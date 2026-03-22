Résultat de l'élection municipale 2026 à Maignelay-Montigny : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Maignelay-Montigny

Le deuxième tour des élections municipales à Maignelay-Montigny a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Augustin Ferté
Augustin Ferté Divers
UNE AMBITION POUR MAIGNELAY-MONTIGNY
  • Augustin Ferté
  • Céline Chapuis-Roux Cochet
  • Laurent Corbeau
  • Nathalie Thomazon
  • Laurent Ayrault
  • Géraldine Vassard
  • David Cochet
  • Nelly Voviaux
  • Léon Jourdain
  • Justine Benoist
  • Christian Manier
  • Monique Carpentier
  • Franck Forestier
  • Simone Quignon
  • François Chivot
  • Annie Lefevre
  • Dominique Bore
  • Sylvie Lequen
  • Jean-Pierre Popsing
  • Hélèna Bieniewicz
  • Fabrice Fontaine
Denis Flour
Denis Flour Divers
UNION PROGRÈS et SOLIDARITÉ pour MAIGNELAY-MONTIGNY
  • Denis Flour
  • Joëlle Browet
  • Gilles Leguen
  • Estelle Courseaux
  • Jean-Luc Petit
  • Djamila Mokri
  • Julien Navarro
  • Christine Wallon
  • Patrick Fievez
  • Stéphanie Pocholle
  • Franck Abelli
  • Sophie Delplanque
  • Jean-Michel Wesolek
  • Claire Hugentobler-Martin
  • Xavier Heniquet
  • Sandra Pollet
  • Jean-Pierre Marchand
  • Marlène Lacaille
  • Francis Vauchelle
  • Ghislaine Jean
  • Didier Carpentier
Patrick Vauchelle
Patrick Vauchelle Divers
UN NOUVEL ÉLAN POUR MAIGNELAY-MONTIGNY
  • Patrick Vauchelle
  • Marie-Christine Loisel
  • Cédric Delame
  • Vanessa Garant
  • Dominique Lefranc
  • Cindy Rudelin
  • Florian Flament
  • Martine Audouard
  • Maxime Blangy
  • Léa Roussel
  • Christian Lephay
  • Evelyne Gellé
  • David Pichon
  • Sophie Maleville
  • Alane Vivier
  • Françoise Duchateau
  • Rémi Gros
  • Christiane Girault
  • Eddy Desremeaux
  • Alexandra Lenoir
  • Rémi Adoux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Maignelay-Montigny

Tête de listeListe Voix % des voix
Denis FLOUR
Denis FLOUR (Ballotage) UNION PROGRÈS et SOLIDARITÉ pour MAIGNELAY-MONTIGNY 		508 40,45%
Patrick VAUCHELLE
Patrick VAUCHELLE (Ballotage) UN NOUVEL ÉLAN POUR MAIGNELAY-MONTIGNY 		498 39,65%
Augustin FERTÉ
Augustin FERTÉ (Ballotage) UNE AMBITION POUR MAIGNELAY-MONTIGNY 		250 19,90%
Participation au scrutin Maignelay-Montigny
Taux de participation 69,38%
Taux d'abstention 30,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Nombre de votants 1 289

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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