avec 32,58% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,13% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Magny-les-Hameaux privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (32,11%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 27,28%. Le duel final se soldait finalement par un score de 71,43% pour Emmanuel Macron, contre 28,57% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Magny-les-Hameaux se positionne comme un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - À Magny-les-Hameaux, le montant de la pression fiscale est stable Tandis que les impôts locaux se sont alourdis à Magny-les-Hameaux entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 12,14 % en 2024 (dernier pointage en date), rapportant à la ville 69 790 €, en net recul par rapport aux 2 346 850 € récoltés en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette taxe est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Magny-les-Hameaux s'est établi à 37,99 % en 2024 (contre 23,19 % en 2020). Attention néanmoins : cette augmentation est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec tous ces changements, la facture fiscale moyenne à Magny-les-Hameaux s'est chiffrée à 1 550 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 437 € relevés en 2020.

11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Magny-les-Hameaux ? Observer les résultats du dernier scrutin municipal à Magny-les-Hameaux peut être instructif. Dès le premier tour de scrutin, Bertrand Houillon (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses adversaires en obtenant 68,22% des suffrages. Juste derrière, Lionel Lindemann (Divers) a engrangé 895 bulletins valides (31,77%). Ce triomphe au premier tour du candidat Divers gauche a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette municipale 2026 à Magny-les-Hameaux, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Pour les opposants, faire basculer une telle majorité constituera ce dimanche un défi colossal, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.