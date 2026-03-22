Résultat de l'élection municipale 2026 à Maignelay-Montigny : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Maignelay-Montigny [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Maignelay-Montigny sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Maignelay-Montigny.
L'actu des élections municipales 2026 à Maignelay-Montigny
11:44 - Denis Flour, Patrick Vauchelle et Augustin Ferté forment le trio de tête à Maignelay-Montigny
Pour le lancement des municipales à Maignelay-Montigny, le scrutin a vu 69,38 % des inscrits se déplacer dans la ville, alors que le pays a connu une démobilisation importante. Au terme de ce vote, c'est Denis Flour qui a dominé en s'adjugeant 40,45 % des voix. Derrière, Patrick Vauchelle a obtenu la seconde place avec 39,65 %. Le duel s'est avéré serré. Denis Flour a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a accusé une lourde baisse avec 17 points perdus depuis la dernière élection. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Augustin Ferté s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Maignelay-Montigny
Le deuxième tour des élections municipales à Maignelay-Montigny a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Augustin Ferté
Divers
UNE AMBITION POUR MAIGNELAY-MONTIGNY
|
|
Denis Flour
Divers
UNION PROGRÈS et SOLIDARITÉ pour MAIGNELAY-MONTIGNY
|
|
Patrick Vauchelle
Divers
UN NOUVEL ÉLAN POUR MAIGNELAY-MONTIGNY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Maignelay-Montigny
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Denis FLOUR (Ballotage) UNION PROGRÈS et SOLIDARITÉ pour MAIGNELAY-MONTIGNY
|508
|40,45%
|Patrick VAUCHELLE (Ballotage) UN NOUVEL ÉLAN POUR MAIGNELAY-MONTIGNY
|498
|39,65%
|Augustin FERTÉ (Ballotage) UNE AMBITION POUR MAIGNELAY-MONTIGNY
|250
|19,90%
|Participation au scrutin
|Maignelay-Montigny
|Taux de participation
|69,38%
|Taux d'abstention
|30,62%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,40%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,16%
|Nombre de votants
|1 289
Source : ministère de l’Intérieur
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