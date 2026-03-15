Résultat municipale 2026 à Maîche (25120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Maîche a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Maîche, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Maîche [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Régis LIGIER
Régis LIGIER (22 élus) Pour Maîche, Le Nouveau Défi 		939 60,97%
  • Régis LIGIER
  • Dany KRASAUSKAS
  • Didier DURAND
  • Véronique SALVI
  • Jean-Michel FEUVRIER
  • Francine LA PENNA
  • Jean-Pierre BARTHOULOT
  • Patricia PARATTE
  • Georges VALLAT
  • Karine TIROLE
  • Emmanuel MONNET
  • Christine BASSNAGEL
  • Jordan VAUDREY
  • Sandrine LEPEME
  • Madani ZAOUI
  • Katia TISSOT
  • Mathieu SALMON
  • Sonia BOICHAT
  • Herve LOICHOT
  • Inna RAYMOND
  • Daniel PLEHAN
  • Corinne OLIVEIRA
Pascal BOUTEILLE
Pascal BOUTEILLE (5 élus) Maîche demain 		601 39,03%
  • Pascal BOUTEILLE
  • Hélène SIMONIN
  • Denis SIMONIN
  • Caroline ARGOUAR'CH
  • Julien MARTIN
Participation au scrutin Maîche
Taux de participation 58,67%
Taux d'abstention 41,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Nombre de votants 1 574

Source : ministère de l’Intérieur

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