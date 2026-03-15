Résultat municipale 2026 à Magny-Vernois (70200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Magny-Vernois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Magny-Vernois, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Magny-Vernois [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Luc ORTEGA
Luc ORTEGA (12 élus) ENSEMBLE POUR MAGNY-VERNOIS 		455 58,26%
  • Luc ORTEGA
  • Corinne JEANMOUGIN
  • Jean-François SWIADEK
  • Aurore ADREANI
  • Bruno JEANMOUGIN
  • Carine MIGNARD
  • David REMY
  • Céline SARRAZIN
  • Philippe TRAHIN
  • Virginie HANRIOT
  • Florian TAVARES
  • Sophie BOBILLIER
Nathalie BEDEL
Nathalie BEDEL (3 élus) UNIS AVEC VOUS POUR MAGNY-VERNOIS 		326 41,74%
  • Nathalie BEDEL
  • Stéphane HUGUEL
  • Bernadette THEVENIN
Participation au scrutin Magny-Vernois
Taux de participation 74,28%
Taux d'abstention 25,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Nombre de votants 800

Source : ministère de l’Intérieur

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