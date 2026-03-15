Résultat municipale 2026 à Magny-Vernois (70200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Magny-Vernois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Magny-Vernois, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Magny-Vernois [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Luc ORTEGA (12 élus) ENSEMBLE POUR MAGNY-VERNOIS
|455
|58,26%
|
|Nathalie BEDEL (3 élus) UNIS AVEC VOUS POUR MAGNY-VERNOIS
|326
|41,74%
|
|Participation au scrutin
|Magny-Vernois
|Taux de participation
|74,28%
|Taux d'abstention
|25,72%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,75%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,63%
|Nombre de votants
|800
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Magny-Vernois [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Magny-Vernois en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Magny-Vernois
19:19 - Élections municipales à Magny-Vernois : impact de la démographie et de l'économie locale
À Magny-Vernois, les données démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influencer les municipales. Avec un pourcentage de 29% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,61%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments clés. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (89,15%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 813 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (15,11%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (5,24%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Magny-Vernois mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,60% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.
17:57 - À Magny-Vernois, le Rassemblement national se positionne en force aux municipales
Le mouvement nationaliste était absent au moment de la dernière municipale à Magny-Vernois en 2020, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen séduisait 33,14% des votes lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 56,74% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 31,85% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti à la flamme arrachait 54,45% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 46,10% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 49,22% pour le parti à la flamme. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Emeric Salmon.
16:58 - À Magny-Vernois, 49,66 % de participation aux dernières municipales
Dans le cadre de ces élections municipales 2026 à Magny-Vernois, la mobilisation aura un rôle déterminant sur les résultats. La mobilisation s'élevait à 49,66 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale, en pleine pandémie à l'époque. L'élection suprême en 2022 avait toutefois suscité un fort engouement, avec 84,20 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 15,80 %). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 60,71 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 74,72 % au premier tour, contre 60,26 % en 2022. Si on prend un peu de recul, la commune apparaît in fine comme une zone fortement mobilisée aux urnes.
15:59 - Il y a deux ans, Magny-Vernois a choisi l'extrême droite
Le rendez-vous électoral des Européennes 2024 à Magny-Vernois avait vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (46,10%), devant Raphaël Glucksmann qui avait récolté 13,51% des suffrages. Les législatives à Magny-Vernois une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Emeric Salmon (Rassemblement National) en tête du peloton avec 49,22% au premier tour, devant Eric Houlley (Union de la gauche) avec 24,55%. Aucun second tour n'était d'ailleurs convoqué dans la circonscription. L'analyse de ces scrutins de 2024 révèle en conséquence que Magny-Vernois demeurait à l'époque une localité à dominante nationaliste.
14:57 - Les électeurs de Magny-Vernois avaient franchement privilégié le RN il y a 4 ans
Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Magny-Vernois votaient en priorité pour Marine Le Pen (33,14%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 25,83%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 56,74% pour Marine Le Pen, contre 43,26% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Magny-Vernois soutenaient en priorité Emeric Salmon (RN) avec 31,85% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,45%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Magny-Vernois se positionne comme un sol très favorable aux idées nationalistes.
12:58 - Les impôts sont en hausse à Magny-Vernois à l'approche des municipales
Pour ce qui concerne les contributions locales à Magny-Vernois, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à environ 1 081 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 514 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais un peu moins de 36,80 % en 2024 (contre 10,89 % en 2020). Attention néanmoins : cette augmentation est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 2 730 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 70 660 € enregistrés en 2020 avec un taux resté à près de 4,27 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes.
11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Magny-Vernois ?
Dans la commune de Magny-Vernois, les jeux de pouvoir politiques locaux sont aujourd'hui encore influencés par l'issue des dernières élections municipales en date. Seule en lice, 'Ensemble pour magny-vernois' menée par Luc Ortega a sans surprise recueilli 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. L'absence d'adversaire a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Pour cette municipale 2026 à Magny-Vernois, ce décor pèsera irrémédiablement. À l'occasion des résultats des municipales cette fois, l'enjeu sera de déterminer si une réelle opposition se manifeste face à cette domination. Avec la publication des candidatures (voir ci-dessous), un début de réponse assez clair a déjà été apporté.
09:57 - Premier tour des municipales à Magny-Vernois : horaires du bureau de vote
Pour voter, les habitants de la commune ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Magny-Vernois. A l'occasion des municipales 2026, les nouveaux représentants locaux vont être désignés lors d'un scrutin de liste à deux tours. Plus précisément, ce dimanche, les Français vont devoir se prononcer sur les différents candidats de leur commune et cette année, la possibilité de panacher les listes disparaît dans les communes de moins de mille habitants. La liste de ceux qui se présentent au suffrage ce dimanche est disponible ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
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