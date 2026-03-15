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19:19 - Élections municipales à Magny-Vernois : impact de la démographie et de l'économie locale À Magny-Vernois, les données démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influencer les municipales. Avec un pourcentage de 29% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,61%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments clés. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (89,15%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 813 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (15,11%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (5,24%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Magny-Vernois mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,60% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - À Magny-Vernois, le Rassemblement national se positionne en force aux municipales Le mouvement nationaliste était absent au moment de la dernière municipale à Magny-Vernois en 2020, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen séduisait 33,14% des votes lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 56,74% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 31,85% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti à la flamme arrachait 54,45% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 46,10% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 49,22% pour le parti à la flamme. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Emeric Salmon.

16:58 - À Magny-Vernois, 49,66 % de participation aux dernières municipales Dans le cadre de ces élections municipales 2026 à Magny-Vernois, la mobilisation aura un rôle déterminant sur les résultats. La mobilisation s'élevait à 49,66 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale, en pleine pandémie à l'époque. L'élection suprême en 2022 avait toutefois suscité un fort engouement, avec 84,20 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 15,80 %). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 60,71 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 74,72 % au premier tour, contre 60,26 % en 2022. Si on prend un peu de recul, la commune apparaît in fine comme une zone fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - Il y a deux ans, Magny-Vernois a choisi l'extrême droite Le rendez-vous électoral des Européennes 2024 à Magny-Vernois avait vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (46,10%), devant Raphaël Glucksmann qui avait récolté 13,51% des suffrages. Les législatives à Magny-Vernois une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Emeric Salmon (Rassemblement National) en tête du peloton avec 49,22% au premier tour, devant Eric Houlley (Union de la gauche) avec 24,55%. Aucun second tour n'était d'ailleurs convoqué dans la circonscription. L'analyse de ces scrutins de 2024 révèle en conséquence que Magny-Vernois demeurait à l'époque une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Les électeurs de Magny-Vernois avaient franchement privilégié le RN il y a 4 ans Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Magny-Vernois votaient en priorité pour Marine Le Pen (33,14%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 25,83%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 56,74% pour Marine Le Pen, contre 43,26% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Magny-Vernois soutenaient en priorité Emeric Salmon (RN) avec 31,85% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,45%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Magny-Vernois se positionne comme un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Les impôts sont en hausse à Magny-Vernois à l'approche des municipales Pour ce qui concerne les contributions locales à Magny-Vernois, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à environ 1 081 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 514 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais un peu moins de 36,80 % en 2024 (contre 10,89 % en 2020). Attention néanmoins : cette augmentation est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 2 730 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 70 660 € enregistrés en 2020 avec un taux resté à près de 4,27 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Magny-Vernois ? Dans la commune de Magny-Vernois, les jeux de pouvoir politiques locaux sont aujourd'hui encore influencés par l'issue des dernières élections municipales en date. Seule en lice, 'Ensemble pour magny-vernois' menée par Luc Ortega a sans surprise recueilli 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. L'absence d'adversaire a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Pour cette municipale 2026 à Magny-Vernois, ce décor pèsera irrémédiablement. À l'occasion des résultats des municipales cette fois, l'enjeu sera de déterminer si une réelle opposition se manifeste face à cette domination. Avec la publication des candidatures (voir ci-dessous), un début de réponse assez clair a déjà été apporté.