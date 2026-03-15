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19:17 - Comprendre l'électorat de Maîche : un regard sur la démographie locale Quel portrait faire de Maîche, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 4 226 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 306 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 1 130 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (75,48%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 168 personnes favorise une ouverture culturelle appréciable. Au sein de cette diversité sociale, 41,59% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1604,53 €, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. Finalement, Maîche incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel a été le poids du RN à Maîche ? Le parti nationaliste ne figurait pas sur le podium lors des élections locales à Maîche il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 24,80% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 42,25% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 16,65% au représentant du parti lors du premier tour. Au second round, le mouvement nationaliste sécurisait 38,79% des voix dans la commune. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 32,82% aux élections européennes. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier round, un résultat de 36,00% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il clôturera le scrutin avec 41,72% lors du vote final.

16:58 - Maîche classée chez les abstentionnistes avant ces municipales Lors des municipales de 2020, la participation à Maîche était évaluée à 51,64 % lors du premier round (un niveau plutôt élevé) alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré ne pas se déplacer en raison de la pandémie du Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 2 020 personnes qui ont voté au premier tour, soit 74,24 % de participation. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 47,00 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 65,09 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 44,19 % des inscrits. Si on tente de dégager une tendance, la municipalité apparaît donc sensiblement comme une contrée en déficit de participation. En marge de l'élection municipale de 2026, le niveau de la participation pèsera quoi qu'il en soit sur les résultats de Maîche.

15:59 - Maîche classée à droite avant les municipales 2026 Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Maîche avaient propulsé aux avants-postes Nicolas Pacquot (Majorité présidentielle) avec 39,16% au premier tour, devant Matthieu Bloch (Union de l'extrême droite) avec 36,00%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Nicolas Pacquot culminant à 58,28% des suffrages exprimés dans la commune. Lors des européennes près d'un mois plus tôt, le podium à Maîche s'était cette fois figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,82%), talonnée par Valérie Hayer (17,68%) et Raphaël Glucksmann (11,46%). .

14:57 - Qui l'a emporté lors des scrutins de 2022 à Maîche ? Lors des législatives de 2022, les votants de Maîche accordaient leurs suffrages à Valère Nedey (Divers droite) avec 30,42% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Nicolas Pacquot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 61,21%. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Maîche plaçait Emmanuel Macron devant avec 30,56% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 24,80%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 57,75% pour Emmanuel Macron, contre 42,25% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Maîche dessine ainsi une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Les électeurs de Maîche voteront-ils sur la question fiscale ? Pour ce qui concerne les contributions locales à Maîche, le montant moyen payé par foyer fiscal s'est établi à 816 euros en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 708 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à environ 28,16 % en 2024 (contre environ 10,08 % en 2020). Cette proportion est à replacer dans un contexte national où la moyenne oscille autour de 40 %. Cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 127 700 euros en 2024, loin des 1 130 090 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 14,41 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la structure des ressources.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Maîche Les résultats des dernières élections municipales à Maîche ont offert un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. Au terme du premier tour à l'époque, Régis Ligier (Divers droite) a imposé son rythme avec 819 voix (61,30%). Juste derrière, Pascal Godin (Parti socialiste) a obtenu 517 votes (38,69%). Ce triomphe au premier tour de Régis Ligier a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Maîche, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Faire basculer une telle majorité constituera une épreuve titanesque pour le camp adverse ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.