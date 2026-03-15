Résultat municipale 2026 à Magny-les-Hameaux (78114) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Magny-les-Hameaux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Magny-les-Hameaux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Magny-les-Hameaux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre-Louis BRIÈRE
Pierre-Louis BRIÈRE (22 élus) UNIS POUR MAGNY AVEC PIERRE-LOUIS BRIERE 		2 191 51,72%
  • Pierre-Louis BRIÈRE
  • Laetitia MARCHAND
  • Nicolas BRUNET
  • Lamia DURAND
  • Xavier DELAPORTE
  • Thérèse MALEM
  • Nicola ZACCARIA
  • Laetitia MARLIN
  • Grégory BOUDAL
  • Karine CHAOUCHI
  • Cyrill TARBÉ
  • Anne BRUS
  • François CAPILLIER
  • Ouafae BENDRISS
  • Jean-Luc FARGIER
  • Guénaëlle PATTE
  • Eric PETRETO
  • Maud BOUDAL
  • Hervé BROU
  • Emmanuelle LEBLANC
  • Philippe LEJEUNE
  • Hélène BOUTTEREUX
Bertrand HOUILLON
Bertrand HOUILLON (7 élus) ENSEMBLE POUR MAGNY-LES-HAMEAUX 		2 045 48,28%
  • Bertrand HOUILLON
  • Yolande GROBON
  • Tristan JACQUES
  • Magali DOUSSE
  • Roberto DRAPRON
  • Nelly SEVERAC
  • Jean TANCEREL
Participation au scrutin Magny-les-Hameaux
Taux de participation 61,75%
Taux d'abstention 38,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,33%
Nombre de votants 4 295

Source : ministère de l’Intérieur

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